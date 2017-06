EXCLUSIV. Concurs naţional de limba engleză câştigat de Kara Medeea Şandru

Kara Medeea Şandru, o tânără în vârstă de 13 ani, elevă în clasa a VII-a la Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Mureş a câştigat, la data de 1 iunie, ediţia din acest an a concursului naţional de limba engleză Mirunette Language Competition, Grupa 10-13 ani, competiţie organizată de Mirunette Group Bucureşti. Pasionată de limba engleză încă din perioada grădiniţei, Kara Medeea Şandru a fost stimulată să îşi dezvolte pasiunea pentru limba lui Shakespeare de mama sa, Gabriela Şandru, profesoară de limba engleză în cadrul aceleiaşi şcoli.

Reporter: În ce a constat Mirunette Language Competition?

Kara Medeea Şandru: A fost un concurs online. Prima etapă a constat în scriere şi oferirea de răspunsuri la anumite întrebări, iar a doua etapă a constat în realizarea unui filmuleţ, în care să prezentăm cum ar fi o zi ideală într-o tabără, dacă am câştiga o asemenea tabără.

Rep.: De când vorbeşti limba engleză?

K.M.S.: De mică, deoarece şi mama este profesoară de limba engleză şi m-a învăţat engleză de când eram mică. Chiar dacă am început să vorbesc abia în clasa a IV-a, ştiam şi înainte destul de bine engleza, doar că nu mă simţeam foarte confortabil atunci când vorbeam.

Rep.: Cum te pregăteşti la engleză?

K.M.S.: Fac săptămânal trei ore la şcoală, fac cursuri Cambridge în particular, o dată pe săptămână, plus pregătirea de acasă.

Rep.: Unii elevi plătesc bani serioşi pentru a lua meditaţii în privat. Tu ai şansa aceasta deoarece mama ta este şi profesoara ta. Cum e această dublă ipostază?

K.M.S.: E greu, mai ales pentru faptul că la şcoală trebuie tot timpul să mă port formal, iar acasă mă comport ca şi cu o mamă, cu o prietenă. E bine că mama mea ştie engleză şi pot vorbi cu ea, dar deşi unii ar crede că fac ore cu mama mea acasă, că facem fişe şi lucrăm din cărţi, atunci când suntem acasă facem doar conversaţie. În opinia mea, cea mai importantă parte a unei limbi este să îţi poţi transmite ideile verbal. Vorbim foarte mult în limba engleză acasă şi de multe ori cuvintele îmi vin mai uşor în limba engleză decât în limba română.

Rep.: Limba engleză se poate învăţa şi de la televizor sau de pe internet. Consideri corectă o asemenea abordare didactică?

K.M.S.: Cei care „prind” limba engleză de la televizor sau din jocuri video ori de pe Youtube cred că învaţă mai mult să comunice decât să spună neapărat gramatical corect propoziţiile şi învaţă foarte bine să comunice direct şi să înţeleagă foarte bine limba când o aud.

Rep.: Studiezi şi alte limbi străine?

K.M.S.: Da, fac şi franceză, la şcoală, şi germană, din clasa a IV-a, în particular.

Rep.: Literatura engleză are foarte mulţi autori de valoare. Ai lecturi în limba engleză?

K.M.S.: Am citit câteva cărţi, nu pot spune că am avut lecturi de la cei mai renumiţi scriitori, dar am citit şi foarte multe cărţi traduse în engleză din alte limbi pentru adolescenţi. Prefer să citesc în engleză…

Rep.: În ce a constat premiul de la Mirunette Language Competition?

K.M.S.: Am câştigat o tabără de două săptămâni în Anglia. Voi merge la Londra, la sfârşitul lunii iulie. Abia aştept să vizitez foarte multe locuri, în special galerii de artă şi Universitatea Oxford.

Rep.: Ce alte activităţi ţi-ai planificat pentru vacanţa de vară?

K.M.S.: Am câştigat acum ceva timp o tabără de limba engleză la Topliţa, începând din 23 iunie. Scopul taberei este să înveţe oamenii tineri despre pacea mondială, să îi motiveze să fie mereu buni unii cu alţii, prin joc. De asemenea, mi-ar plăcea să ajung şi pe litoral în această vacanţă.

Rep.: Cum îmbini limba engleză cu alte materii de la şcoală?

K.M.S.: În primul rând, mă pregătesc pentru materiile de examen. Tot timpul îmi fac întâi temele la materiile care sunt considerate mai importante – limba română, matematica, engleza.

Rep.: Cei alte premii ai câştigat de-a lungul timpului la şcoală?

K.M.S.: Am câştigat mai multe premii la diverse concursuri în ciclul primar. Am avut şi menţiuni la olimpiade, la matematică în clasa a V-a, iar la engleză am câştigat premiul 1 la olimpiadă, la etapa judeţeană.

Rep.: Eşti premiantă?

K.M.S.: Da, până acum am luat în fiecare an doar premiul 1.

Rep.: De ce crezi că este importantă cunoaşterea unei limbi străine?

K.M.S.: Dacă mergi într-o altă ţară se recomandă să cunoşti o limbă străină, ca să poţi comunica. Limbile străine te ajută să îţi găseşti şi un loc de muncă bun.

Rep.: Planuri de viitor după clasa a VIII-a?

K.M.S.: Aş dori să învăţ la un liceu în limba engleză. Aş dori să mă înscriu la Ştiinţele Naturii – intensiv engleză sau germană. Aş vrea să prind o bursă la o universitate, în Anglia sau chiar în America, deşi e cam departe. În liceu mi-am propus să merg un an în SUA sau în Anglia, ca să studiez, vreau să fac şi voluntariat, să merg în Africa, să salvez animale. Îmi plac mult animalele… După acea va trebui să îmi fac rezidenţiatul, aş vrea să fiu psihiatru, undeva în Canada. Cam atât…

A consemnat Alex TOTH