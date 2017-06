Discursul şefei de promoţie a Facultăţii de Medicină Dentară (UMF), Blanka Kesz

Cotidianul Zi de Zi vă prezintă, în rândurile de mai jos, discursul în limba maghiară susţinut de Blanka Kesz, şefă de promoţie a Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu-Mureş.

Discursul a fost rostit vineri, 9 iunie, cu ocazia festivităţii de absolvire, eveniment organizat în Piaţa Teatrului din Târgu-Mureş.

“Tisztelt tanáraink, kedves diáktársaim, tisztelt jelenlévők!

Megtisztelő számomra, hogy a 2017-es fogorvostanhallgató végzős évfolyam nevében szólhatok hozzátok.

A mai napon elérkeztünk hosszas, évekig tartó diákéletünk egy újabb végpontjához, állitólag ez az a pont ahonnan lassan tényleg felnőtekké kéne válnunk. Talán úgy tudjuk meghálálni a belénk vetett bizalmat, hogy nem állunk meg itt. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy ne zárjuk le teljesen a diákságot és valahol bennünk mindig maradjon meg a küzdő, lelkes, álmokat szövő, vidám diák.

Az elkövetkezendőkben vár ránk a munka. Kivánom, hogy mindig élvezetünket leljük benne, ne szakmaként, hanem hivatásként gyakoroljuk az orvoslás-, fogorvoslás vagy gyógyszerészet általunk választott területét. Mindezt úgy, hogy közben a továbbfejlődés, a másfajta tanulás része legyen életünknek.

A nehéz napokon mindig gondoljunk arra, miért is indultunk el ezen az úton. Kérlek titeket, hogy mindig higyjetek magatokban, sose adjátok fel a céljaitokat, álmaitokat, mert képesek vagytok bármit megvalósitani. Bármennyire nehéznek tűnik néha egy helyzet, hiszem, hogy képesnek kell lennünk még egy aprocska lépést tenni előre, aztán még egyet és egyszercsak már nem is olyan nehéz.

Most hozzátok szólok, fogorvosis diáktársaim. Úgy gondolom egy nagyon szép szakmát választottunk. Kivánok nektek rengeteg egészségessé, széppé, ragyogóvá tett mosolyt, hisz mit kivánhatna többet az ember munkája végeztével, mint mosolygó arcokat, elégedett pácienseket. Törekedjünk a legjobbra és legyünk kellően felelősségteljesek, a fogorvoslás legyen számunkra egy hivatás, mert csak akkor tudjuk a lehető legjobban végezni munkánk.

Mindannyiunk nevében köszönetet szeretnék mondani tanárainknak, akik megprobáltak minél több tudást átadni nekünk. Továbbá hálával tartozunk a szülöknek, nagyszülöknek, testvéreknek, férjeknek, feleségeknek, barátoknak, barátnőknek, mindazoknak akik megadták a lehetőséget, segitettek, támogattak minket abban, hogy idáig sikeresen eljuthassunk. Köszönjük.

Továbbá hálával tartozunk évfolyamtársainknak is a sok felejthetetlen egyetimsta emlékért, a barátságokért, a segitségekért és persze még hosszasan lehetne sorolni mennyi mindenért. Kivánom, hogy az itt megkötött barátságok életre szólóak legyenek, ha messze is kerülünk egymástól, akkor is tartsunk ki egymás melett. Kivánok nektek egy sikeres jövőt és vágyaitok teljesülését. Bár félelmek tölthetnek el minket a jövőnkkel kapcsolatban, bátorsággal nézzünk elébe és a lehető legjobbat lássuk benne.

Köszönöm!”

