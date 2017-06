Voleibalistele cadete, campioane. Premii speciale

Multiplă campioană la volei cadete, formația CSU Medicina CNUE Târgu-Mureș a cedat în ediția trecută la București titlul cucerit în urmă cu doi ani la Slatina, dar a revenit pe prima treaptă a podiumului în urma turneului final disputat pe teren propriu. Dacă în urmă cu un an mureșencele cedau în semifinala cu Dinamo București și câștigau apoi partida pentru locul III cu organizatoarea turneului, Constructorul Familia, ediția din acest an a fost una fără precedent. Finala turneului s-a disputat practic în chiar prima etapă, în care CSU Medicina a întâlnit Dinamo, impunându-se cu 3-0. Mureșencele și-au continuat un adevărat „marș triumfal”, cu alte trei partide câștigate în doar trei seturi, cu CSȘ Lugoj, CSȘ Bacău și CSM București. Se anunța o ediție dintre cele mai echilibrate, cu șase echipe apropiate din punct de vedere valoric. Așa a și fost, dar cu două excepții. „Medicinistele” au fost singurele care au obținut victoria cu 3-0 în toate primele patru întâlniri, în timp ce CSM București era singura care nu a câștigat niciun set. Celelalte patru echipe urmau să își dispute două locuri pe podium și totul depindea de forma și inspirația de moment în fiecare confruntare directă. În urma jocului rezultatelor, cu câteva partide care au avut nevoie de set decisiv și niciuna dintre echipe nu a obținut 3 puncte, formația pregătită de Bokor István și Mihai Grama era deja campioană înaintea ultimei etape. Mureșencele aveau 12 puncte și înaintea partidei cu CSȘ 5 București conduceau cu 4 puncte față de Dinamo, aveau 5 în fața adversarei din ultima etapă și 6 de cea băcăuană.

Joc doar pentru orgoliu la partida de final

Pentru a-și respecta „blazonul”, mureșencele puteau coborî de pe podium echipa de la CSȘ 5, dar pentru acest lucru echipa moldoveană trebuia să învingă în penultima partidă a turneului pe Dinamo. O victorie de 3 puncte, adică la 0 sau 1 le putea aduce băcăuancelor chiar locul secund. Primul joc al ultimei etape era mai degrabă unul al „suferinței”, între ultimele două clasate, CSȘ Lugoj și CSM București. Cu excepția înfrângerii în fața campioanei, bănățencele au cedat toate celelalte trei întâlniri în set decisiv și nu mai aveau nicio șansă să schimbe locul 5. S-au impus cu 3-0. Al doilea meci al ultimei zile era și cel mai important, între Dinamo și CSȘ Bacău, cu șansa ca ambele să încheie pe podium, în cazul victoriei băcăuancelor, dar fără puncte obținute cu proaspăta campioană de cealaltă echipă din Capitală. Jocul a fost unul pe alocuri echilibrat, dar cu Dinamo la timonă, care s-a impus cu 3-0, deși fiecare set a avut perioade în care balanța se putea înclina pentru adversare.

În urma acestui rezultat, întâlnirea de închidere a turneului nu mai putea aduce nicio schimbare în clasament. Mureșencele erau deja campioane, iar bucureștencele aveau asigurat bronzul, cu Dinamo interpusă. Și-au respectat însă blazonul și au câștigat în trei seturi, rămânând cu un singur set pierdut pe durata întregului sezon, cel din victoria cu 3-1 în fața celor de la CTF Mihai I București, din grupa semifinală.

Un nou titlu pentru cadetele mureșene, care dă speranțe în ceea ce privește viitorului voleiului feminin mureșean.

Premii speciale oferite jucătoarelor, pe posturi

La finalul turneului s-au acordat și premiile pe posturi și premii speciale. Acestea au fost decernate de reprezentanți ai Federației Române de Volei, de membrii ai conducerii clubului CSU Medicina Târgu-Mureș, sau de Nicu Stoian, unul dintre componenții singurei echipe medaliate la o ediție a Jocurilor Olimpice (Moscova 80). După cuvântul de deschidere a festivității de premiere adresat de către președintele clubului mureșean Constantin Copotoiu, s-au acordat 7 premii speciale. Înaintea acestora, au fost premiați și cei mai înfocați suporteri, ambele diplome fiind primite de către doi dintre, evident părinți care și-au încurajat din tribună pe parcursul celor cinci zile atât fiicele, dar în primul rând echipa în care acestea evoluau. Unul dintre acestea a fost primit de către suporterul echipei CSȘ Bacău, iar al doilea de târgumureșeanul Sorin Vereș. Acesta, pe lângă faptul că fiica sa Diana Teodora a devenit campioană, avea un motiv de mândrie în plus, ea fiind desemnată și cea mai completă jucătoare a turneului. „Este o mare bucurie pentru mine să primesc acest premiu. Este cu atât mai valoros ținând cont de faptul că până acum la categoriile de vârstă de dinainte am jucat pe alt post. Anul viitor voi trece la junioare și sper să nu mă opresc aici, îmi doresc să ajung cât mai sus în viitor”, au fost cuvintele Dianei, care recent a ajuns campioană și cu echipa Liceului Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu” la Olimpiada Sportului Școlar. Din lotul echipei campioane premii speciale au mai primit Mara Dumiterscu (cea mai bună jucătoare de Zona 4), Maria-Valentina Badea (Zona 3) și Ilinca Macarie (libero). „Acest rezultat este rodul muncii noastre, am dovedit că suntem o echipă unită și nu ne-am subestimat adversarele. Ne așteptam la un turneu dificil, cu echipe de valori apropiate și am tratat toate meciurile cu maximă seriozitate. Este o mare bucurie pentru noi și sperăm să ne menținem la acest nivel”, a spus Andreea Cora Niță, căpitan al noii campioane.

Celelalte premii speciale au fost primite de Alexia Căruțașu (CSȘ 5 București-cea mai bună trăgătoare), Ana-Marisia Radu (Dinamo-ridicătoare) și Francesca Alupei (CSȘ 5-mare perspectivă în volei).