Stagiul internațional de arte marțiale in memoriam „Senpai Dorin Diță”

În perioada 9-11 iunie, Clubul Sportiv Tiger Budo, antrenor Sensei Traian Dumbrăvean 3 DAN, va organiza Stagiul internațional de arte marțiale In memoriam „Senpai Dorin Diță”. Stagiul de pregătire are un dublu rol, primul fiind acela de a cinsti amintirea unui fost coleg și prieten, Senpai Dorin, dar și acela de a familiariza participanții cu stiluri de arte marțiale diferite de cele practicate în mod normal. De asemenea, evenimentul are o însemnătate aparte, printre invitații speciali aflându-se antrenori din Italia, Alfredo Bassani 10 DAN Ju-Jitsu, Pietro Benedetti 8 DAN Wado-Ryu și Alessandro Iorio 5 DAN Ju-Jujitsu, iar în cadrul antrenamentelor vor putea fi urmărite o diversitate cât mai mare a stilurilor de arte marțiale. Stilurile prezentate sunt: Kyokushin, Wado-ryu, Ju-Jitsu, Jaido, Autoapărare și Arte marțiale mixte. Stagiul este deschis tuturor practicanților de arte marțiale sau celor care doresc să se familiarizeze cu sportul de contact, indiferent de vârstă. Acesta va avea loc în sala de karate din cadrul Complexului Prodcomplex, după următorul program: vineri: 19-21, sâmbătă: 10-12 și 18-20, duminică: 10-12.