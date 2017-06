Bilanţul activităţilor festivale, prezentat de Claudiu Maior

O săptămână de foc și la propriu și la figurat! 10 locații diferite

Aflată la cea de-a 21-a ediţie, sărbătoarea oraşului a adunat timp de o săptămână cei mai renumiţi artişti la cele două scene amplasate în Parcul Municipal, scena principală şi cea alternativă.

Zeci de mii de participanţi din Tîrgu Mureş, dar şi din localităţile din judeţul Mureş s-au adunat în faţa scenelor, în ciuda vremii ploioase. Au cântat formaţii renumite de muzică, unele aflate pentru prima data la Tîrgu Mureş! Concerte pe toate gusturile au fost organizate cu artişti din ţară şi străinătate: Antonia, Smiley, Mircea Baniciu, Cargo, Corina Chiriac, Red Parlament, Holograf, Defender, Byron, Les Elephants Bizares, Faydee, Oceana, Jakab Csaba, Keresztes Ildi& Band, Freddie & Band din Ungaria, No Sugar, Conquering Lion.

Pentru iubitorii genului, tot în Parcul Municipal au cântat îndrăgiţii cântăreţi de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, Ovidiu Furnea, Cristian Pomohaci şi Ioan Cristian Ţăran.

Și să nu uităm și momentul muzical care a răsunat la propriu în Cetatea Tîrgu Mureș susținut de frumoasa Alexandra Ușurelu.

Ceea ce a fost o noutate a ediției de anul acesta, au fost cele două seri de techno party şi drum and base party, în spaţiul neconvenţional, unde zeci de tineri au luat parte la distracţia, care va deveni de acum tradiţie, sub podul Mureş.

Dacă e să ne referim la bugetul alocat ediției din acest an a sărbătorii orașului, am face câteva precizări, în sensul că: am avut cel mai mic buget de până acum, și în ciuda acestui fapt, iată că am reușit să aducem momente frumoase în orășelul nostru, în pofida zvonurilor apărute, și am cheltuit mai puțin decât s-a alocat de către Consiliul Local. Ținem să menționăm faptul că tot ceea ce am cheltuit cu ocazia acestui eveniment a fost cu respectarea întocmai a prevederilor legale în ceea ce privește procedurile de achiziții publice organizate de municipiu și aici ne referim la:

servicii hoteliere; servicii de restaurant și de servire a mâncării (delegații străine aprox. 50 persoane, meșteri populari aprox. 100 de persoane, artiști+staff aprox. 100 de persoane) (30.000 de lei)

servicii de recreere culturale și sportive – servicii de sonorizare, scenă, lumini și efecte speciale (3 locații diferite și Cetatea Medievală) (70.000 de lei);

servicii de realizare și execuție focuri de artificii (23.000 de lei).

În legătură cu dineul organizat de primărie cu ocazia celei de-a 21 ediții a Zilelor Tîrgumureșene, s-au cheltuit 60.000 de lei, din care 40.000 de lei, reprezentând circa 80% din total, fiind achitați din sponsorizări (societăți comerciale, persoane fizice, etc.), ocazie numai bună să mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat în organizarea acestui eveniment. Acest bal nu a mai fost organizat de câțiva ani buni în orașul nostru, și ne-am decis să nu îl lăsăm la voia întâmplării, iar rezultatul nu ne-a dezamăgit. Ba din contră, am fost lăudați că am reușit din nou să îl organizăm, participând peste 700 de persoane, parteneri proveniți atât din mediul privat cât și din mediul public.

Am văzut în spațiul virtual că unii consilieri s-au plâns că nu au fost invitați la această manifestare, motiv pentru care am considerat că nu se impune ca cei care au afirmat că nu vor participa niciodată la manifestările organizate de primărie să fie invitați.

Mai amintim faptul că, duminică, 18 iunie 2017, am reușit să organizăm și o seară de jazz în Cetatea Tîrgu Mureș, unde târgumureșenii s-au putut bucura de un alt gen muzical, mai aproape de sufletul lor. I-am avut ca invitați pe Ana Maria Galea, Daniel Csikos – pian, Pedro Negrescu – contrabas. Din păcate, invitații speciali: Alex Harding si Lucian Ban nu au mai putut ajunge la acest concert.

Vrem să mai amintim faptul că ne orientăm și asupra tinerilor, asupra modului lor de gândire, tocmai de aceea organizăm seri cu muzică bună, Dj și proiecții de lasere, atât sub Podul Mureș cât și în Complexul Weekend. Vom avea 5 „nopți albe” în Complexul Week-end. Astfel, sâmbătă, 24 iunie, începând cu ora 22:00 așteptăm toți tinerii și nu numai la o seară de neuitat cu Partydul Kiss FM la Complexul Weekend. Weekend White Night. Toate terasele vor fi deschise până târziu în noapte. Ne-am propus ca sâmbătă, orașul să devină centrul distractiei din oras aducând în premieră acest nou concept – WEEKEND WHITE NIGHT, aidoma evenimentelor din marile orașe europene.

Și tot pentru tineri, am lansat și un concurs: „Cel mai frumos zid din oras!” este vorba despre Zidul Cutezanței, care poate prinde viață cu ajutorul vostru!

Așadar, dacă aveți idei îndrăznețe, dacă doriți să vă etalați talentul chiar pe acest zid, așteptăm să vedem proiectul vostru „colorat” la sediul primăriei municipiului Tîrgu Mureș.

Și pentru ca totul să fie complet avem și o răsplată pentru voi! Cele mai originale și colorate proiecte vor fi premiate și puse în practică! O comisie special constituită în acest sens va evalua proiectele depuse, din care vor face parte reprezentanți ai primăriei, ai presei și consilieri locali. Vopselele le asigurăm noi! Locul I va avea rezervat jumătate din spațiul zidului, locul II un sfert, iar celelalte proiecte vor fi puse în practică pe celălalt sfert rămas.

Așteptăm cu mult interes ideile voastre, deoarece suntem convinși că: ÎMPREUNĂ PUTEM ADUCE CULOARE ÎN ORAȘUL NOSTRU!

De asemenea, joi, 22 iunie 2017, de la ora 10:00 se va deschide festivalul de Operă Virginia Zeani din Tîrgu Mureș care va dura până în 25 iunie. Cu această ocazie, Consiliul Județean Mureș va acorda cea mai înaltă distincție a instituției doamnei Virginia Zeani, odată cu deschiderea Festivalului de Operă. Virginia Zeani este o solistă română de operă, una din cele mai prestigioase soprane lirice din anii ’50, ’60 și ’70 ai secolului XX.

Deschiderea festivalului se va desfășura la Palatul Culturii din Tg. Mureș.

În 23 iunie 2017 se va desfășura un concurs de canto la Palatul Culturii în Tîrgu Mureș și Concert de Operă în Biserca din Cetatea Tîrgu Mureș.

În 24 iunie va fi o Seară de gală cu finala Concursului de Canto la Palatul Culturii din Tîrgu Mureș și decernarea premiilor

În 25 iunie 2017: Spectacol Traviata la Teatrul Național din Tîrgu Mureș și închiderea primei ediții a Festivalului „Virginia Zeani” printr-un bal concert la Palatul Culturii.

Și, cu siguranță nu o să ne oprim aici!

(Serviciul Relaţii Publice interne şi Internaţionale, Primăria municipiului Târgu-Mureş)