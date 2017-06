Povestea AWAKE – începutul. The place you lose yourself to find yourself

Un nou festival încearcă să repună Mureșul pe harta evenimentelor de gen, după dispariția festivalului Peninsula. Vorbim acum despre festivalul Awake, de pe domeniul Teleki din Gornești, din perioada 1-3 septembrie. Organizatorii Awake ne promit o experiență eclectică de festival ce pune în centrul atenției o îmbinare de muzică, artă, bucate și băuturi pentru o încă o vacanță la final de vară. Pe lângă experiențele muzicale, Awake va pune în prim plan și diferite forme de artă într-un decor pitoresc. „Nu vrem să urmărim modele clasice de festival unde se pune accentul pe o serie de concerte cu câteva activități pe margine. Vrem să oferim o experiență de trei zile completă pentru minte, trup și suflet”, ni se spune pe site-ul awakefestival.ro/. Și cum toate poveștile, chiar și cele aflate la start, trebuie să aibă în spate o idee, am stat la o poveste cu Horia Grigoraș, cel care împreună cu un grup de prieteni au venit cu ideea festivalului. Horia e și coordonatorul echipei locale care pune Awake-ul la cale. Așa că, lectură plăcută, și ne vedem la Awake! Aaaa… până atunci, pe seară, la Uzina Foto, avem încălzire pentru festival cu Macanache 🙂 Și continuarea o scriem în septembrie 😉

Reporter: Cum a început povestea festivalului și de ce Awake?

Horia Grigoraș: Povestea AWAKE a apărut prin 2014, din dorința mea și a unor prieteni de a avea un festival în Tîrgu Mureș. După dispariția festivalului Peninsula am simțit nevoia de a avea un nou eveniment în zonă pentru a continua tradiția festivalieră și pentru a pune din nou Tîrgu Mureș pe harta marilor festivaluri din țară și din străinătate.

În acel moment am știut că nu putem organiza singuri un festival, deoarece nu aveam experiența necesară, așa că am căutat contactele promoterilor de evenimente din țară și am reușit să luăm legătura cu cei de la Emagic – unul dintre cei mai mari promoteri din România, organizatorii festivalului B’estfest, dar și a unor concerte precum Metallica, Iron Maiden, Depeche Mode, Roger Waters, Lady Gaga și altele. Spre surprinderea noastră, cei de la Emagic au răspuns pozitiv cererii noastre și au fost de acord să pornim primele discuții despre organizarea unui festival, așa că în2015 am început să căutăm intens o locație potrivită.

În toamna lui 2016 am început să lucrăm la prima ediție, iar numele AWAKE a venit în urma mai multor sesiuni de brainstorming. Numele trimite și la faptul că, odată cu noul festival, județul Mureș s-a trezit și este în același timp un mesaj pentru public – STAY AWAKE!

Rep.: Cum ați ales locul?

H.G.: De la început am știut că trebuie să fie ceva special, unic. Am vizitat mai multe spații printre care malul Mureșului (locul unde s-a desfășurat Peninsula), Aerodromul, Complexul Weekend, Hipodromul, dar niciunul nu s-a potrivit cu ce ne doream. Știam că Mureșul este județul cu cele mai multe conace și castele istorice din România și ne-am reorientat către domeniile istorice de lângă Tîrgu Mureș. Așa am ajuns în Gornești, o localitate care se află la 20 de minute de mers cu mașina, unde se află castelul Teleki, monument din secolul XVIII, înconjurat de un parc dendrologic extraordinar, cu specii rare de arbori și poienițe încântătoare. Este un loc de o frumusețe ne mai întâlnită, care i-a cucerit și pe cei de la Emagic, cărora le-am trimis inițial câteva fotografii făcute cu telefonul. După ce au venit în vizită am fost toți convinși că acesta este locul potrivit pentru festival.

Rep.: Spune-mi câteva cuvinte despre tine și despre echipa locală?

H.G.: Am 25 de ani și sunt absolvent al Facultății de Istorie a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș. În perioada studiilor universitare m-am implicat în multe acțiuni de voluntariat alături de diferite organizații nonguvernamentale, printre care Plantăm Fapte Bune, AIESEC Tîrgu Mureș și Școala de Valori, unde am și coordonat proiectul GROWMureș. Consider că toate aceste activități m-au ajutat să-mi dezvolt diferite abilități pentru organizarea de evenimente, project management sau resurse umane, care îmi sunt de mare folos acum.

Voluntariatul este în continuare un element foarte important în viața mea și activez în Școala de Valori, unde împreună cu o echipă de liceeni, organizăm proiecte de leadership și dezvoltare personală, dar și evenimente culturale pentru liceeni.

Momentan echipa locală este formată din 14 omuleți, studenți și elevi din Tîrgu Mureș. Toți sunt persoane excepționale alături de care am mai lucrat în trecut.

Rep.: Care e specificul festivalului?

H.R.: AWAKE este un boutique festival, concentrându-se nu doar pe muzică, cât și pe armonia dintre natură și artă, integrând în peisajul feeric al domeniului Teleki diverse elemente creative, precum instalații artistice, proiecții video, teatru interactiv sau sesiuni de spoken word poetry.

Rep.: Ce înseamnă boutique festival?

H.R.: Boutique festivals sunt un trend în creștere în Europa, în Marea Britanie fiind deja câteva astfel de evenimente la fel de populare ca marile festivaluri, un exemplu fiind The Secret Garden Party sau Down the Rabbit Hole. Un boutique festival se diferențiază în special prin locația deosebită și prin crearea unei atmosfere de intimidate, ceea ce ne propunem și noi la AWAKE.

Rep.: Cum ați ales trupele și artiștii care vor cânta?

H.R.: Am ales întâi direcția muzicală, un mix de alternative și electro și am trecut printr-o listă destul de lungă de propuneri pentru a confirma artiștii din line-up. Ni l-am dorit foarte tare pe Rag’n’Bone Man, revelația muzicală din 2017, și suntem încântați că putem să-l aducem pentru prima dată în România, în exclusivitate. Pe mainstage, alături de Rag’n’Bone Man, vor mai urca Tom Odell, Modestep și Dirtyphonics. Totodată a fost important pentru noi să aducem trupe maghiare și românești și, aici, îi menționez pe Irie Maffia, Kiscsillag, Mary Popkids, Subcarpati, Coma, Șuie Paparude, Golan, Les Elephants Bizarres.

Pe lângă aceștia, vom avea și formații aflate la început de drum, dar cu un viitor foarte promițător, cum ar fi Noru Negru, Greetings Sugar, Satellites, dar și Jinxy Von D’ers, a căror vocalistă este Iris Danciu, din Tîrgu Mureș.

Pe Dance Arena vor mixa Aeroplane, Mazde, Axel Thesleff, dar și DJ din Tîrgu Mureș – DJ Sauce, DJ Shiver, Thomas PCZ, Dobix sau Ma:tei.

Rep.: Veți mai anunța nume noi sau e finalizat line-up-ul?

H.R.: Line-up-ul este în mare parte finalizat, se vor mai alătura câteva nume locale pe scenele mai mici.

Rep.: Îmi spuneai că dintre toate activitățile care vor avea loc în perioada 1-3 septembrie pe domeniul Teleki, partea de concerte e doar în jur de 40%, ce ne mai pregătiți?

H.R.: Printre zonele de festival pe care le pregătim se numără The Forest Library – biblioteca în aer liber; Serenity Meadow – zona de „wellbeing” pentru cursuri de yoga și pillates; Cinema Under The Bridge – cinema în aer liber, în colaborare cu prietenii de la TIFF; Feed Your Mind Platform, o zonă cu workshop-uri și discuții creative, realizată împreună cu echipa care se ocupă de TedX Bucharest. Bineînțeles nu vor lipsi deliciile culinare, pe parte de street & gourmet food, dar și mâncare tradițională. Iar pentru cei deschiși să încerce ceva nou, avem The Experimentalist Brewery, unde vor fi beri artizanale.

Atracția principală însă va fi expoziția de instalații de artă de mari dimensiuni ARTDOOR, realizată cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și în parteneriat cu Filiala Mureș a Ordinului Arhitecților din România.

Rep.: Cum ajungem la Castelul Teleki și care sunt posibilitățile de cazare?

H.R.: Se poate ajunge cu mașina personală, domeniul fiind la doar 20 de minute de Tîrgu Mureș pe DN15 spre Reghin. De asemenea, pregătim autobuze care vor face curse regulate între Tîrgu Mureș și Gornești pe perioada festivalului. Și încurajăm publicul să vină cu propriile biciclete la festival, vom avea amenajată parcare dedicată.

Pe partea de cazare va fi o zonă generoasă de camping, precum și o zonă de Glamping, mai exact VIP Camping, pentru cei care doresc un plus de confort. Există posibilitatea de campare și în curțile celor din Gornești, care au fost extrem de bine voitori și deschiși și chiar recomandăm participanților să interacționeze cu localnicii. Bineînțeles sunt disponibile și variantele clasice de cazare în Tîrgu Mureș.

Rep.: În 4 septembrie, când ne vom trezi, după ultima seară a primei ediții Awake, vom spune că a fost cel mai … festival și/sau foarte …

H.R.: Propun să completăm împreună răspunsul acesta pe 4 septembrie, dar ce pot să zic acum este că AWAKE is the place you lose yourself to find yourself.