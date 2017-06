FOTO: Toscana, regiunea de vis din centrul Italiei

Claudiu Târnovean, colaboratorul nostru la rubrica ”Lumea din spatele Instagram” ne-a promis o continuare a povestirilor sale despre Toscana, fapt pentru care ne prezintă noi și frumoase colțuri din regiunea de vis din centrul Italiei pe nume Toscana.

„Mulţi vizitatori merg în Toscana din mai multe motive. Mulţi merg în căutare de artă, alţii pentru a explora mediul rural extraordinar. Gurmanzii și împătimiţii de vin merg pentru a se bucura de bucătăria simplă (delicioasă) dar și de vin. Merg pentru traseele montane, dar și pe coasta mării și pe insule. Am aflat că merg mulţi studenţi să înveţe frumoasa limbă și cultură italiană. Eu în cele trei experienţe care le-am avut în Toscana, am fost de două ori la pensiuni agroturistice. Prima dată am stat la o podgorie și știm bine că în Toscana este zona viticolă poate cea mai apreciată în întreagă lume pentru vinurile sale rafinate. Iar acuma am stat la pensiune / fermă unde eram înconjurat de măslini seculari și unde omul era prieten cu natura ,,sălbatică”. Așa că dimineaţa ne-am trezit și ne-am pregătit să mergem la Orbetello și Monte Argentario mai precis în Porto Ercole. Înainte să pornim la drum am mers să servim micul dejun. Înainte să intrăm în locul unde mâncam, ne-am întâlnit cu proprietarul acelei pensiuni / ferme. Am salutat și ne-a întrebat dacă am văzut cerbul aseară, că am fost ,,vizitaţi” de cerb. Din păcate nu am văzut și cerbul, poate data viitoare. După ce am terminat micul dejun ne-am urcat în mașină și am pornit spre Orbetello, un oraș în provincia Comune Grosseto (Toscana), Italia. Acesta este situat la aproximativ 35 km la sud de Grosseto și la 10 km de Talamone și găzduiește un important parc naţional. Și Orbetello a fost o așezare etruscă veche, care, în 280 i.Hr. a trecut sub controlul romanilor, care au fondat colonia lor de Cosa (în apropierea modernă Ansedonia). Laguna Orbetello este un paradis natural care atrage numeroși turiști pe tot parcursul anului. În zona Maremma, acesta este protejat de Fondul Mondial pentru Mediu din 1971, permiţând ecosistemul său – care cuprinde numeroase specii de păsări migratoare – să prospere. Noi mai exact am mers în Porto Ercole situat în comuna Monte Argentario, în provincia Grosseto, Toscana. Este una dintre cele două orașe-port majore care formează comuna, împreună cu Porto Santo Stefano. Numele său înseamnă „Portul Hercules“. Comuna este situat pe partea de est a Monte Argentario și este de 40 km de la Grosseto, la 7 km de la Orbetello și la aproximativ 12 km de la Porto Santo Stefano. La nord de Porto Ercole sunt situate Laguna di Orbetello și Tombolo della Feniglia. Monte Argentario se învecinează cu Orbetello care este situat pe barajul de mijloc între cele două lagune . Mi-a povestit cineva de la pensiune unde stăteam că aceste 2 sunt apropiate una de cealaltă și că sunt diferite. Porto Ercole este mai mic ca Porto Santo Stefano, dar așa ne-a fost sugerat să vizităm acest port pentru că este mai frumos. În port găseai multe restaurante de înaltă clasă și buticuri scumpe. Tot de la fermă îmi zicea cineva că în Porto Ercole vin multe staruri de la Roma. Așa se înţelege de ce erau multe restaurante scumpe. Eu zic că e mult să dai pe o cafea 11.00 euro. Oricum eu nu vedeam acele ,,staruri”, eu eram ţintit cu ochii numai la peisaje. Ne-am continuat drumul si am mers la o fortificaţie construită în Porto Ercole de spanioli (Cetatea Spaniolă), din secolul al XVI-lea ,,Rocca Spagnola”. Nu știu de ce când am ajuns acolo era închis, am aflat ulterior că nu este deschisă vizitatorilor. M-am enervat un pic dar asta este, am admirat peisajul care a fost, foarte frumos. Mai jos de fortificaţie era ,,Stabilimento balneare Riva del Marchese” și de acolo poţi să faci poze și să stai să admiri această insulă minunată în formă de delfin L’Isolotto, care mi-a plăcut atâta de mult încât am zăbovit multe minute acolo. Era o căldură foarte mare așa că ne-am hotărât să mergem la mare să ne răcorim un pic. Era aglomeraţie mare în parcare și greu am găsit loc, am plătit 2 euro pe oră parcarea. Cum am ajuns am făcut o baie în mare și după m-am relaxat pe o terasă unde am băut un suc rece cu 3 euro și o bere cu 4 euro. Multe nu am ce să vă povestesc de pe această plajă pentru că am stat mult pe șezlong și am ascultat muzică și m-am relaxat total. Seara când am ajuns la pensiune am mâncat ceva costiţe de porc, cartofi copţi cu rozmarin și nu trebuie să mai zic că din nou am mâncat foarte mult, recunosc. După o zi lungă cu mult soare și plimbări multe m-am pus la somn mai devreme pentru că dimineaţa vroiam să mă trezesc să văd răsăritul. Dimineaţă îmi sună telefonul înainte cu vreo 15 min înainte să răsare soarele. A fost un răsărit atâta de frumos și ca să văd acest răsărit a trebuit să ies din cameră și să stau pe terasă în faţa camerei. Soarele răsărea în faţa camerei noastre. Toscana este specială în sufletul meu din multe motive și pun în colecţia mea de amintiri și acest răsărit care a fost fermecător. După ce am văzut răsăritul am făcut o plimbare dis de dimineaţă, încă nu se ridicase ,,ceaţa” foarte bine de pe câmpiile Toscanei. Și uite așa m-am hotărât să dau de mâncare la cai, puteai și aveai posibilitatea să faci asta. Numai la o asemenea pensiune poţi să ai parte de asemenea experienţă. După ce am dat de mâncare la mai mulţi cai de odată zăresc o pupăză. După ce și-a luat zborul înaripata, eu mi-am continuat plimbarea prin fermă și eram înmărmurit de ,,sălbăticia” și liniștea în care erai ,,deranjat” doar de sunetul păsărilor sau alte sunete care le scoteau ale necuvântătoare. Ce poate să fie mai frumos ca acest sentiment, să te trezești în ,,sălbăticie” în natură pe câmpiile Toscanei. A fost o dimineaţă perfectă din toate punctele de vedere și mi-a intrat în sufletul meu acel loc și îmi este dor acuma când scriu și îmi aduc aminte. Chiar mi se face pielea de găină când scriu acuma. Despre micul dejun numai povestesc pentru că știţi bine ce am făcut și cât am mâncat. Așa că ne-am pregătit și am mers în Pracul Naţional Maremmea care era în vecinătatea noastră. Acest parc era întins peste 9800 ha, Parco della Maremma sau Regionale Parco dell’Uccellina este pur și simplu paradis. Pistele sale de mers pe jos, șerpuiesc prin păduri, trec ruinele medievale ciudate și se termină la picioarele unei plaje ,,părăsite” cu pietriș. Așa se zice că nu există nici un loc mai bun pentru a privi apusul soarelui decât de la plaja parcului. După cum ultimele raze dispar, atmosfera este imposibil de calm și dacă te uiţi în Marea Tireniană, puteţi vedea doar conturul Insulei Elba, unde Napoleon Bonaparte a fost exilat după abdicarea forţată în 1814. Prețurile aici erau chiar acceptabile la suc, bere și apă. Puteai să cumperi bere la 0.66 cu 3 euro și sucul la jumate era 2 euro. Si uite așa după mare și soare ni s-a făcut foame și am plecat la draga noastră fermă cu mâncare delicioasă. După ce am mâncat am stat un pic întins, motivele le știţi deja. După ce mi-am ,,revenit” am zis să mergem din nou în Talamone să facem snorkeling. Ne-am urcat în mașină am pornit spre Talamone, am ajuns repede pentru că 3 km erau numai de la noi până acolo. Pot să spun liniștit despre această plajă stâncoasă era perfectă pentru snorkeling și că este cea mai bună plajă pe care am fost în Italia. Ca și peisaj și pești, ce am văzut a fost superb. Pe fundul mării erau stânci destul de mari și cu o diversitate mare de plante, iar peștii erau mulţi și coloraţi. Mi-a plăcut foarte mult acele câteva ore petrecute acolo și când am fost eu mai erau încă 5 persoane pe ,,plajă” stâncoasă unde am fost. Majoritatea care mergeau acolo, mergeau doar pentru snorkeling. A fost de vis și nu exagerez, clipele petrecute acolo. Seara nu eram eu prea bucuros, pentru că ziua următoare trebuia să plecăm acasă. Parcă nu vreau să termin povestea, dar mi-am făcut bagajele să plec acasă dragă Toscana, trebuie să ne ,,despărţim”. Dar să știi ceva că înainte de plecare am mai stat în faţa camerei pe iarbă și m-am gândit de ce ești așa specială pentru mine. Să știi că am avut ocazia să văd multe orașe, locuri și părţi din Italia și mă refer la Sardinia, Sicilia, Sudul, Estul, Vestul și Nordul Italiei, toate au specificul ei, dar să știi că de tine mi-a plăcut cel mai mult. Când ai o asemenea experienţă te întrebi oare ce e important în viaţa asta? Eu spun că sunt multe, dar ceea ce îţi oferă călătoriile, nu îţi oferă nimica! E vorba de experienţa care o acumulezi și de experienţa în sine, simţi că trăiești cu adevărat! Da poate nu mă crezi, nu te contrazic, dar încearcă și tu să faci asta! Te întrebi oare acuma dacă am dreptate?! Nu știu, te las pe tine să îţi dai seama, sau mai citește odată această experienţă! Să știi că și eu am visat la multe, dar pot să-ţi spun sigur că unele vise devin realitate! Crede-mă! Este vorba de intenţie și dacă îţi pasă și ești pasionat de ceva, Legea Atracţiei își face simţită ,,prezenţa” în ceea ce simţi și crezi tu cu adevărat! Îţi spun foarte sincer, când am plecat acasă din zona aceea a Toscanei, parcă mi-a rămas ceva acolo, o parte din suflet, amintiri, sentimente și spun asta pentru că m-am îndrăgostit de tine Toscana. Divina Toscana sălbatică în partea aceea, dar blând și bună cu mine, cu câmpiile însorite, cu plaje superbe și mâncare deliciosă și vin de calitatea cea mai bună, cu ferme agroturistice superbe și peisaje ca în basme. Aștept să ne revedem! Dar înainte de plecare trebuie să-ţi mărturisesc ceva, m-ai făcut să Te Iubesc Dragă Toscana!!!”

Photos By Claudiu Ovidiu Târnovean (copyright: Coco Traveling Experiences)