World Rescue Challenge, în premieră la Târgu-Mureș

Județul Mureș va găzdui în premieră, în vara acestui an, în perioada 30 august – 3 septembrie, Competiția Mondială de Descarcerare și Prim Ajutor – World Rescue Challenge, care are o vechime de peste zece ani, la care România este prezentă pentru a patra oară. „Până în momentul de față, am participat la trei competiții mondiale, iar în acest an este posibil ca România să fie reprezentată de trei echipaje, Mureș, care anul trecut a obţinut locul 1 la competiția națională de descarcerare, ISU Dâmbovița și ISU București. Este pentru noi onorant ca România să apară pe harta lumii și să fie cunoscută și din acest punct de vedere. Și acest lucru se întâmplă la Târgu-Mureș, ceea ce este un lucru extraordinar. Cu atât mai onorant pentru noi, este faptul că nicio competiție mondială nu s-a desfășurat într-o localitatea care nu are un aeroport funcțional. Noi, va trebui ca să compensăm această problemă, și vom asigura transportul echipelor de la aeroporturile din Cluj și Sibiu. Organizarea implică un volum de muncă impresionant, preconizăm peste 600 de participanți la această competiție. S-au luat măsuri din timp pentru asigurarea spațiilor de cazare, transport, pentru asigurarea tuturor condițiilor pentru ca această competiție să se desfășoare în cele mai bune condiții, iar la sfâr- șit, participanții să spună: am participat la o competiție mondială într-o țară extraordinară, cu oameni deosebiți. Sunt convins și de această dată că ospitalitatea românească va fi la înălțime, în așa fel încât să demonstrăm lumii întregi că suntem și profesioniști, dar în același timp avem și o țară foarte frumoasă cu niște oameni deosebiți”, a precizat inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș, generalul de brigadă Dorin Oltean.

Număr maxim de echipe participante

Pentru ediția din acest an, se speră prezența numărului maxim de echipe, respectiv 36, de pe toate continentele. „Conform regulamentelor de organizare și funcționare a competiției mondiale, numărul maxim de echipe de echipe este de 36, număr care nu s-a atins niciodată până acum. Din informațiile care le avem până în momentul de față, este posibil ca pentru prima dată să avem un număr maxim de echipe participante. S-au înscris până în momentul de față echipe din Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Marea Britanie, Canada, Cehia, Elveția, Franța, Argentina, și echipe din România. Sunt sigur că vor fi și echipe din Spania, Portugalia, și sper ca pentru prima dată să avem numărul maxim de echipe participante la această competiție”, a precizat generalul de brigadă Dorin Oltean.

140 de mașini noi puse la dispoziție de Renault

Competiția va avea loc pe două secțiuni, descarcerare, cu trei variante, rapidă, standard și complexă, și secțiunea traumă, și va fi găzduită de Parcul Municipal din Târgu-Mureș. În ce privește autoturismele folosite, vor fi asigurate de firma Renault care va pune la dispoziție un număr de 140 de mașini. „Fiecare echipă participantă trebuie să-și aducă aportul cu o contribuție de 2.600 de euro pentru secțiunea descarcerare, respectiv 400 de euro pentru competiția de traumă. Pentru prima dată la o competiție mondială de descarcerare când se vor folosi aproximativ 140 de autoturisme noi, care vor fi folosite la operațiunile de descarcerare. La această competiție se va putea vedea că activitățile de descarcerare din cadrul competiției se vor desfășura exact ca și în realitate, respectiv cele trei variante pentru descarcerare, descarcerarea rapidă, standard și complexă. La fiecare din aceste variante vor fi folosite ca și „victime” o parte din personalul propriu sau din voluntari, exact ca într-o situație reală. Sunt niște lucruri extraordinare, spun asta ca și profesionist care a participat la multe intervenții, foarte interesante, inspirate din activitatea de zi cu zi. Se știe faptul că nu există două intervenții identice, două incendii la fel, nu există două accidente de circulație identice. Aici se vede profesionalismul celor care fac această activitate. Cu cât este mai aproape de realitate, cu atât vedem mai bine profesionalismul colegilor”, a subliniat inspectorul șef al ISU „Horea” al judeţului Mureș.