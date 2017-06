Elevii din Ogra, viitori artişti fotografi

Recent, Şcoala Gimnazială Ogra a găzduit prima ediţie a expoziţiei-concurs „Fii TU tânărul fotograf!”, competiţie iniţiată de prof. Larisa Ioana Stoica, directoarea unităţii de învăţământ, care a avut amabilitatea să ne acorde un interviu pe această temă.

Reporter: De unde ideea de a organiza o expoziţie – concurs de fotografie pentru elevii din Ogra?

Prof. Larisa Ioana Stoica: Concursul „Fii TU tânărul fotograf!” care a avut ca finalitate această expoziţie a fost gândit ca o activitate extracurriculară în cadrul Programului Naţional „Şcoala Altfel”. Totul a pornit de la două idei simple: „O imagine valorează cât o mie de cuvinte” – proverb chinezesc şi „Cine nu cunoaşte de aproape ţara şi poporul lui, acela nu cunoaşte nici calea vieţii sale” – Simion Mehedinţi. Ideea de a organiza acest concurs s-a născut spontan, din dorinţa de a-i atrage pe elevi şi într-un alt gen de activitate, de a le stimula creativitatea şi de a arăta privitorilor spaţiul local aşa cum este văzut prin ochii copiilor, deoarece arta fotografică este un domeniu minunat și fotografia este o pasiune extraordinară. O poți practica în atâtea feluri diferite fără să te saturi vreodată. Să faci fotografii înseamnă să-ţi eliberezi lumea pe care o ţii ascunsă în tine. Să arăți tuturor cum văd ochii tăi și mai ales să creezi noi povești în care ceilalți să se regăsească. Să fotografiezi locul tău natal, oamenii din preajma ta, casele, fiecare cu povestea ei, este ca și cum ai construi lada de zestre pentru urmașii tăi.

Rep.: Care au fost condiţiile de participare?

L.I.S.: La concurs puteau participa lucrări fotografice realizate cu aparate foto sau telefoane smart – tocmai pentru a se folosi un instrument la îndemâna elevilor. Nimic pretenţios, amatorism în cea mai pură formă. Fiecare concurent a putut participa cu un număr de două fotografii care să se încadreze într-una din următoarele tematici: tradiții și obiceiuri, portret, peisaj. Fotografiile înscrise în concurs trebuiau să aibă ca subiect principal aspecte din comuna Ogra. L-am avut ca invitat şi pe domnul Szente Ioan, consilier local, pasionat de fotografie, care i-a învăţat pe elevii înscrişi în concurs câteva „trucuri” pentru a obţine o fotografie bună.

Rep.: Cum au răspuns elevii la iniţiativa dumneavoastră?

L.I.S.: Puţin fără interes la început… şi nu am înţeles de ce. M-am gândit că dacă tot îşi fac selfiuri toată ziua, nu va fi greu să mai dea două clik-uri, dar cu camera orientată spre altceva, nu spre ei. Dar pentru că am crezut enorm în ideea acestui concurs, am insistat şi până la urmă am avut nouă participanţi, deci 18 fotografii. La final, ierarhia concursului a fost următoarea: locul I Tania Ogrean din clasa a V-a, locul II Alexia Grigor din clasa a VIII-a şi locul III Patricia Ruja din clasa a VII-a.

Rep.: Cum au fost răsplătiţi participanţii şi care sunt ecourile primei ediţii a evenimentului?

L.I.S.: Elevii au fost răsplătiţi cu diplome, cărţi, brelocuri şi… cu admiraţia colegilor şi a profesorilor lor. Deşi a pornit oarecum stângaci, concursul nostru a avut o finalitate plăcută. Vom strânge cele 18 fotografii într-un album şi îl vom lăsa ca zestre viitorilor elevi de la Şcoala Gimnazială Ogra.

A consemnat Alex TOTH