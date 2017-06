VIDEO: Serbarea Științescu. PapiȘtii – Spectacolul științelor, cel mai bun proiect

Proiectele derulate în cadrul programului Fondul Științescu Mureș au fost prezentate la Hotel Plaza din Târgu Mureș, joi, 15 iunie, de la ora 11.00. Dintre cele 28 de proiecte depuse, au fost selectate 8, cu un total de 64 de membri în toate echipele, coordonate de 28 de profesori sau cercetători, cu 76 de elevi , 2 studenți și 7 ING-iști, cu ore de voluntariat apreciate o valoare de aproape 40000 de lei. Pe parcursul derulării cele 8 proiecte au ajuns la aproape 3000 de beneficiari direcți și indirecți.

Elevii pus la cale spectacole ale științelor – învățând (prin) experimente spectaculoase, au învățat să programeze roboței, au făcut machete, de asemenea, au vizitat o serie de obiective legate de activitatea echipelor. La „Serbarea Științescu” pe lângă prezentările făcute de reprezentanții echipelor, elevii au făcut și câte o mică demonstrație. De exemplu, echipa de la Liceul „Bolyai Farkas” ne-a arătat cum un roboțel Lego, programat în limbajul C, de către elevi, se mișca în față sau în spate în funcție de culoarea foii de hârtie care îi era „arătată”, iar cei din echipa API RoboLab, de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, ne-au arătat o maimuțică-roboțel care se deplasa pe o sfoară – de pe un braț pe altul, în timp ce altă echipă, tot de la Papiu, cei de la „PapiȘtii”, aflați sub „bagheta” profesorului de fizică Cristinel Codău, ne-au arătat câteva năstrușnicii.

Serbarea s-a încheiat cu anunțarea proiectului considerat cel mai bun dintre cele derulate prin Fondul Științescu Mureș. Câștigătorii sunt cei din PapiȘtii, cu ale lor spectacole ale științei, premiul fiind un roboțel Sparki.

Mai multe fonduri pentru ediția a doua

„Fondul Științescu e un proiect care se desfășoară la nivel național. Noi, în județul Mureș, am început anul trecut, cu prima ediție care s-a desfășurat din octombrie până în mai. Înainte am avut perioada de strângere de fonduri, pe care am început-o cu o jumătate de an înainte, pentru că a durat mai mult, fiind prima ediție, iar oamenii nu știau ce și cum va fi. Până la urmă am reușit, am adunat suma, am finanțat proiectele și astăzi am avut evenimentul de încheiere.

În perioada aceasta sunt în faza de colectare de fonduri pentru următoarea ediție, care, tot așa, se va desfășura din toamnă. Pe atunci, încercăm să avem la dispoziție 100000 de lei. Noi trebuie să adunăm jumătate din sumă din comunitatea mureșeană, de la companii, iar cealaltă jumătate va fi oferită de partenerii de la Romanian-American Foundation. La prima ediție am avut 64 000 de lei și o să încercăm să finanțăm mai multe proiecte. Următorul concurs de proiecte va începe tot prin octombrie”, ”, mi-a spus Cristian Man, coordonatorul Fondului Științescu Mureș.

Echipele Științescu Mureș

Cele opt proiecte derulate sunt: „Fabrica de experimente Science Club” – elevi de la Papiu și Unirea, în parteneriat cu Fundația Apha Transilvană, „Programarea roboților LEGO” – Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, „Azi exploratori, mâine cercetători” – Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin, „Efectele curentului electric în chimie, fizică, biologie, tehnologie” – Școala Gimnazială „Augustin maior” Reghin, „Evidențiere experimentală a funcțiilor organismului uman” – Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș, „API RoboLab” – Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” și „PapiȘTii”, tot de la Papiu, și Sparks – proiect desfășurat la Casa de Cultură a Tineretului din Reghin și a implicat elevi de la școlile gimnaziale.

Fondul Științescu Mureș este o inițiativă a Fundației Comunitare Mureș, în parteneriat cu Romanian-American Foundation și finanțatori locali: Eselektro Romania, Fomco Solar Systems, SPF Media, Accenture Industrial Software Solutions, Maviprod, Gedeon Richter, Svt electronics, Walter Auto Export, și Probicons.

„Pentru compania Gedeon Richter România este foarte importantă cercetarea, inovarea, dar și susținerea activității științifice a tinerei generații. Având în vedere că în cadrul programului Fondul Științescu inovația și creativitatea joacă un rol important, iar programul se adresează tinerilor interesați de științele exacte, tinerilor creativi ale căror idei pot fi puse în practică cu susținerea fondului, compania Gedeon Richter România s-a alăturat acestei inițiative a Fundației Comunitare Mureș, ca susținător al Fondului Științescu Mureș”, a declarat Dana Chelărescu, Director General Gedeon Richter România.