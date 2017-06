ASA, menținută în așteptare, cu Dinu Gheorghe în „culise”

Incertitudinea viitorului se menține la ASA

Deși anunțată ca dată a pronunțării verdictului legat de viitorul clubului de fotbal ASA Târgu-Mureș cea de 6 iunie, ca ultim termen în 9 iunie, sentința Tribunalului în cazul aprobării Planului de organizare a fost din nou amânată. De această dată pentru mijlocul lunii iulie. Motivul acestei noi amânări este acela că s-au solicitat alte documente care să dovedească faptul că gruparea mureșeană va avea posibilitatea de a-și achita datoriile. Așadar, așa cum s-a petrecut deseori în fotbalul românesc (să nu ne mai mire situația în care se află), viitorul sezon rămâne sub semnul întrebării pentru multe cluburi. Sentința din iulie are șanse de a fi din nou amânată, ca pretext perioada vacanțelor de această dată. Așa cum s-a petrecut și în urmă cu un an, când retrogradata ACS Poli Timișoara s-a văzut nevoită ca în pline pregătiri pentru eșalonul secund să se reorganizeze pentru Liga I, după ce, cu mare întârziere a fost exclusă promovata Rapid București, iar campionatul începuse, ASA nu știe ce pași are de făcut, dacă să se pregătească pentru viitorul sezon de Liga II, sau va intra în faliment.

Preventiv, conducători titrați la club

În aceste condiții, rămânerea antrenorului Ionel Ganea este la rândul ei pusă sub semnul întrebării. Tehnicianul, al cincilea al echipei în ultimul sezon, care a fost solicitat când practic nu mai avea mare lucru de făcut, în afara menținerii echipei care trebuia să încheie ediția a acceptat să rămână pe banca mureșenilor, cu condiția unui plan viabil pentru reconstrucție. Cu toate acestea, conducerea administrativă se află în tratative avansate pentru aducerea unui nou director sportiv. Acesta ar putea fi unul dintre cei mai apreciați manageri sportivi ai fotbalului românesc: Dinu Gheorghe ! Fostul conducător al Astrei Giurgiu, în trecut la Rapid București, cu care a oținut cele mai importante rezultate de după anii 90, trecut și pe la Dinamo, se află în negocieri avansate cu gruparea mureșeană, urmând să dea un răspuns în zilele următoare. Acesta va depinde foarte probabil de șansele ca echipa să obțină „avizul” pentru Liga II. Posibilitatea ca Dinu Gheorghe să ajungă la ASA ar aduce aproape sigur și continuarea cu Ionel Ganea pe bancă.