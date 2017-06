Ionel Ganea: „În condițiile date, atâta s-a putut”

Cu rețineri evidente, totodată motivate de situația echipei pe care a condus-o spre o inevitabilă retrogradare în Liga II de fotbal, antrenorul ASA Târgu-Mureș Ionel Ganea a încercat după ultimul meci al echipei mureșene să diminueze din suferința cauzată de un final trist trist al echipei, felicitându-și jucătorii pentru efortul depus ca echipa să nu părăsească prima scenă cu o înfrângere. „Situația echipei era una foarte grea atunci când am preluat-o. Nu am mai putut la acea dată să facem transferuri și retrogradarea a devenit inevitabilă. Îmi felicit jucătorii pentru efortul depus pentru a nu părăsi Liga I cu o înfrângere și este bine că am reușit să înscriem astăzi și pe teren propriu, după multe meciuri în care suporterii au așteptat să vadă un gol înscris din partea echipei. De acum înainte nu știm ce va urma pentru acest club, dar ar fi păcat ca un oraș cu un club de tradiție și asemenea infrastructură să rămână fără echipă. Totul depinde de decizia care se va lua mâine, dar asta nu mai depinde de noi. În condițiile date, atâta s-a putut, este greu ca să-i motivezi pe jucători atunci când nu ai stabilitate”, au fost cuvintele antrenorului Ionel Ganea la finalul ultimei partide în Liga I a echipei pe care a preluat-o la sfârșitul lunii aprilie.