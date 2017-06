Preşedintele FRF, prezent la Cupa Secuilor la fotbal

Sâmbătă, 17 iulie, pe terenul din localitatea Acăţari, judeţul Mureş, se va desfăşura faza naţională a competiţiei Cupa Secuilor 2016-2017 la fotbal, ajunsă la ediţia a IV-a.

Participă echipele LPS Târgu-Mureş, AS Unirea Cristuru Secuiesc şi ASCS Nemere Ghelinţa. Program: LPS Târgu-Mureş – AS Unirea Cristuru Secuiesc (ora 08.45), ASCS Nemere Ghelinţa – LPS Târgu-Mureş (ora 10.30) şi AS Unirea Cristuru Secuiesc – ASCS Nemere Ghelinţa (ora 12.00).

„Înaintea partidei de la ora 12.00 vor fi premiaţi cei mai buni portari şi golgeteri ai echipelor de juniori din judeţul Mureş. Festivitatea de premiere a turneului va avea loc la ora 13.30. La competiţie va fi prezent domnul Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, şi oficialităţi din conducerea Consiliului Judeţean Mureş. Evenimentul este organizat de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Mureş”, au transmis organizatorii, prin intermediul unui comunicat de presă.

