„Supernove”, la Sala Mică

Compania „Liviu Rebreanu” a Teatrului Național din Târgu-Mureș anunță o nouă reprezentație a spectacolului „Supernove” de Alexandra Pâzgu, regie, coordonare si concept Radu Nica. În distribuție: Raisa Anè, Laura Mihalache, Dan Rădulescu, Andi Gherghe și Ștefan Mura. Scenografia este semnată de Andu Dumitrescu iar muzica originală de Vlaicu Golcea. Reprezentația va avea loc duminică 18 iunie 2017, de la ora 19.30, la Sala Mică. „Un spectacol pe care you either love it or you hate it. Sper ca spectatorii să vină deschiși emoțional și fără idei preconcepute despre teatru, să fie curioși și activi. Și sper ca spectacolul să-i provoace într-un mod plăcut, original&inteligent”, a precizat Radu Nica, regizorul spectacolului. Biletele au fost puse în vânzare, ele putând fi achiziționate de la cele două casierii ale Teatrului Național Târgu-Mureș (cea de la sediu și cea de la Palatul Culturii), precum și online pe www.biletmaster.ro.