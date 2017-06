Seară de jazz în Cetatea medievală din Târgu-Mureş

După un foarte frumos concert susținut de Alexandra Ușurelu în Cetatea medievală din Târgu-Mureș, acum a venit rândul unui concert de jazz, care va fi organizat duminică, 18 iunie, de la ora 19.00, de Primăria municipiului Târgu-Mureș.

Invitaţii serii de jazz sunt New Landscapes feat. Pedro Negrescu – „Standards Inside-out” – Ana Maria Galea – voce, Daniel Csikos – pian, Pedro Negrescu – contrabas – și invitați lor speciali – Alex Harding & Lucian Ban – Somethin’ Holy – from blues to modern jazz – from ancient to the future.

„Dacă despre Ana Maria Galea, Dani Csikos, Pedro Negrescu am mai scris, și fiecare reîntâlnire cu ei este una foarte așteptată, vom spune câteva cuvinte despre invitații speciali. Alex Harding este un muzician născut la Detroit și de peste 20 de ani colaborează cu pianistul român Lucian Ban, experimentând câteva formule inedite împreună, lansând câteva albume împreună pentru case de discuri din SUA și Europa, susținând nenumărate concerte și turnee. Albumul – care dă numele concertului de la Târgu-Mureș de duminică 18 iunie – Somethin’ Holy datează din 2001 și a fost editat la CIMP Records, conținând teme proprii care te acaparează imediat. Cronicarul de la AAJazz – Terrell Holmes spunea că „Ban cântă la pian cu acuratețea lui Vladimir Horowitz iar Harding îți emoționează inima cu blândețea saxofonului său, sau o sfărâmă prin intensitatea tonurilor sale. All About Jazz în martie 2003 scria: “Alex Harding și Lucian Ban au dezvoltat un parteneriat fructuos, în toți aceștia ani. Saxofonul bariton a lui Harding, cu sunete reverberate ca într-o biserică, se îngemănează cu pianul lui Lucian Ban combinând eleganța și precizia tehnică a tradiției europene cu pasiunea pentru improvizație“, au transmis organizatorii.

Intrarea este liberă, iar cei care vor veni de la ora 18.00 pentru socializare, vor avea parte de fursecuri și surprize dulci.

(Redacţia)