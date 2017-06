FOTO: Zilele orașului Sovata, sărbătoarea Lacului Ursu

Locuitorii din Sovata și turiștii aflați în aceste zile în stațiune au sărbătorit timp de trei zile, în weekendul 9-11 iunie, zilele orașului, un eveniment dedicat aniversării Lacului Ursu, care s-a format în urmă cu 142 de ani. Data și ora formării Lacului Ursu sunt cunoscute cu exactitate: 27 mai 1875, ora 11.00. Programul evenimentului a cuprins activități pentru toate vârstele și toate gusturile.

„Sărbătoarea este dedicată Lacului Ursu, care este o perlă a orașului, a stațiunii, dar și a zonei. Primăria orașului Sovata organizează acest eveniment din 2000 și în fiecare an prinde amploare mai mare. Considerăm că trebuie să protejăm, să ocrotim această perlă și să sărbătorim în fiecare an cât mai frumos” , mi-a spus Fülöp László, primarul orașului Sovata.

Sprijin pentru orfelinat

Sâmbătă, am ajuns pe terenul de fotbal, unde au fost organizate Zilele Orașului Sovata, chiar în timpul desfășurării Concursului oamenilor puternici. Înainte, în prima parte a zilei, avusese loc un alt concurs care i-a atras pe majoritatea participanților, Concursul de gătit gulaș. Agenții economici din Sovata care s-au întrecut, au oferit porții de gulaș sau de friptură fără a-i taxa pe gurmanzi, însă i-au invitat să contribuie cu donații. Banii care s-au strâns astfel vor ajunge la o casă de copii din localitate.

„Fiecare asociație, fiecare firmă care se respectă face o mâncare. Sunt mai multe feluri și vițel la proțap și gulaș. Aceste mâncăruri sunt servite oamenilor și fiecare contribuie într-o cutie de donații cât consideră el, aceste donații vor ajunge la o casă de copii aici în Sovata”, a precizat primarul orașului.

Bronx, Randi și Dr. Alban – sâmbătă seară

După ce au fost anunțați și premiați câștigătorii concursurilor care au avut loc vineri și sâmbătă, pe scena mare au fost prezentate câteva dansuri moderne, apoi a venit rândul trupei Bronx din Târgu Mureș să încălzească oamenii care începeau să se strângă pe lângă scenă în jurul orei 19.00, cu un pic de hard-rock. Ce-i de la Bronx au anticipat ultimul concert al serii cântând piesa „It’ my life” cu care Dr. Alban rupea topurile și discotecile de la începutul anilor 90. Până la Dr. Alban, Randi a încercat să-i facă pe soveteni să cânte cu el refrenele pieselor „Ochii ăia verzi” sau „Prietena ta”.

În ultima zi, Duminică, programul a cuprins spectacole folclorice și dansuri populare, seara încheindu-se cu concertul trupei Cimbali Band – „cu țambal, cu vioară, un pic mai modern, dar tot cu influențe folclorice”, mi-a spus Fülöp László.

Peste 600000 de nopți de cazare în 2016

Deoarece la începutul mandatului, primarul orașului declara că principalul său obiectiv este dezvoltarea stațiunii Sovata, l-am întrebat pe Fülöp László care sunt principalele lucruri făcute în acest sens în primul an de când se află în funcție. „În fiecare seară vom încerca să oferim un plus turiștilor din stațiune, prin evenimente organizate în parcul Petőfi Sándor, unde va fi amplasată o scenă pe care am achiziționat-o. E scena mică de aici. Încercăm să fim un pic mai diferiți față de alte stațiuni și aceste evenimente au fost foarte apreciate anul trecut”, mi-a spus.

„Putem să zicem că și anul trecut am fost mulțumiți cu numărul turiștilor care vizitat orașul nostru. Datele statistice arată că am avut 630.000 de de nopți de cazare. Acesta e numărul oficial, pe lângă acestea, neoficial, nu știm, dar adevărul e că putem să ne mândrim. Și fiind o stațiune foarte-foarte vizitată trebuie să facem tot ce suntem în stare ca să fie turiștii mulțumiți”, a precizat Fülöp László.

Turismul, principala industrie în Sovata

„Până acum câțiva ani industria principală a fost prelucrarea lemnului, dar acum putem spune că s-a schimbat și turismul e cel mai important și trebuie să facem tot posibilul să creștem această ramură”, a adăugat Fülöp László.

Apoi, mi-a spus că turiștii încep să viziteze stațiunea în număr mare și în afara perioadei de vară. „De exemplu, de Paști, nu putem spune că era plin-plin, dar a fost un număr foarte mare de vizitatori. Bineînțeles, și în mini-vacanța care tocmai a fost atmosferă era ca în august”, mi-a spus primarul orașului Sovata. Fülöp László a adăugat că un alt factor pozitiv este existența unui Minister al Turismului. De asemenea, se așteaptă ca turiștii să viziteze stațiunea Sovata și în perioada de toamnă, când se organizează un alt eveniment important pentru stațiune: Festivalul Dovleacului.

Galerie foto: Zilele orașului Sovata – sâmbătă, 10 iunie