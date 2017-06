Voleibaliste cadete au „aurit” argintul junioarelor. Interviuri, declarații

Ediția 2016-2017 a campionatelor de volei feminin s-a încheiat cu un succes pentru clubul CSU Medicina Târgu-Mureș. Dacă echipa de senioare a obținut cel mai slab rezultat al ultimului deceniu, clasarea pe locul VIII, ambele echipe de junioare au disputat finala campionatului. Este mult spus finala, deoarece din această ediție s-a revenit la sistemul turneului final cu 6 echipe, cu cinci etape disputate în sistem turneu, fiecare cu fiecare. Sorțiii au decis însă ca la ambele turnee finale echipa mureșeană de la CSU Medicina CNUE să joace în chiar prima etapă cu principala adversară la câștigarea titlului. În calitate de gazde la junioare, Agroland Timișoara a câștigat întâlnirea disputată în turneul de la Buziaș cu mureșencele în set decisiv și nu a mai făcut niciun pas greșit până la final. Junioarele mureșene erau deținătoarele titlului și au fost nevoite să se mulțumească cu locul secund.

A venit turneul colegelor mai tinere, cel al cadedetelor, disputat la Târgu-Mureș, încheiat miercuri. La fel ca și în turneul junioarelor, mureșencele au întâlnit în chiar prima etapă adversara considerată principala contracandidată la titlu, Dinamo București. Elevele antrenorilor Bokor Istvan și Mihai Grama au câștigat în doar trei seturi, adevărat, foarte disputate. Și-au luat astfel revanșa pentru semifinala pierdută anul trecut la București în fața dinamovistelor și nu au mai cedat până la final niciun set. Ediția trecută Dinamo era „spulberată” în finală de Agroland Timișoara, absentă la acestă ediție la categoria cadetelor, astfel încât alb-roșiile au încheiat pe locul secund.

Antrenorul vicecampioanei ultimilor doi ani s-a declarat totuși mulțumit de rezultat, apreciind totodată felul în care sunt organizate turneele de la Târgu-Mureș. „Obiectivul nostru era în primul rând cucerirea unei medalii, indiferent de strălucire. Eram conștienți de faptul că echipa din Târgu-Mureș este cea mai puternică, are un lot valoros și omogen, dar știam și că celelalte echipe sunt de valori apropiate. Poate sorții ne-au dezavantajat disputând jocul cu ele în chiar prima etapă. Dacă era altfel, mai puteam spera până le întâlneam, poate altfel ar fi decurs întâlnirea. Consider totuși clasamentul unul realist, conform cu valoarea echipelor. Turneul și arbitrajele le apreciez ireproșabile și din punct de vedere al organizării, la fel ca de fiecare dată aici la Târgu-Mureș”, a fost declarația antrenorului vicecampioanei, Adrian Radu.

Cel mai complet și omogen lot

Echilibrul care se anunța înaintea turneului a ajutat echipa mureșeană să intre în premieră în posesia titlului cu o etapă înaintea finalului. Astfel, antrenorul Bokor Istvan a putut vorbi mai degajat înaintea ultimei partide a turneului, câștigată cu medaliata cu bronz, CSȘ 5 București.

Rep.: Turneul se anunța unul echilibrat. Vă așteptați să cuceriți relativ ușor acest titlu?

B.I.: În mare măsură, da. Majoritatea componentelor echipei noastre fac parte din loturile reprezentative ale României, la cadete sau speranțe. Cadetele României, al cărui antrenor sunt, au avut și un rezultat foarte bun la ultima ediție a Europenelor, unde ne-am clasat pe locul 9. Există însă o diferență la cele două categorii de vârstă atunci când vorbim despre cadetele pe plan intern sau internațional, altele sunt limitele de vârstă, dar eram de departe echipa cea mai omogenă. Unele dintre echipele participante au jucătoare foarte talentate, adevărate mari speranțe pentru voleiul feminin românesc, dar noi aveam cea mai omogenă echipă.

Rep.: Câte componente ale echipei le aveți și la lotul național?

B.I.: Din lotul actual, la cadete avem patru jucătoare: Roxana Bicuț, Maria Badea, Antonia Crișan și Andreea Cora Niță. Toate acestea, împreună cu componentele lotului provenite de la celelalte cluburi vor rămâne împreună, urmând să intrăm în perioada următoare în pregătiri, pe care le vom efectua aici, la Târgu-Mureș.

Rep.: Înainte de începerea turneului ați apreciat că valoarea echipelor este foarte apropiată. V-a oferit vreo adverasă surprize față de la ce vă așteptați?

B.I.: Spuneam că valoarea este foarte echilibrată, deoarece le cunoșteam pe majoritatea jucătoarelor. Bineînțeles, cel mai bine le știam pe cele pe care le aveam și la lotul național, dar nu le vedeam în angrenajul echipelor de club. Din punctul nostru de vedere, așa cum este normal, am abordat fiecare joc cu seriozitate, deoarece orice scădere poate să te pedepsească.

Rep.: Cum ați abordat partida cu ultima adversară, cu titlul deja asigurat?

B.I.: Așa cum spuneam, cunoșteam jucătoarele din lot și adversara din ultima etapă are două jucătoare extrem de talentate, dar pentru ca o echipă să aspire mai sus nu este suficient, pe teren intră șase.

Rep.: Se putea pune problema ca, în cazul în care adversarele să aibă nevoie de victorie pentru un loc mai bun să aibă loc speculații din partea unora, că vor fi lăsate să câștige?

B.I.: Așa o problemă nu se pune niciodată. Jucăm fiecare meci la capacitate maximă, indiferent de alte interese.

Un președinte mândru de junioarele clubului

Nelipsit de la meciurile disputate de echipele clubului, indiferent că este vorba despre senioare, junioare sau cadete este președintele clubului, Constantin Copotoiu. „Deja de mulți ani, în fiecare ediție cel puțin una dintre echipe a devenit campioană, uneori junioarele, altă dată cadetele. Performanțele sunt deja notorii, în fiecare ediție ne-am clasat în primele trei echipe. Inclusiv echipa de senioare a avut rezultate bune în ultimii ani, cu participări și evoluții bune în cupele europene. Cel mai important lucru este acela că unele dintre jucătoarele de la junioare au ajuns să debuteze în echipa de primă divizie, acesta fiind unul din principalele noastre obiective, să promovăm jucătoarele noastre. Sincer, de această dată cadetele au fost o surpriză plăcută. Recunoaștem, ne așteptam mai degrabă din partea junioarelor să câștige titlul, dar și așa rezultatele ne mulțumesc pe deplin. Acest sistem are și un oarecare dezavantaj, așa cum s-a întâmplat în această ediție. La ambele turnee sorții au decis ca practic finala să se dispute în prima etapă, iar dacă titlul este aproape decis de atunci, turneul își pierde din interes. A fost unul dintre cele mai echilibrate dintre turneele finale, cu echipe bine pregătite, lucru care ne-a avantajat într-o oarecare măsură. Punctele s-au împărțit între celelalte formații și noi am avut ocazia să ne desprindem. Avantajul nostru a fost acela că avem un lot omogen, în care niciuna nu este titulară. Pe parcursul competiției mai pot apărea și scăderi, iar acest lucru a fost un alt avantaj. Oricare intră pe teren din echipa noastră are aceeași valoare cu celelalte, toate sunt talentate și ambițioase”, a concluzionat președintele echipei campioane.