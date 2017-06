VIBE, un nou festival de muzică pentru tineret la Târgu-Mureş

Municipiul Târgu-Mureş revine pe harta festivalurilor din Transilvania cu Festivalul VIBE, programat în perioada 6-9 iulie, la care şi-au anunţat participarea peste 50 de artişti.

“Târgu-Mureş este un oraş universitar cu foarte multe oportunităţi de dezvoltare, dar cu puţine programe culturale special organizate pentru studenţii şi liceenii săi. Dorim ca Târgu-Mureş să revină pe harta festivalurilor din România şi astfel să ajutăm la dezvoltarea vieţii culturale a oraşului. Publicul ţintă al festivalului nu îl reprezintă doar studenţii şi liceenii din Târgu-Mureş, ci şi tinerii din toată Transilvania. Ideile a peste 150 de voluntari între 15 şi 20 de ani ne vor ajuta în organizarea festivalului astfel încât să răspundem eficient nevoilor lor”, a arătat Rés Konrád, organizatorul principal al Festivalului VIBE, într-un comunicat de presă.

Potrivit comunicatului, printre cei peste 50 de artişti care vor urca pe cele patru scene (Magenta Stage, Yellow Stage, Blue Arena şi Fabrica de Bărci) amenajate în spatele complexului Weekend se numără Borgore, Pendulum DJ Set, Chris Lawyer, Wellhello şi mulţi alţii.

“Stilurile muzicale prezente vor fi EDM, drum and bass, dubstep, hip-hop, rock şi multe altele. Pe lângă artiştii internaţionali de renume (Borgore şi Pendulum DJ Set), vom auzi artişti şi din România (Koszika & The HotShots, Vecker, Friday Rehab, The Pinwheels sau DJ Shiver, Detour, Grid) sau din Ungaria (Riddim Colony, Brains, Margaret Island, Anna & the Barbies şi mulţi alţii)”, mai precizează comunicatul.

