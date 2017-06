Missuri de Mureş (1). Anca Mărcuş, fitness-modelul care a cucerit SUA

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial inedit de interviuri realizate în perioada 2012-2017 cu cele mai frumoase mureşence, laureate cu titlul de Miss în cadrul unor concursuri de profil internaţionale, naţionale şi locale.

A cunoscut celebritatea peste Ocean, unde a câştigat numeroase concursuri Miss Bikini şi a bifat o participare la una din cele mai memorabile ediţii a Lingerie Bowl, competiţie care combină ideal sportul cu frumuseţea. Originară din Târgu-Mureş, Anca Mărcuş este în acelaşi timp fitness model şi antrenor personal de fitness în Statele Unite ale Americii şi este de părere că o femeie frumoasă trebuie să fie deşteaptă, veselă, cu şarm şi atitudine pozitivă.

Reporter: Câte concursuri de frumuseţe ai câştigat şi care a fost cel mai important?

Anca: Am participat la nenumărate concursuri de fitness în divizia Bikini şi am ajuns pâna la Olympia care este Campionatul Mondial, scena cea mai râvnită de orice concurent al acestui sport. Înainte de a ajunge la acest concurs au fost multe alte competiţii la nivel naţional unde am câştigat primul loc. De asemenea, înainte de a ajunge să concurez în International Federation of Bodybyilding am participat şi la alte concursuri de mare anvergură printre care: Miss Bikini America şi Miss Bikini Universe la care am ieşit în primele zece de fiecare dată.

Reporter: Când ai plecat în SUA şi cu ce te ocupi în prezent?

Anca: Am plecat în SUA în 2000, sunt antrenor personal de fitness şi încă îmi continui cariera de fitness-model.

Reporter: Care sunt cele mai frumoase amintiri din cariera ta?

Anca: Am foarte multe amintiri frumoase în cariera mea. Una dintre cele mai frumoase a fost cea în care am câştigat primul loc la primul concurs de bikini organizat de federaţia IFBB. Toata munca depusă, toate orele de antrenamente, de dietă strictă… toate au fost răsplătite în acel moment, când pe scenă mi s-a înmânat trofeul în aplauzele celor prezenţi. Un alt moment extraordinar al carierei a fost meciul de fotbal american, vestitul Lingerie Bowl, momentul în care am înscris golul câştigător şi am câştigat campionatul. A fost o satisfacţie enormă pentru că era rezulatul multor ore de antrenament, iar câştigarea unui campionat pentru un sportiv înseamnă maximul. Au fost momente mirifice, pline de satisfacţie şi emoţie. Întotdeauna îmi voi aminti cu mare drag de acea experienţă. Chiar şi acum, după ani de la eveniment, povestesc cu fostele colege de echipă şi surâdem când ne amintim de tot ceea ce a reprezentat pentru noi Lingerie Bowl.

Reporter: Care e după părerea ta definiţia unei femei frumoase?

Anca: O femeie frumoasă după părerea mea este o femeie care are un aspect plăcut, dar care mai mult de a avea anumite trăsături perfecte are şarm, o atitudine pozitivă, veselă, ceva ce vine din interior şi bineînţeles este deşteaptă.

Reporter: Care crezi că e reţeta fericirii?

Anca: Reţeta fericirii este simplă, şi acum o să-l citez pe Buddha pentru că este purul adevăr şi unul din motto-urile mele preferate: “Happiness does not exist on what you have or what you are it solely relies on what you think”, adică “Fericirea nu depinde de ceea ce ai sau ceea ce eşti şi se bazează doar pe ceea ce gândeşti”.

Reporter: Ce dimensiuni ai?

Anca: Am o constituţie atletică, deci un număr mic la cântar nu m-a interesat niciodată… Nu mă ghidez după kilograme ci după centimetri. Muşchii cântăresc mult mai mult decât grăsimea, deci la 51 de kilograme câte am acum şi înălţime de 165 centimetri, am mai puţini centimetri în talie decât atunci când aveam 47 de kilograme, un posterior mult mai bine format, picioare mult mai conturate şi un abdomen aproape sculptat. Deci fetelor, nu vă luaţi neparat după cântar… este doar un număr. Faceti sport, mâncaţi sănătos, porţii mici şi dese, cinci – şase pe zi, şi vedeţi că acei blugi preferaţi vă pot veni mai bine chiar dacă la kilograme arată mai mult…

A consemnat Alex TOTH