Sara Gorea, Premiul I la Olimpiada de Engleză: „Olimpiada nu este doar un loc unde mergi să-ți arăți cunoștințele”

Sara Gorea va absolvi clasa a XI-a în această lună. Eleva Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” este foarte activă, dedicată și, cel puțin de fiecare dată când am văzut-o, impresionantă în concursurile de dezbateri. Anul acesta a reușit să obțină Premiul I la Olimpiada Națională de Limba Engleză și, de asemenea, a reușit să se califice, împreună cu coechipierele: Silvia Bleahu și Anca Sâmpetrean, la faza națională a Consursului (cu statut de olimpiadă) „Tinerii dezbat”, care se va desfășura în luna iulie în Piatra Neamț. Am schimbat câteva cuvinte cu Sara Gorea la finalul festivității în care au fost premiați elevii care au obțonut rezultate foarte bune la olimpiadele de limbi moderne. Evenimentul a avut loc în Aula Magna a Universității „Petru Maior”, joi, 8 iunie, de la ora 11.00.

Reporter: Cum ți se pare inițiativa Universității „Petru Maior” și a Inspectoratului Școlar?

Sara Gorea: În primul rând, apreciez foarte mult inițiava Universității „Petru Maior” și faptul că ei știu să ne aprecieze și că vor să-și arate aprecierea aceasta.

Rep.: Cum a fost la faza națională a Olimpiadei de Limba Engleză?

S.G.: A fost o experiență ineresantă din foarte multe puncte de vedere. Consider că olimpiada nu este doar un loc unde mergi să-ți arăți cunoștințele pe care deja le ai, ci unde dobândești mai multe cunoștințe de mai multe feluri, nu doar în domeniul acela.

Rep.: Ce ți-a plăcut cel mai mult?

S.G.: Îmi place foarte mult proba de speaking, pentru că implică și un anumit nivel de creativitate și trebuie să improvizezi pe loc și trebuie să ai și cunoștințe de cultură generală, nu doar din domeniul englezei, ci și din al culturii și politicii. Trebuie să-ți și formulezi cuvintele într-un mod coerent și este un challenge din punctul acesta de vedere.

Rep.: Ce subiect ai avut la proba de speaking?

S.G.: Au fost mai multe subiecte, fiecare am tras la sorți. Eu am avut de vorbit despre influența tehnologiei în ziele noastre, dacă era mai bine înainte, dacă progresul tehnologic este bun sau rău.

Rep.: Așa în mare, ce ai spus?

S.G.: Am spus că în sine știința și tehnologia nu sunt lucruri rele sau bune, sunt ca niște unelte care pot fi folosite și pentru bine și pentru rău. Important este în mâinile cui se află aceste unelte și cine are puterea de a le folosi și felul în care sunt folosite.

Rep.: Vei participa și la faza națională a Concursului „Tinerii dezbat”.

S.G.: Până acum „Tinerii dezbat” era un concurs obișnuit, acum are statutul de olimipiadă. Totuși, mi se pare foarte diferit față de alte olimpiade, e mai informal. Nu trebuie să mergi pur și simplu să-ți scrii cunoștințele pe o foaie de hârtie, ci trebuie să mergi să-ți susții punctul de vedere în fața altor oameni și să știi să argumentezi. De aceea poate fi și mai dificil, dar poți avea și satisfații mai mari. Contează foarte mult și munca de echipă. Degeaba ești tu un membru foarte bun dacă nu știi să colaborezi , să-i asculți pe ceilalți și nu-ți pasă de opiniile lor.

Rep.: De când ești în clubul de dezbateri de la Papiu?

S.G.: Teoretic, dintr-a IX-a, dar nu prea am mers pe la dezbateri pe atunci și, practic, doar de un an sunt implicată cât de cât în ele, dar am crescut foarte mult în anul acesta. Sunt foarte mulțumită de progresul pe care l-am făcut.

Rep.: La ce te gândești când vine vorba de facultate? Ai deja făcute planurile?

S.G.: Mă interesează economia, științele politice și jurnalismul, dar nu știu încă exact ce domeniu vreau să urmez.