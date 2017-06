UDMR, acuzaţii la adresa Prefecturii pentru retragerea plăcuţelor bilingve din Târgu-Mureş. Răspunsul prefectului Lucian Goga

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) consideră că prefectul de Mureş, Lucian Goga, ar fi comis o “ilegalitate” atunci când l-a somat pe primarul municipiului Târgu-Mureş să îndepărteze plăcuţele cu denumirile în limba maghiară a străzilor, însă prefectul susţine că acest demers are la bază o hotărâre judecătorească definitivă.

“Considerăm că prefectul judeţului Mureş a comis o ilegalitate, un abuz în serviciu şi şi-a depăşit cu mult atribuţiile atunci când a somat primarul municipiului să îndepărteze plăcuţele cu denumirile în limba maghiară a străzilor, fără să fi avut vreun temei juridic relevant pe care să îl invoce în notificarea sa. După cum se ştie, în urmă cu o săptămână, Primăria municipiului Târgu-Mureş a demarat o acţiune de îndepărtare a plăcuţelor cu denumirile străzilor în limba maghiară şi ordonat schimbarea celor bilingve de pe strada Gheorghe Doja cu indicatoare exclusiv în limba română. În perioada zilelor libere, acţiunea a fost suspendată. Organizaţia municipală a UDMR a protestat şi a cerut explicaţii în scris din partea Prefecturii, referitor la acest demers. În cazul în care prefectul nu îşi retrage cu dispoziţiile efect imediat, conducerea centrală a Uniunii are în vedere reacţii ferme în acest sens”, a arătat UDMR, într-un comunicat de presă remis Agerpres.

UDMR a solicitat prefectului de Mureş să retragă “dispoziţiile ilegale” şi să facă posibilă reamplasarea indicatoarelor bilingve cu denumirile străzilor în Târgu-Mureş.

Prefectul judeţului Mureş, Lucian Goga, a declarat joi, pentru Agerpres, că a procedat exact cum prevede legea, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, prin care a fost anulată hotărârea Consiliului Local Târgu-Mureş prin care s-a decis amplasarea inscripţiilor bilingve.

“Nu am făcut absolut niciun abuz. A fost o Hotărâre a Consiliului Local Târgu-Mureş din 2015, de amplasare a inscripţiilor bilingve pe străzile din Târgu-Mureş, atacată de Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, care a fost anulată de instanţă. Instalarea plăcuţelor bilingve – fără să am nici cel mai mic interes, decât respectarea legislaţiei în vigoare din România – instalarea plăcuţelor bilingve în Târgu-Mureş nu are temei legal. E vorba despre HCL 150/28.05.2015 care a fost anulată de instanţă. Legea trebuie aplicată şi eu veghez la respectarea aplicării ei. Nu am niciun fel de probleme cu concetăţenii noştri”, a precizat Lucian Goga, care a refuzat să comenteze reacţia UDMR.

(Sursa: www.agerpres.ro)