Meserii frumoase, de viitor, la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu”

Unul dintre cele mai frumoase standuri amenajate la ediţia din acest an a Târgului de Arte şi Meserii, eveniment organizat recent de Primăria municipiului Târgu-Mureş în incinta Cetăţii medievale, a fost cel al Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” din municipiu. Vizitatorii au avut posibilitatea de a testa mostre de parfum şi alte produse cosmetice, realizate de elevi în laboratoarele de chimie, dar şi de a admira exponate în miniatură din lemn, confecţionate în ateliere. Detalii despre oferta educaţională a Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” din Târgu-Mureş am aflat de la prof. Adela Ciulea, directoarea unităţii de învăţământ.

Reporter: Foarte originală ideea de a veni la Târg cu mostre de parfum! Cine le-a realizat?

Prof. Adela Ciulea: Mostrele au fost pregătite de elevii de la specializarea operator pentru industria chimică anorganică. Sigur că operatorii respectivi sunt cei pe care combinatul Azomureş îi aşteaptă să îi angajeze, să îi promoveze şi să îi ajute în carieră. Aici, promovăm câteva produse mai interesante pe care profesorii de chimie le-au gândit pentru a le arăta elevilor că în laboratorul de chimie se pot realiza lucruri atractive pentru fete, de exemplu: parfumuri, creme naturale, lumânări parfumate. Am adus câteva mostre din ceea ce realizează elevii noştri la orele de chimie. Încercăm să împăcăm industria cu produsele cosmetice, astfel încât să le arătăm elevilor că se pot face lucruri deosebite, nu numai cele pe care poate le-au auzit până acum.

Rep.: Pe lângă specializarea de operator pentru industria chimică anorganică aveţi şi alte specializări, cele tradiţionale, din industria lemnului?

A.C.: Da, calificările noastre tradiţionale, în primul rând calificarea de tâmplar universal, pe care o avem de 120 de ani. E o calificare foarte frumoasă unde copii învaţă să scoată din lemn tot ce e mai frumos, să producă acele obiecte casnice de care toată lumea se foloseşte. Mobila în primul rând, ferestre, uşi, alte obiecte de mici dimensiuni. Această meserie a fost şi rămâne una din cele mai frumoase, mai căutate meserii pe piaţa muncii din ţară şi din lume.

Rep.: Câte specializări oferiţi în total?

A.C.: Pentru anul şcolar viitor, la liceu avem următoarele specializări: tehnician-proiectant produse finite din lemn, tehnician-operator tehnică de calcul şi tehnician-chimist de laborator.

Rep.: Cum se situează interesul tinerilor faţă de oferta dumneavoastră?

A.C.: Din păcate, interesul este foarte scăzut, copii nu prea mai sunt atraşi de meseriile noastre. Este greu până ajung la noi la şcoală, după ce iau contact cu şcoala noastră, cu ceea ce trebuie să înveţe şi ceea ce pot să facă, sigur li se schimbă ideile. Dar greu se apropie de meserii care par că ar necesita muncă mai multă, şi aşa şi este.

Rep.: La ce nivel sunt dotările din atelierele şcolii pe care o conduceţi?

A.C.: În atelierele de prelucrare a lemnului practica şcolară se face în sectoare organizate ca o mică fabrică. În anul trecut, în toamnă, am beneficiat de o finanţare destul de importantă din partea Primăriei. Am reamenajat câteva spaţii ale atelierului, geamuri termopan, uşi, s-a făcut o zonă mai luminoasă, mai călduroasă, pentru elevi. Apoi am primit dotări, tot din partea Primăriei, câteva maşini şi echipamente moderne. Am modernizat astfel baza materială a atelierului, unde se face practică, şi pot afirma că baza materială a şcolii noastre este una dintre cele mai bune din municipiul Târgu-Mureş. Să nu uităm de sala de sport, de cantină, de internat, de terenul de sport cu gazon artificial. De asemenea, se cuvine să subliniez faptul că avem un corp profesoral deosebit, foarte bine pregătit şi aplecat asupra elevilor şi asupra metodelor de a-i învăţa pe elevi.

Rep.: Per total, câţi elevi aveţi?

A.C.: În acest an şcolar avem 300 de elevi la Zi şi tot atâţia la Seral şi la Frecvenţă redusă, deci în total avem 600 de elevi.

Rep.: Aveţi colaborări cu agenţi economici pentru efectuarea practicii şcolare?

A.C.: Aşa cum se recomandă în metodologia de funcţionare a Şcolii Profesionale, agreăm şi varianta de a-i duce pe elevi în practica de la sfârşitul anului şcolar, comasată, la agenţi economici. La fabrica Mobex, care este partenerul tradiţional al şcolii noastre, de peste 50 de ani, dar şi la alţi agenţi economici din oraş şi din localităţile învecinate.

Rep.: Mai există clase de sculptură, ca pe vremuri?

A.C.: Sculptura mai există, dar copii talentaţi sunt, dar puţini. Am organizat clase de tâmplari pentru că în ultimii trei ani nu am mai realizat clasa de sculptură pentru că n-au venit atâţia copii, 14, cât să facem o clasă. Şi atunci facem partea de tâmplărie, dar copii au şi anumite ore în care învaţă şi partea de sculptură, în faza iniţială.

A consemnat Alex TOTH