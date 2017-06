EXCLUSIV. S-a întâmplat într-o instituţie de stat din Târgu-Mureş. Yala de la AJPIS Mureş, schimbată de mama directorului suspendat!

Întâmplări incredibile petrecute marţi, 13 iunie, în incinta Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Mureş. Yala de la biroul directorului executiv Viorel Cristian Răduţ, aflat în stare de suspendare din cauza unui concediu medical prelungit, schimbată după programul de lucru, de mama acestuia şi de doi cetăţeni care nu aveau calitatea de angajaţi ai AJPIS Mureş.

Cheile de la biroul directorului, ţinute în afara instituţiei

Faptele ne-au fost sesizate de Semina Baricz, fost director executiv al instituţiei, în prezent şef serviciu şi director executiv numit prin împuternicire ca urmare a concediului medical prelungit în care se află Viorel Cristian Răduţ.

„În dimineaţa zilei de 13 iunie, am mers la secretariatul instituţiei unde se afla colega mea Maria Beldean – ea nu are secretara instituţiei, dar are şi atribuţii de secretară – şi am rugat-o să ia legătura cu domnul Viorel Cristian Răduţ, care este momentan suspendat, pentru a intra în posesia unei chei de la un birou, pentru că acolo se află aparatura de videoconferinţe. La ora 13.00 aveam o videoconferinţă, dar de la ora 11.00 trebuia să facem probe. A venit mama dânsului, Maria Răduţ, cu cheia şi i-a dat-o doamnei Beldean. Doamna Beldean a deschis biroul şi a intrat împreună cu mine, Nicuşor Maier şi Puiu Ghidiu, ca să pregătim aparatura pentru videoconferinţă. Între timp, mama dânsului a revenit cu un certificat medical de 11 zile. Subliniez că domnul Răduţ este în concediu medical de 60 de zile şi conform Legii 188, dacă o funcţie de conducere este în concediu medical mai mult de 30 de zile, se suspendă de drept. Astfel, astăzi domnul Răduţ este suspendat de drept din funcţie, eu sunt director cu atribuţiuni depline”, a declarat Semina Baricz, care a anunţat incidentul atât la Poliţie, prin numărul de telefon 112, cât şi la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş şi la forurile superioare din capitală.

„Noaptea minţii ce au făcut aceşti oameni!”

Potrivit afirmaţiilor făcute de Semina Baricz, mama directorului suspendat a vorbit foarte urât cu personalul instituţiei aflat la secretariat, după care a plecat şi a revenit după ora 16.30, pentru a se convinge că documentul adus de dimineaţă, respectiv certificatul medical, a ajuns la Bucureşti. De fapt, susţine Semina Baricz, planurile mamei lui Viorel Cristian Răduţ erau cu totul altele.

„În momentul când a venit cu certificatul medical, în faţa dânsei a fost scanat şi trimis. Mai mult, eu i l-am semnat şi i-am dat o copie xerox, ca să fie sigură că certificatul ajunge unde trebuie. După ora 17.30 eu am plecat acasă – avem program prelungit pentru că trebuie să recuperăm ziua pe care am avut-o liberă – şi a venit directorul suspendat, cu mama lui, a intrat în secretariat şi au întrebat-o pe doamna Beldean unde e cheia de la birou, în contextul în care toate cele trei chei de la birou erau la dânsul. Doamna Beldean i-a răspuns că respectiva cheie se află la mine, în ideea că dacă mai este nevoie de videoconferinţă să nu tot sunăm după cheie. A făcut mari presiuni pe ea, a înjurat-o, a făcut-o praf, nu i-a dat voie să iasă din secretariat până nu schimbă yala. A trimis-o pe mama lui, a cumpărat o yală şi două persoane din afara instituţiei au venit să schimbe yala. Într-o instituţie publică! Noaptea minţii ce au făcut aceşti oameni! În acel birou este doar aparatura de videoconferinţă, în rest nu este nimic! Absolut nimic de luat! În plus, conform regulamentului nostru de ordine interioară, într-o instituţie publică după orele de program se intră numai cu acordul directorului. Desigur, în orele de program poate veni orice cetăţean, cu petiţii sau alte probleme, dar după orele de program nu vii cu oameni din afara instituţiei ca să schimbi yala. Au obligat-o pe colega care era la secretariat să rămână peste program mai mult de o oră, în condiţiile în care programul de muncă era şi aşa prelungit. În plus, mama domnului Răduţ nu are nicio funcţie şi nu reprezintă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş. Tu, o persoană suspendată, vii împreună cu mama ta, după program, ca să ce?”, a afirmat actualul director executiv împuternicit al AJPIS Mureş.

Viorel Cristian Răduţ, de negăsit

Contactat telefonic pentru a-şi expune punctul de vedere vis a vis de întâmplările petrecute în decursul zilei de marţi, 13 iunie, la secretariatul AJPIS Mureş, directorul executiv suspendat al instituţiei, Viorel Cristian Răduţ, nu a fost de găsit. În cazul în care domnia sa doreşte să îşi prezinte poziţia faţă de faptele respective, îi stăm, în continuare, la dispoziţie.

Alex TOTH