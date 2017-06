FOTO, VIDEO: „De la Bach la Beatles”, pe acorduri de chitară la Reghin

Turneul „De la Bach la Beatles” a poposit marți, 20 iunie, la Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu” din Reghin, muzicianul-chitarist Costin Soare oferind publicului reghinean un periplu muzical de excepție. „Mă bucur să fiu prezent la Reghin, în această sală cochetă, cu o acustică bună. Vin de la Tescani, parte a turneului, un loc unde se știe că George Enescu își petrecea verile și m-am bucurat că această casă de cultură nu doar că îi poartă numele, dar aici a și cântat marele compozitor, fapt pentru care este o mare bucurie să cânt aici”, a spus, în deschiderea concertului, Costin Soare.

Programul serii a fost deschis de o suită pentru lăută în la minor, transcrisă pentru chitară, scrisă de Johann Sebastian Bach.„Această suită a fost scrisă undeva în jurul anului 1730, pe când Bach era cantor la Leipzig. Este de fapt o reorchestrare a unei alte suite pentru violoncel, pe care Bach a compus-o undeva între anii 1720-1722. Suita are mai multe părți, un preludiu, după care vin dansurile obișnuite ale unei suite baroce, Allemanda, Couranta, Sarabanda, Gavotte și o Gigue”, a precizat Costin Soare.

De la Bach la Mozart

Următorul compozitor evidențiat a fost Mozart, grație variațiunii inspirate din tema „Flautul fermecat” semnată de Fernando Sor. „Am avut un turneu care s-a intitulat „Muzica în palatele României” în anul 2016, unde am cântat aproape numai muzică spaniolă. În general, chitara este asociată cu muzica spaniolă, iar din acest an m-am hotărât să nu mai cânt deloc muzică spaniolă, ci să încerc să prezint chitara un pic mai altfel, să prezint publicului și alte fațete ale acestui instrument divers pe care compozitorul francez Hector Berlioz îl numea „o orchestră în miniatură”. Cu toate acestea, avem un compozitor spaniol în această seară, numai că el a fost contemporan cu Mozart și cu Beethoven, pe nume Fernando Sor. Nu va fi o muzică spaniolă, ci variațiuni pe o temă de Mozart, inspirată din tema „Flautul fermecat”, a menționat Costin Soare.

A urmat compoziția „Alfonsina y el mar”, creația compozitorului argentinean Ariel Ramirez.„E un cântec trist care spune povestea Alfonsinei Storni, o celebră poetesă argentiniană, care a murit în condiții dramatice. Este un cântec scris în memoria ei”, a spus Costin Soare.

Călătoria muzicală a cuprins și jazz-ul, grație lucrării „A Night in Tunisia”. „În drumul spre Beatles nu puteam să nu mă opresc și la puțină muzică de jazz, astfel că am ales pentru acest turneu să cânt un aranjament făcut de marele chitarist francez Roland Dyens după un celebru standard de jazz intitulat „A night in Tunisia” aparținând lui John „Dizzy” Gillespie”, a precizat artistul.

Chitară de Reghin construită special pentru turneu

Momentul special al serii a fost adus de interpretarea compoziției „Koyunbaba” de Carlo Domenicioni, pe o chitară fabricată la Reghin special pentru acest turneu, instrument care va fi donat unui tânăr muzician din Sibiu. „Turneul meu se leagă într-o foarte mare măsură de Reghin și de fabrica de instrumente Hora SA, domnul director Nicolae Bâzgan m-a sprijinit în acest demers al meu. Acest instrument a fost special făcut pentru acest turneu. Chitara de Reghin din acest turneu, după ultimul concert, de la Institutul Cervantes de la București pe 1 iulie, va fi donată unui foarte tânăr muzician, un băiețel din Sibiu care este foarte talentat și care are nevoie de un instrument bun. Această chitară va merge la el o dată ce turneul se va încheia. Am ales să când această piesă pe acest instrument fabricat la Reghin pentru că, vorbind de acordaj, această piese necesită un acordaj cu totul diferit față de cel al unei chitare standard, și atunci am decis să am această chitară acordată tot timpul pentru această lucrare. Ea este inspirată din folclorul anatolian, cu multe influențe orientale în această frumoasă lucrare”, a spus Costin Soare.

Final pe acorduri Beatles

Finalul concertului a adus două aranjamente după piesele „Yesterday” şi ”Michelle” ale celebrei trupe Beatles, făcute de cel mai important compozitor japonez al secolului XX, Toru Takemitsu.

”Sunt două aranjamente făcute pentru chitară de probabil cel mai mare compozitor japonez al secolului XX, pe nume Toru Takemitsu, un compozitor care a scris și foarte multă muzică serioasă. Noi, chitariștii, suntem norocoși că el a scris niște lucrări foarte importante pentru chitară. În același timp, lui Toru Takemitsu îi plăcea foarte mult jazz-ul, muzica pop, la fel și filmele, fapt pentru care, la un moment dat a hotărât să facă o culegere de 12 cântece și să le aranjeze pentru chitară. Printre ele se numără și cele două aranjamente după „Yesterday” şi „Michelle” ale celebrei trupe Beatles, piese care vor încheia recitalul de la Reghin”, a subliniat Costin Soare.