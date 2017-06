Alex Dona: „Câtă vreme oamenii buni nu fac nimic, oamenii răi o să câștige. E atât de simplu”

Alex Dona, Managing Partner la Times New Roman, este unul dintre invitații JCI Târgu Mureș la Clubul Oamenilor de afaceri. Eveniment care se desfășoară astă-seară, începând de la ora 18.00, la Hotel Plazza. (vezi mai multe AICI). Cu Alex Dona m-am întâlnit ieri după-masă, am stat la o poveste și o parte din ce-am discutat vă invit să citiți. Merită amintit că este și unul dintre organizatorii principali ai Festivalului Lupii Liberi, 21-23 iulie, în Râșnov, Brașov. Și mai scrie din când în când pe blog, alexdona.wordpress.com/, la unul dintre texte chiar vom face referire în interviul pe care mi l-a acordat.

Reporter: Cu ce treabă prin Mureș?

Alex Dona: Am venit la un business diner organizat de colegii și prietenii de la JCI Târgu Mureș care o să aibă loc mâine seară (astăzi, 22 iunie n.r.) de la 18.00. E un eveniment foarte mișto, întâi vorbim un pic, avem niște discuții, după care o să să fie o cină – niște networking, niște comunicare, o să fie băutură, o să fie mâncare…

Rep.: Îmi poți spune, în mare, despre ce vei vorbi?

A.D.: Am stabilit cu ei să vorbim despre strategii de marketing și de poziționare – mai degrabă. Mă voi axa mai mult pe zona de strategii mai puțin ortodoxe. Adică nu doar: alocăm atât buget pe facebook, google și așa mai departe. Există mai multe versiuni și mai multe resurse, banii sunt doar una dintre ele. Te ajută să economisești foarte mulți bani dacă îți aloci un pic mai mult timp și îți folosești un pic mai mult creierul.

Rep.: Apropo de chestia asta, am fost ieri la Techsylvania și Richard Still, de la Financial Times, spunea că singura variantă pentru companiile mari, să zicem cu tradiție, să supraviețuiască este să înceapă să gândească și să se comporte ca un start-up.

A.D.: Da, sunt complet de acord. Și asta spun și eu de ani de zile. Dacă stai să te gândești exact ăsta este avantajul firmelor mici, faptul că alocă mai mult timp și se concentrează mai tare pe aspecte care pot părea mai mici. Pe când o companie mare are inerție și un modus operandi și proceduri și atunci e foarte greu de manevrat.

TNR – începuturi

Rep.: Cum a fost pentru voi, pentru Times New Roman, la început?

A.D.: TNR-ul, la început, a fost fondat de un prieten de al meu, fost coleg de liceu, împreună cu actualul redactor șef. Le-a luat ceva până să-și găsească stilul. Au fost o grămadă de încercări. La început, articolele erau de cu totul alt fel, caricaturile lui Ovi nu erau caricaturile lui Ovi, erau niște colaje cu sâni goi, cu tot felul de tâmpenii. Și nu erau foarte bine poziționați pentru zona de advertising, mai ales că nu aveau nici foarte mult trafic. Erau un trafic decent, dar cam atât.

În momentul în care am venit eu l-am adus un pic în outreach-ul de mass-media mare. Trebuia să avem cât de cât o politică editorială, trebuie să ai un content de un anume fel ca să vină sponsorii. Am băgat Googleul pe site, reclamele, dar nu în ideea de monetizare, în ideea să arătăm clienților că site-ul este curat, pentru că boții de la ei îți scanează site-ul și în momentul în care ai pornografie sau mai știu eu ce îți scoate reclamele.

Rep.: Concret, cum ați reuși să creșteți și cum v-ați promovat?

A.D.: Dacă îți spun mâine ce mai vorbesc? În fond, trebuie să-ți identifici stakeholderii tăi. La noi, e foarte simplu, în primul rând sunt cititorii, după care sunt clienții de publicitate, clar. Mai sunt: concursurile de eficiență pe publicitate… mai sunt o grămadă. Trebuie identificați și în momentul în care i-ai identificat să te gândești cum ajungi la toți. Chiar despre lucrurile acestea voi vorbi la Plazza: cum am făcut noi să devenim un business atipic și care, vânzând aceleași chestii, le vinde mai scump de la an la an.

Rep.: Ați reușit să creșteți tarifele?

A.D.: Da, de la an la an. Din 2012, de când m-am alăturat proiectului, s-au scumpit în fiecare an cam cu o medie de 30%.

Alex Dona: „Ne văităm extraordinar de mult”

Rep.: După alegeri, ai publicat un text pe blogul tău în care îi îndemnai pe cei nemulțumiți să plece, în fapt era un apel să…

A.D.: Eu le-am spus să se implice. E foarte ușor, toată lumea e foarte bună la stat pe margine și la dat cu părerea. În fond suntem atât de puturoși că nu ne implicăm nici să ne ducem o dată la patru-cinci ani să dăm un vot. În schimb, ne văităm extraordinar de mult.

Trebuie să pleci de la radical, de la radicalul problemei. Câtă vreme oamenii buni nu fac nimic, oamenii răi o să câștige. E atât de simplu. E clar că oamenii sunt prin definiție buni, eu cred în oameni, știi? Și cred că un om devine rău, dacă i se întâmplă anumite lucruri. Mă rog, ar fi și excepții, dar nu cred că se naște omul cu o dorință nebună: hai să fur, hai să nu știu ce!

Rep.: Cred că un factor în evoluția asta sunt și modelele de succes pe care le vedem cel mai ușor, iar la noi modelele de succes (prea) multe sunt astea ale oamenilor care…

A.D.: Da. Sincer, cred că oamenii trebuie să se implice. Eu, de exemplu, am businessul acesta cu Time News Roman, mai am câteva mici businessuri, dintre care pe unele urmează să le lansăm. Și aici am trasat linia, nu o să mai lansez alte businessuri, vreau să intru din ce în ce mai mult pe zona de antreprenoriat social și voi anunța asta. De fapt, nu știu dacă am zis bine antreprenoriat social. Vreau să fac proiecte prin care să-mi pot permite oamenii care lucrează în proiectele respective și de acolo beneficiul să se ducă spre ceva de bine.

„În primul rând, amendăm aberațiile”

Rep.: Să amintim și de evenimentele din zile astea. Voi, pe TNR, amendați la greu aberațiile naționaliste…

A.D.: În primul rând, amendăm aberațiile. În momentul îți care îți asumi o poziție publică sau mai știu eu ce, asumă-ți și muia. Cineva trebuie să o zică. Cineva care aibă o voce care să și ajungă la cât mai mulți oameni. Slavă domnului, noi suntem o voce puternică. Partea mișto e că ajungem la o grămadă de oameni, care, la rândul lor sunt opinion leaders în grupurile lor.

Rep.: Cum vezi reacțiile apărute după discuțiile dintre PSD și UDMR?

A.D.: Eu am plecat azi de dimineață, pe motor, și nu știam dacă ajung în Ungaria sau România. Glumesc acum. Sunt niște nenorociți, dar toți. Nu cred că Grindeanu sau Ponta sunt mai buni decât Dragnea sau mai știu eu cine. Cred că, din păcate, nu s-a ajuns să avem încă o clasă politică formată din oameni cu o carieră politică sau dacă sunt, sunt foarte puțini. Sunt oameni care au băgat bani pe la vreun partid sau au făcut slugi ca să ajungă într-o poziție din care să poată să fure.

„Am cochetat, după alegeri, cu ideea de a intra în politică”

Rep.: Să-și scoată investiția.

A.D.: Da, să-și scoată investiția prin furt, că nu din salariul de 6000 de lei sau cât are – hai să fim serioși. Eu, de exemplu, am cochetat, după alegeri, cu ideea de a intra în politică și o zic cât se poate de serios. Am și vorbit cu niște partide și cu niște strategi politici, freelance, destul de cunoscuți. Am asimilat o grămadă de păreri, dar în momentul în care am tras linia mi-am dat seama că încă trebuie să fiu implicat în businessurile mele ca să am din ce să trăiesc. Salariul pe care l-aș avea ca parlamentar sau orice nu mi-ar ajunge să-mi plătesc ratele, e atât de simplu. Odată ce-mi voi stabiliza businessurile am de gând să mă implic, pentru că e nevoie. Deocamdată, acum, eventualul venit, ca politician, m-ar pune într-o situație în care nu știu dacă aș rezista tentației.

Rep.: Asta e o veste bună și mi se pare firesc să nu te pui într-o situație vulnerabilă.

A.D.: Spun asta despre mine, pentru că eu nu prea știu să mă opresc în momentul în care mă bag în ceva, din păcate. Atunci, dacă m-aș băga în politica nu m-aș opri să fiu un ajutor undeva. Nu m-aș opri la a încerca să fac bine, dar două ore pe zi, cât pot eu. Știu că aș trage și aș vrea să fiu cât mai sus, cât mai puternic și cât mai influent. Mă știu pe mine și cred că este foarte important să te știi pe tine.

„În primul rând, să fie siguri că au putere de muncă”

Rep.: Poți să oferi câteva sfaturi pentru oamenii care vor să pornească un proiect în media?

A.D.: Și noi mai încercăm să pornim niște proiecte în media. În primul rând, să fie siguri că au putere de muncă și să încerce să fie unici, dar nu este obligatoriu. Poți pur și simplu să observi ceva ce funcționează și să încerci să o faci mai bine. Acum, dacă vrei să începi un business, mai ales pe online, este o chestie extrem de ieftină, dar trebuie să te gândești că, fiind foarte ușor, sunt și foarte multe alte proiecte cu care vei concura și trebuie să te gândești cum reușești să ieși în față. Cum ieși în față către cititori și către oamenii care-ți vor da bani – clienți, agenții media.

Trebuie să gândești ca o companie mare. Companiile mari au planuri pe 20 de ani. Eu nu cred că e vreun om din management care chiar crede că peste 20 de ani compania aia o să fie acolo. De ce? Pentru că se schimbă totul în jur. Și totuși, au strategia asta. De ce? Pentru că îți dau o direcție și peste un an o să-ți reevaluezi strategia și o să fie alta. Eu aș sfătui pe oricine, orice tânăr antreprenor, să nu se sfiască și să încerce să gândească cum ar face-o o companie de talia Coca Cola și să nu-și de-a răspunsul facil: că ei ar investi 2 miliarde de euro.