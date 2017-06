Programul lunii iunie la Filarmonica de Stat Târgu-Mureș

„A fost o deosebită plăcere să parcurgem împreună o călătorie „muzicală” de neuitat: stagiunea de concerte 2016-2017. Acum, când suntem pe ultima sută de metri cu proiectele pe care le-am dorit realizate în cadrul stagiunii cu numărul 67, vreau să vă informez despre evenimentele pe care le organizăm în luna iunie a anului curent. Primul concert al acestei luni îl vom susține joi, 8 iunie de la ora 19. La pupitrul dirijoral se află maestrul Mihail Agafiță din Republica Moldova, un dirijor talentat pe care ați avut ocazia să îl aplaudați în mai multe rânduri în stagiunile anterioare. În deschiderea programului vă propunem să audiați Simfonia concertantă pentru violă, contrabas și orchestră în Re major de C.D.von Dittersdorf, soliști fiind doi tineri valoroși artiști tîrgumureșeni, Angyal Előd și Kardos Álmos. În continuare, renumitul pianist clujean Daniel Goiți ne va delecta prin arta lui interpretativă de excepție cu tălmăcirea Concertului pentru pian și orchestră nr.1 în Do major de L.van Beethoven. Partea a doua a concertului este la fel de interesantă și cuprinde câteva lucrări mai puțin cântate: Simfonia nr.30 în Do major „Alleluja” de J.Haydn, Simfonia în Re major, G 490 și Simfonia în re minor, op.12 nr.4 „La casa de Diavolo” de L.Boccherini. Vineri , 9 iunie de la ora 12 în limba română și de la ora 13 în limba maghiară susținem sub bagheta Maestrului Remus Grama concertele lecție și educative de închidere a stagiunii pentru elevi…și nu numai, soliști fiind șase talentați elevi ai Liceului Vocațional de Artă din orașul nostru: Biró Zsuzsanna, Brassai Dávid, Pethő Rebeka, Ferencz Mátyás, Nagy Krisztina și Szaniszló Attila. Prezentatoare ne sunt profesoarele Carla Gliga și Fülöp Klára, cadre didactice foarte pregătite din cadrul acestei unități școlare de specialitate. Vă invit să îi urmăriți și să îi aplaudați și pe acesți reprezentanți ai tinerei generații de interpreți mureșeni care – sunt convins – ne vor aduce multe bucurii în anii ce vor urma! Dirijorul brașovean Iulian Rusu se va afla pentru a doua oară la pupitrul ansamblului nostru simfonic joi, 15 iunie în cadrul unui concert special pe care îl realizăm în parteneriat cu Academia de muzică “Gheorghe Dima” din Cluj Napoca. Oferim cu acest prilej posibilitatea afirmării a două tinere pianiste: Belcea-Ion Evelin Andreea și Bordos Nagy Csilla (și ea e tot tîrgumureșeană), câștigătoarele Concursului „Duo Pianistic”, ediția 2016 organizat de renumita Academie clujeană de muzică. Ele vor interpreta în primă audiție Acteon pentru două piane și orchestră de Șerban Marcu, un foarte talentat tânăr compozitor român. Programul dirijat de maestrul Iulian Rusu mai cuprinde două superbe pagini simfonice: J.Massenet, Uvertura “Phedre” și Suita nr.3 în Sol major pentru orchestră, op.55 de P.I.Ceaikovski. Joi, 22 iunie de la ora 19 îl avem invitat pe dirijorul Horváth Gábor din Ungaria care va deschide concertul cu Uvertura “Clemența lui Titus” de W.A.Mozart. Apoi un excelent violoncelist din Olanda, Joachim Eilander va interpreta Concertul pentru violoncel și orchestră nr.2 în Re major de J.Haydn. Programul se va încheia cu o altă superbă pagină orchestrală mozartiană: Simfonia nr.39 în Mi bemol major, KV 543. Și, într-adevăr, în 29 iunie va bate gongul final peste stagiunea actuală. De câțiva ani buni, îl avem oaspete la “lăsarea cortinei” pe maestrul Franz Lamprecht din Germania, prim dirijor invitat al Orchestrei noastre simfonice, Și care ne onorează și de data aceasta cu un adevărat buchet de “Bijuterii muzicale”. Sunt programate pagini de mare frumusețe semnate de compozitori din secolul 20, în special americani, și al căror limbaj specific crează o ambianță sonoră extrem de plăcută și potrivită pentru începutul verii și desigur pentru închiderea stagiunii noastre. Chiar dacă nu face parte din stagiunea Filarmonicii, vreau să vă invit la un Concert coral extraordinar pe care îl susține Corul mixt al instituției, vineri, 23 iunie, de la ora 18 în Biserica din Cetate, eveniment artistic din cadrul Festivalului Virginia Zeani, proiect ce demarează în orașul nostru în acest an. Organizatorii își propun să elogieze de acum înainte personalitatea de excepție a celebrei soprane Virginia Zeani născuta pe plaiuri mureșene, la Solovastru, și care decenii la rând a dus peste mări și țări renumele artei lirice românești contemporane. Așadar, seria de evenimente din prima ediție de Festival dedicat Virginiei Zeani, artista trecută deja de pragul a noua decenii de viață și căruia îi dorim în continuare multă sănătate, putere, bucurii și fericire, va fi deschisă de renumitul Cor mixt al Filarmonicii pe care am prilejul să îl dirijez și cu această ocazie. Doamna Sikó Szidónia, maestru de studii cor, mă ajută ca de fiecare dată și la pregătirea acestui concert la care își vor mai aduce aportul alți trei artiști din orașul nostru, tenorul Szabó Levente, pianista Antonia Someșan și organista Silvia Stroia. Programul concertului cuprinde lucrări a cappella și coruri celebre din opere. Despre celelalte manifestări artistice din proiect vă voi informa pe parcursul lunii iunie. Festivalul Virginia Zeani se va desfășura în perioada 21-24 iunie în diferite locații din orașul și județul nostru. Dragi prieteni, chiar dacă perioada oficială a stagiunii se va încheia în 29 iunie, viața muzicală organizată de Filarmonica noastră va continua în perioada dintre stagiuni cu renumitele Seri de vară cu muzică de orgă pe care le susține de peste un deceniu organista Molnár Tünde. Despre calendarul acestor concerte voi veni din timp cu precizări. Permiteți-mi să vă mulțumesc la toți cei care sunteți atât de aproape de noi pentru participarea la concertele pe care le-am organizat în stagiunea actuală. Profit de acest prilej și vreau să mulțumesc din suflet și să îi felicit pe distinșii mei colegi din Orchestra simfonică, Corul mixt, Cvartetul de coarde “Tiberius”, întregului colectiv din administrație și tehnicienilor,toți cei care în egală măsură și-au adus personal aportul la reușitele demersului nostru artistic. Vă doresc la toți o vară superbă, concediu plăcut și multe bucurii alături de cei dragi! Tinerilor absolvenți mureșeni le urez gânduri bune și reușită la bacalaureat și la admiterea care îi așteaptă!!! Cu aleasa mea prețuire, Vasile Cazan, dirijor, Managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș”