Anul 2017, încărcat de proiecte la Gornești

Prioritățile anului 2017 la nivelul comunei Gornești sunt legate de reabilitări de grădinițe și cămine culturale, asfaltări de drumuri, introducerea apei potabile și a canalizării, banii pentru aceste proiecte venind atât de la Guvern, cât și datorită proiectelor cu finanțare europenă. „O parte din proiecte sunt cele începute în anii anteriori pe care sperăm ca în acest an să le continuăm și finalizăm, modernizarea grădiniței din localitatea Gornești, după care urmează licitația pentru atribuirea lucrărilor de modernizare și reabilitare a Căminului Cultural din Petrilaca, precum și modernizarea Căminului Cultural din Periș”, a declarat Kolcsar Gyula, primarul comunei Gornești.

Reabilitarea drumului către Ilioara

Proiectele cu bani europenei au în vedere asfaltarea drumului către Ilioara, precum și introducerea apei potabile la Pădureni. „În ce privește sesiunea nouă de depunere a proiectelor, la AFIR am depus un proiect pe Submăsura 7.2 de asfaltare a DC 16, respectiv drumul către localitățile Iara și Ilioara, în lungime de 9 kilometri. Sperăm să fim învingători și la acest proiect. Vom vedea la punctaj cum ne vom situa, valoarea totală a proiectului fiind de 1 milion de euro. Valorile s-au redus față de sesiunea anterioară când pe fosta Măsură 322 erau 2,5 milioane de euro, iar în acest an au redus suma, tocmai pentru a ajunge fonduri la mai multe primării. Este extrem de benefică reabilitarea acestui drum pentru că este neplăcut în ce privește accesul în acea zonă dar și în ce privete curățenia. De multe ori sunt șoferi nesimțiți cărora nu le pasă de alții, trec cu viteză, iar omul degeaba își întinde hainele la uscat. Ai impresia că ești în Africa când bate vântul, așa praf se adună. Tot aici, pe canalizare am depus un proiect pentru introducerea apei potabile la Pădureni, proiect care sperăm să-l câștigăm, de asemenea un proiect pe fonduri europene, valoarea fiind de 1,3 milioane de euro”, a precizat Kolcsar Gyula.

Canalizare la Gornești și Periș

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a fost depus un proiect la Ministerul Dezvoltării pentru asfaltarea tuturor străzilor din Gornești și Periș. Valoarea proiectului este de 4 milioane de euro. „Sperăm să terminăm canalizarea de la Periș și Gornești, să o dăm în funcțiune în acest an. Momentan, inspecția video este finalizată în proporție de 90%, după care urmează măsurile de remediere, să nu mai avem apoi alte lucrări suplimentare. Ne grăbim cu acest proiect și prin prisma faptului că dacă va vom câștiga proiectul cu asfaltările, să nu facem cum fac alții, să nu asfaltăm iar a doua zi să vină operatorul de la apă sau gaz și să taie asfaltul. Noi nu dorim acest lucru, lucru pe care l-am demonstrat și la strada Dealului către Teleac, chiar dacă nu era încă funcțional, am scos de sub asfalt ramificația pentru canalizare, și nu suntem nevoiți să tăiem din asfalt”, a menționat primarul comunei Gornești.