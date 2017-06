Mini-interviu cu Cristian Chirteş, liderul PNL Mureş. „Echipa lui Ludovic Orban este o echipă puternică!”

Preşedintele Partidului Naţional Liberal Mureş, senatorul Cristian Chirteş, consideră că echipa noului lider al PNL, Ludovic Orban, desemnată prin Congres Naţional să conducă destinele liberalilor din România este una „puternică” şi competentă să pregătească cu succes viitoarele competiţii electorale din 2019 şi 2020.

Reporter: Cât de numeroasă a fost delegaţia mureşeană prezentă la Congresul Naţional PNL de la Bucureşti, din 17-18 iunie?

Cristian Chirteş: Delegaţia Mureşului a avut 32 de reprezentanţi în cea de-a doua zi, iar în prima zi, când s-a ales preşedintele, 84 de reprezentanţi. Am fost o delegaţie în care eu, în calitate de preşedinte al PNL Mureş, am lăsat votul liber. Nu a fost un vot impus membrilor delegaţiei, unii liberali mureşeni au votat cu Cristian Buşoi, iar alţii cu Ludovic Orban. Cred că este un act de normalitate aşa cum am procedat la Mureş.

Rep.: Ce aşteptări concrete aveţi de la noua conducere a partidului?

C.C.: Echipa lui Ludovic Orban desemnată prin vot în 17-18 iunie este o echipă puternică, este o echipă în care până la urmă va trebui să ne apucăm de treabă. Va trebui să definitivăm structurile politice în teritoriu, dar şi la nivel naţional, şi bineînţeles să facem strategia pentru anul 2019, când vor fi alegeri europarlamentare şi alegeri prezidenţiale. Bineînţeles, ne dorim să câştigăm alegerile prezidenţiale, iar pe acest trend Partidul Naţional Liberal să câştige cât mai mulţi primari la alegerile locale din 2020 şi un scor cât mai bun la alegerile parlamentare din 2020. În linii mari, acesta este traseul lung al partidului. Noi ne vom poziţiona vis a vis de ce o să se întâmple la nivel naţional, faţă de această criză politică a PSD-ului care nu este o criză politică instituţională, ci o criză politică adusă de către PSD.

Rep.: Cum vedeţi rezolvarea acestei crize politice?

C.C.: Astăzi (luni, 19 iunie – n.a.), la ora 14.30 avem o reuniune a grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat şi vom lua o decizie personală. Din punctul meu de vedere, este o problemă a Partidului Social Democrat, personal nu susţin absolut nicio echipă, nici echipa premierului Grindeanu, nici echipa lui Liviu Dragnea. Sunt problemele interne, pe mine mă interesează ca aceste probleme interne ale lor au dus România într-o criză politică, ceea ce se întâmplă astăzi.

A consemnat Alex TOTH