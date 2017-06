Csép Éva-Andrea, deputat UDMR: Legea salarizării unitare, “antidot” pentru exodul de specialişti!

Deputatul UDMR de Mureş Csép Éva-Andrea a prezentat vineri, 9 iunie, cu prilejul unei conferinţe de presă organizată la Târgu-Mureş, detalii despre prevederile Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, act normativ adoptat miercuri, 7 iunie, în Camera Deputaţilor.

Perspectivă de carieră pentru tineri

Potrivit deputatului UDMR, “România are nevoie de o lege unică de salarizare”, iar respectivul actul normativ “este aşteptat de multă lume” şi ar putea contribui la stoparea exodului de specialişti români în străinătate.

“Prin această lege, până în anul 2022, treptat, se vor elimina diferenţele de salarizare existente în prezent pentru aceeaşi funcţie. Pe de altă parte, ştim că acest ritm de ajustare o să garanteze, totuşi, o stabilitate pe baza funcţiilor în sfera publică. De asemenea, această lege oferă o transparenţă mai mare, vedem limitele maxime ale salariilor şi pe de altă parte poate oferi şi o perspectivă de carieră pentru toţi cei care lucrează în acest sistem. Ştim foarte bine faptul că această lege, dacă este aplicată corect, atunci ne-ar putea ajuta şi la rezolvarea unei probleme mari pe care o întâmpinăm, pentru că ştim foarte bine că tineretul pleacă, tinerii specialişti pleacă din ţară, investim în tineri în facultate şi după aceea aceşti tineri pleacă şi îşi găsesc viitorul şi cariera în străinătate. Dacă această lege va fi pusă în aplicare corect, transparent, atunci tinerii specialişti îşi vor putea găsi o perspectivă de viitor, o carieră în cadrul instituţiilor de stat”, a precizat Csép Éva-Andrea.

20 de amendamente propuse, doar unul adoptat



Totodată, secretarul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor a subliniat că UDMR a propus nu mai puţin de 20 de amendamente la forma legii ajunsă din Senat în Camera Deputaţilor, iar din acestea au fost supuse la vot trei, din care două au fost respinse şi unul aprobat.

“Ceea ce este modificare şi o noutate este faptul că Consiliile Locale şi Consiliile Judeţene vor stabili salariile din cadrul aparatului propriu. Aceasta oferă o autonomie conducătorului instituţiei şi a consilierilor, deoarece credem că ei sunt cei care ştiu cel mai bine pe ce funcţii au nevoie, cine cât lucrează în cadrul acestor instituţii şi cred că un primar ştie foarte bine de ce muncă are nevoie ca să poată să lucreze cu performanţe timp de patru ani”, a spus Csép Éva-Andrea.

“Ceea ce aduce iarăşi în plus această lege este acordarea unui plus de 25% primarilor şi viceprimarilor care accesează fonduri europene, care câştigă proiecte europene”, a completat Csép Éva-Andrea.

Apel la predictibilitate şi responsabilitate politică

În opinia deputatului UDMR, succesul Legii salarizării unitare depinde în mare măsură de continuitatea asigurată de partidele politice care asigură guvernarea şi implicit de Guvernul României.

“Pentru implementarea acestei legi, partidul de guvernământ, coaliţia partidelor de guvernământ, PSD şi ALDE, trebuie să îşi asume responsabilitatea. Şi Guvernul României are o responsabilitate foarte mare pentru a asigura garanţii bugetare pentru plata acestor salarii. Am formulat, în plenul Camerei Deputaţilor, rugămintea ca în fiecare an Guvernul, Ministerul de resort, să vină în faţa Parlamentului şi să ne comunice în ce grad de implementare suntem, cum se pot ţine de implementare cheltuielile previzibile şi care este capacitatea Guvernului, a Ministerului de finanţare în continuare a acestui proiect, pentru că vorbim despre o lege care produce efecte pe timp mai îndelungat şi în fiecare an e nevoie să aibă o planificare şi mai ales de acordarea drepturilor votate în această lege”, a punctat Csép Éva-Andrea.

Vom continua, în ediţiile vitoare ale cotidianului Zi de Zi, cu prezentarea concretă a prevederilor din Legea salarizării unitare, respectiv cu grile de salarizare pe domenii concrete de activitate.

Alex TOTH