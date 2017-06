Ziua Mondială a Mediului 2017: „Conectarea oamenilor la natură”

An de an, ziua de 5 iunie este dedicată protejării mediului. Încă de la început, din anul 1974, Ziua Mondială a Mediului a reprezentat, la nivel mondial, baza creşterii îngrijorării şi a luării de măsuri în ceea ce privesc problemele urgente care afectează mediul, cum sunt: poluarea apelor marine, încălzirea globală, consumul durabil şi braconajul. Milioane de oameni au luat parte de-a lungul anilor la eveniment, schimbându-ne atitudinea în ceea ce înseamnă politicile de consum, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. De la început până în prezent, Ziua Mondială a Mediului au însemnat 50 de ani de acţiuni în protejarea mediului.

Ca în fiecare an şi în acest an, Ziua Mondială a Mediului se desfăşoară sub un nou motto. Anul 2017 reprezintă un prilej pentru „Conectarea oamenilor la natură”. Acesta este un bun moment de a redescoperi natura şi peisajele sale minunate. A locurilor în care oamenii se relaxează şi în care aceştia se simt excepţional de bine.

Ziua de 5 iunie 2017, prin „Conectarea oamenilor la natură” ne îndeamnă să ieşim în natură, să apreciem fumuseţea şi importanţa ei şi să protejăm planeta Pământ, care ne găzduieşte.

Ziua Mondială a Mediului reprezintă cel mai mare eveniment dedicat activităţilor de protejare a mediului care se celebrează anual, pe data de 5 iunie. Anul acesta ţara gazdă a evenimentului este Canada, ţară ce a trebuit să aleagă tema anului 2017 pentru celebrarea Zilei Mondiale a Mediului şi care va fi centrul activităţilor dedicate acestei zile importante în protejarea mediului. Tema acestui an ne invită să ne gândim în ce mod suntem parte a naturii şi în ce mod depindem de natură. Ne provoacă să găsim modalităţi amuzante şi interesante de a experimenta şi de a preţui această relaţie vitală.

Atât progresele ştiinţei cât şi înmulţirea problemelor de mediu, ca de exemplu, încălzirea globală, din ultimele decenii, ne-au făcut să înţelegem nenumăratele modalităţi în care natura este afectată de prosperitatea şi confortul nostru. Un exemplu este faptul că oceanele, pădurile şi solurile acţionează ca un magazin imens de gaze cu efect de seră, cum ar fi dioxidul de carbon şi metanul; fermierii şi pescarii valorifică natura, atât la suprafaţă, cât şi în apă, astfel încât să ne ofere alimente; oamenii de ştiinţă produc noi medicamente folosind material genetic de la milioane de specii ce alcătuiesc diversitatea biologică a Pământului.

Miliarde de oameni din mediul rural de pe întreg Pământul îşi petrec zilnic timpul muncind în „conectare cu natura” şi apreciază dependenţa lor de resursele naturale de apă şi modul în care natura le oferă traiul prin soluri fertile. Aceştia sunt primii care suferă atunci când ecosistemul este ameninţat de poluare, schimbări climatice sau supraexploatare.

Darurile naturii sunt greu de evaluat financiar. Economiştii caută metode de a măsura importanţa „serviciilor ecosistemelor”, de la polenizarea pomilor de către insecte, până la petrecerea timpului liber în natură, beneficiile naturii asupra stării de sănătate şi a stării de spirit.

Ziua Mondială a Mediului reprezintă o oportunitate de a ne bucura de frumuseţea parcurilor naturale şi a naturii, în general.

Conectându-ne cu natura, ne putem pune toate organele de simţ în acţiune: de exemplu, ne putem bucura de senzaţia dată de iarbă şi pământ, umblând desculţi în natură sau de apa unui lac, făcând baie în el. Ne putem plimba în natură, pentru a experimenta sunetele date de mulţimea vietăţilor ce trăiesc alături de noi sau de mirosul ierbii, al plantelor şi arborilor. Dacă locuim în oraş, putem face o vizită la grădina zoologică sau la grădina botanică; putem să ne oprim pentru o perioadă şi să observăm vietăţile ce ne înconjoară; putem planta flori sau arbori, care să ne aducă beneficiul unui aer mai curat şi al unei privelişti mai frumoase, ce să ne încânte simţurile. Putem fotografia natura, bucurându-ne şi în alte momente ale zilei de minunăţia peisajelor vizitate.

În zilele noastre, când tehnologia este atât de atractivă, legătura noastră cu natura poate fi de scurtă durată. Dar, împreună, prin intermediul Zilei Mondiale a Mediului, putem realiza faptul că avem nevoie de armonie între oameni şi natură, astfel încât, atât noi, cât şi natura, să convieţuim într-un mod prosper, realizând „conectarea oamenilor la natură”.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş

Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

Ramona BRĂŢAN