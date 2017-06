Numărul intervențiilor la incendii, în scădere cu 22%

Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș, generalul de brigadă dr. ing. Dorin Oltean, a prezentat miercuri, 21 iunie, bilanțul activității instituției pe care o coordonează în perioada 1 ianuarie – 20 iunie 2017. Potrivit acestuia, în perioada amintită Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea” al judeţului Mureş a fost solicitat la 9.607 de situaţii de urgenţă produse în zona de competenţă, cu o medie zilnică de 56,55 intervenţii. Dintre acestea, 8.823 au fost cazuri asistate SMURD (93,98% din totalul intervenţiilor), comparativ cu 9.652 de intervenții avute loc în primul semestru al anului trecut. La 3.525 de intervenții au participat echipajele SMURD din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU), iar la 5.297 de misiuni au intervenit serviciile profesioniste pentru situații de urgență. Cele mai multe intervenții le-a avut SMURD Târgu-Mureş, 3.048, urmat de SMURD Reghin, cu 778 de intervenţii.

267 de intervenții la incendii

În prima parte a acestui an, ISU „Horea” al judeţului Mureş a fost solicitat la 784 situaţii de urgenţă altele decât SMURD în raioanele de intervenţie, alături de încă 76 situaţii de urgenţă la care a intervenit SVSU în zona de responsabilitate a acestora și trei intervenții a SPSU. De asemenea, ISU Mureș a efectuat un număr de 1.092 recunoașteri și instruiri la obiective din raion, 26 exerciții cu forțe și mijloace în teren și 87 misiuni de patrulare pentru căutare persoane fără adăpost pe timp rece. ”Am avut 267 de intervenții la incendii, 180 incendii de vegetaţie uscată, 20 descarcerări, 37 asistenţa persoanelor, cinci inundații, 12 salvări animale, 65 de misiuni pentru asigurări măsuri PSI, 28 misiuni pirotehnice, și 160 de alte intervenţii transport persoane supraponderale, degajare persoane, deblocare uşă, degajare copaci. Pe lângă acestea Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș a efectuat un număr total -SMURD alături de celelalte echipaje de intervenție de 133 de deplasări fără intervenție și alerte false”, a precizat generalul de brigadă dr. ing. Dorin Oltean.

Numărul incendiilor, în scădere

Ca intervenții reprezentative înregistrate în prima parte a acestui an, comandantul ISU „Horea” al judeţului Mureș a nominalizat incendiul de la Restaurantul Casa Mureșană din data de 9 iunie 2017, incendiul de la Kastamonu Reghin din data de 17 iunie 2017, și accidentul cu victime multiple de la Ernei din data de 31 mai 2017. ”Îmbucurător este faptul că, cel puțin la capitolul incendii, avem o scădere foarte importantă. Dacă la numărul intervențiilor altele decât SMURD, în 2016 am avut 1.012 de intervenții, în acest an am avut 784, o scădere de 22%. În ce privește numărul incendiilor, dacă în semestrul I pe anul 2016, am avut 233 de incendii, în 2017 numărul acestora a fost de 210, ceea ce reprezintă o scădere cu 9,87%. De asemenea, am avut o creștere semnificativă a activităților legate de recunoașteri și instruiri, lucru care s-a văzut în scăderea numărului de intervenții la nivelul întregului Inspectorat. Vom continua aceste activități de mediatizare și instruiri, care s-au făcut la nivelul tuturor localităților. A fost pentru prima dată când am început să facem recunoașteri în toate localitățile din zona de competență a inspectoratului, și se pare că a fost o idee foarte bună, întrucât numărul incendiilor a scăzut”, a subliniat inspectorul şef al ISU „Horea” al judeţului Mureș.