Interviu cu liderul PNL Târgu-Mureş, înainte de Congresul Naţional. Ovidiu Moldovan: „Mi-am exprimat susţinerea pentru Cristian Buşoi”

Preşedintele Partidului Naţional Liberal Târgu-Mureş, Ovidiu Moldovan, şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte regional al partidului, cu ocazia Congresului Naţional al PNL care va avea loc în acest sfârşit de săptămână, la Bucureşti. În interviul următor, Ovidiu Moldovan vorbeşte deschis atât despre viitorul Partidului Naţional Liberal, cât şi despre perspectivele de dezvoltare a organizaţiei pe care o conduce din luna aprilie 2017.

Reporter: Cu ce aşteptări veţi participa la Congresul Naţional al PNL care va avea loc în acest sfârşit de săptămână?

Ovidiu Moldovan: Toată această perioadă în care Partidul Naţional Liberal a avut lideri interimari şi-a pus amprenta pe ceea ce înseamnă politica partidului şi activitatea lui în toate sferele. Ceea ce îmi doresc cel mai mult e ca odată încheiate aceste alegeri, fiind şi primele alegeri de după fuziune, să intrăm într-o linie dreaptă şi să reprezentăm cu adevărat o alternativă pentru români.

Rep.: Veţi candida la vreo funcţie pe plan naţional?

O.M.: Mi-am depus candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte regional, mai exact vicepreşedinte pe Regiunea Centru, în primul rând pentru că îmi doresc o mai bună reprezentare a acestei regiuni la nivelul centrul al partidului şi în al doilea rând pentru că fac parte dintr-o echipă şi cu colegii din celelalte judeţe din Regiunea Centru, respectiv Braşov, Alba, Sibiu, Harghita şi Covasna, care m-au încurajat să fac acest pas.

Rep.: Concret, în ce constă funcţia pentru care candidaţi?

O.M.: Este o funcţie de coordonare a activităţii politice a organizaţiilor din regiune. Este o funcţie care lucrează foarte strâns cu preşedinţii organizaţiilor, nu este o suprastructură peste organizaţiile judeţene, deoarece acestea au o autonomie foarte mare în cadrul partidului, mai degrabă este o funcţie care centralizează şi stabileşte o direcţie de acţiune comună a acestor organizaţii.

Rep.: Cum vedeţi competiţia pentru conducerea centrală a partidului? Cine este favoritul dumneavoastră?

O.M.: Într-un final au rămas doar doi candidaţi, moţiunea domnului Cataramă nu a întrunit, conform Statutului, zece voturi de susţinere din partea unor organizaţii judeţene, şi astfel în Congres au intrat doar cele două moţiuni ale lui Cristian Buşoi şi Ludovic Orban. Din punctul meu de vedere, este un beneficiu faptul că doi lideri importanţi ai Partidului Naţional Liberal s-au angrenat în această cursă şi dezbaterea de idei şi de programe este ceea ce e mai important pentru noi acum. Nu există o luptă, ci o competiţie internă care este foarte sănătoasă. În momentul de faţă, competiţia pare destul de strânsă, iar eu mi-am exprimat susţinerea şi în faţa colegilor, şi public, pentru Cristian Buşoi, fiind de asemenea şi unul dintre cei 100 de semnatari ai moţiunii lui Cristian Buşoi.

Rep.: Cum vedeţi viitorul PNL post 17-18 iunie 2017?

O.M.: Cu siguranţă, s-a văzut după cum am mai spus şi lipsa unui leadership interimar, care şi-a pus amprenta pe ieşirile publice ale Partidului Naţional Liberal şi cred că e un lucru pe care ni-l reproşează foarte multă lume, anume faptul că nu suntem foarte stabili sau constanţi pe anumite puncte de vedere şi că nu avem nişte poziţii foarte clare. Această lipsă de leadership s-a văzut întrucât în ultima vreme toţi membrii Partidului Naţional Liberal de fiecare dată când ieşeau public şi îşi exprimau o părere nu făceau asta în nume personal, ci în numele partidului. Asta e ceea ce îmi doresc cel mai mult, să schimbăm discursul public şi să ne axăm mai mult pe teme economice şi pe teme care ţin şi sunt aproape de Partidul Naţional Liberal. Îmi doresc să fim o alternativă serioasă la PSD şi mai mult decât atât, să vadă românii că suntem o alternativă serioasă.

Rep.: Cu voia dumneavoastră, aş muta discuţia către organizaţia PNL Târgu-Mureş. În general, în mediul privat, economic, înainte de un concurs candidaţii prezintă un plan de management. Din această prismă, vă rog să ne prezentaţi principalele direcţii ale planului dumneavoastră de management, respectiv ale proiectului dumneavoastră politic.

O.M.: Noi am avut alegerile la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Târgu-Mureş, unde am candidat şi am fost ales în funcţia de preşedinte al organizaţiei Târgu-Mureş. Ceea ce îmi doresc este mai multă vizibilitate pentru Partidul Naţional Liberal la nivel local, mai multă implicare, mai multă comunicare, mai multă adresabilitate către nişte categorii pe care cred că le-am neglijat în ultima vreme. Îmi doresc foarte mult, şi am observat acest lucru de-a lungul timpului, avem nişte consilieri locali care fac lucruri bune, care au idei bune, dar care la nivel public nu reuşesc să transmită lucrurile bune pe care le fac şi cred că este de datoria partidului să le scoată în evidenţă activitatea. Repet, îmi doresc să fim activi, să fim alternativa pe partea dreaptă de care are lumea nevoie. Încă e departe să vorbim despre alegeri, alegerile locale sunt de abia peste câţiva ani, dar cu siguranţă vom avea un plan din acest punct de vedere.

Rep.: Totuşi, în general candidaţii şi candidaturile se pregătesc cu câţiva ani înainte, nu se scot din joben cu o lună înainte de alegeri…

O.M.: Ştiţi foarte bine că la ultimele alegeri Partidul Naţional Liberal şi-a exprimat foarte clar susţinerea pentru un candidat care s-a dovedit de fiecare dată câştigător şi nu cred că e necesar să schimbi ceva ce merge bine şi e bine. Nu cred că vor fi schimbări din punctul acesta de vedere.

Rep.: Revenind la Consiliul Local Târgu-Mureş, în curând se împlineşte un an de la începerea mandatului 2016-2020 şi deocamdată nu a fost ales niciun viceprimar din rândurile consilierilor locali. Care este poziţia oficială a PNL Târgu-Mureş vis a vis de acest subiect?

O.M.: Cu siguranţă că orice administraţie locală are nevoie de viceprimar, cu atât mai mult în cazul municipiilor unde sunt doi viceprimari. Mi-e oarecum greu să înţeleg şi cred că e vorba despre o altă modalitate de a împiedica o activitate atât de necesară la nivelul Primăriei, să nu meargă cum ar trebui. Majoritatea o ştim cu toţii, e şi la judeţ o majoritate PSD-UDMR, Partidul Naţional Liberal nu are o majoritate în Consiliul Local încât să îşi impună un viceprimar. Cred că se înscrie în acelaşi registru cum am văzut de multe ori, decât să facem ceva, să îi împiedicăm pe ceilalţi care vor să facă, să împiedicăm Executivul să fie eficient în realizarea proiectelor şi programelor pe care şi le-au propus.

Rep.: Spre exemplu, PNL ar putea asigura un viceprimar la Târgu-Mureş?

O.M.. Cu siguranţă, din echipa Partidului Naţional Liberal există oameni care au şi experienţa şi capacitatea de a ocupa o asemenea funcţie, dar cum am spus, din păcate nu avem o majoritate. Ştiţi foarte bine cum se aleg viceprimarii, e un vot în Consiliul Local şi întrucât nu avem această majoritate e destul în momentul de faţă să putem avea noi, ca partid, un viceprimar.

A consemnat Alex TOTH