Diana Camelia Tișe, dragoste și talent pentru cântecul popular

Diana Camelia Tișe, elevă în clasa a III-a la Școala Gimnazială „Mirona” din Reghin, începe să fie tot mai prezentă în spațiul muzical, atât în ce privește concursurile la care participă, cât și la diferite evenimente unde cântecul popular e la loc de cinste. Mereu însoțită de părinți, Aurel Sorin și Lucia Tișe, tânăra Diana începe să guste din bucuria aplauzelor publicului, precum și din aprecierea juriilor la concursurile la care participă, având la activ numeroase diplome cu Premiul 1. „Am început să cânt de la vârsta de trei ani. Am tot văzut-o pe mama cum cânta, și la îndrumarea ei am început să cânt și eu. Am început să particip la diferite concursuri, și încet, încet muzica a devenit o pasiune”, a declarat Diana Camelia Tișe. Printre concursurile la care Diana a participat se numără „Show-ul piticilor” de la Reghin, la vârsta de trei ani, îndrumată de educatoarea Lili Pantea, după care au urmat alte prezențe la diferite evenimente unde a participat alături de școală. ”Unde auzeam că sunt concursuri, o înscriam și pe ea. Așa am ajuns la concursul „Pot să fiu o stea”, unde Diana a ajuns până în semnifinale. Un pas important a fost înscrierea la vârsta de 8 ani la clasa de canto la Târgu-Mureș sub coordonarea profesorului Marian Someșan”, spune Lucia Tișe, mama Dianei.

Munca alături de profesorul Marian Someșan

Un pas important în evoluția Dianei a fost munca alături de profesorul Marian Someșan. „Mă înțeleg foarte bine cu domnul profesor, ca și cum am fi prieteni. De la dânsul am învățat foarte multe lucruri, de la partea de voce până la prezența scenică. De când lucrez cu dânsul simt că am progresat, simt că sunt pe calea cea bună. Repetițiile se fac săptămânal, intensificate când e vorba de un concurs sau eveniment. Abordez în principal melodii din zona Ardealului, alături de cinci piese proprii, textele fiind semnate de mama, iar orchestrația de Dan Fulop”, a afirmat Diana Camelia Tișe.

„Este o bucurie pentru mine să le cânt oamenilor ”Ultimele săptămâni au adus noi și frumoase prezențe ale Dianei Tișe, atât în ce privește concursurile, cât și evenimentele din județ, respectiv prezența la sărbătoarea Muzeului ”Amintiri din strămoși” la Idicel Pădure și la Târgul de Rusalii de la Deda. „În ultimele săptămâni am participat la două concursuri, ”Rapsodia mugurului” la Reghin, unde am cântat alături de orchestra condusă de profesorul Ioan Conțiu, și unde am luat locul 1, și la concursul „Flori de cântec românesc” de la Râmnicu-Vâlcea, unde de asemenea, am luat locul 1. Peste tot unde am participat a luat locuri fruntașe, la Zalău, Vâlcea, Târgu-Mureș, am peste 15 diplome cu premiul 1. De asemenea, am fost prezentă la sărbătoarea muzeului păstorit de Rafila Moldovan la Idicel Pădure, precum și pe scena Târgului de Rusalii de la Deda. Este o bucurie pentru mine să le cânt oamenilor, să-i bucur cu vocea și talentul meu”, a spus Diana Camelia Tișe. La Idicel Pădure, bucuria a fost completată și de prezen- ța bunicii din partea mamei, Cornelia Mircea, originară din Idicel Pădure, cea care îi și coase Dianei costumele populare pe care le poartă cu mândrie oriune este prezentă.

„Totul e bucurie și drag de a cânta”

Planurile de viitor ale Dianei se leagă tot de muzică, profesorul Marian Someșan exprimându-și dorința ca Diana să-și continuie aprofundarea muzicii în cadrul Liceului Vocațional de Artă din Târgu-Mureș. ”Domnul profesor Marian Someșan ne-a îndrumat să optez pentru Liceul Vocațional de Artă din Târgu-Mureș, iar pe mai departe tot la o școală ce ține de canto, de muzică. În timp ce cânt simt o bucurie care îmi dă energie. Am depășit emoțiile care le aveam la început când urcam pe scenă, acum totul e bucurie și drag de a cânta. Nu știu unde mă văd pe viitor, important este ce simt acum, și bucuria ce mi-o oferă cântecul popular”, a spus Diana Camelia Tișe.