Missuri de Mureş (3). Timea Kali, business-women de top în Monaco

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial inedit de interviuri realizate în perioada 2012-2017 cu cele mai frumoase mureşence, laureate cu titlul de Miss în cadrul unor concursuri de profil internaţionale, naţionale şi locale.

Câştigătoarea titlului de Miss România 1999 şi Miss International Peace 1999, Timea Kali, rememorează cu emoţie momentele când a fost încoronată drept cea mai frumoasă femeie din România. În prezent, târgumureşeanca are vârsta de 30 de ani, înălţime de 1,74 metri, greutate de 55 de kilograme şi îşi desfăşoară activitatea în principatul Monaco, în cadrul unei companii de investiţii libaneză.



Reporter: Ce înseamnă statutul de Miss România?

Timea: În momentul în care ai un asemenea titlu ţi se deschid foarte multe uşi, pe care le poţi lăsa deschise sau le poţi închide cu o uşurinţă inimaginabilă. Țin minte că în perioada care a urmat am făcut multe drumuri între Târgu-Mureş şi București… Acasă trebuia să-mi termin anul școlar, pe când la București eram invitată în tot felul de emisiuni, şedinţe foto sau prezentări.

Reporter: Care este, după părerea ta, definiţia unei femei frumoase?

Timea: Termenul “frumuseţe” este relativ. Oamenii percep diferit frumuseţea, iar gusturile sunt variate. S-a dovedit științific faptul că în general ne alegem parteneri cu atractivitate fizică similară cu a noastră şi s-a demonstrat că personalitatea şi comportamentul unei persoane determină în mare măsura gradul său de atractivitate pentru sexul opus şi percepţia frumuseţii sale. Într-un grad destul de mare frumuseţea depinde “de ochii celui care priveşte”. Eu cred că frumuseţea unei femei vine în primul rând din interior: din caracter, inteligenţă, încredere în sine, sinceritate, eleganţă, senzualitate şi carismă.

Reporter: Cum ai ajuns să locuieşti în Monaco?

Timea: Prima vacanța petrecută pe Coasta de Azur a fost în vara anului 2000, când am fost invitată la Fashion Show-ul “Victoria’s Secret” în Cannes în timpul renumitului festival de film “Palm d’Or”, care se ţine în fiecare an cu câteva zile înainte de Formula 1 de la Monaco. Nu pot să uit niciodată cum ajungând în faţa Pieței Cazinoului din Monaco mi-am zis: “Ăsta e locul în care îmi doresc să locuiesc”, dar suna mai degrabă a glumă pe vremea aceea… Anii au trecut, dar eu vară de vară am revenit pe Coasta de Azur atât din motive profesionale cât şi în vacanţe, astfel că am ajuns să cunosc mentalitatea şi viața de aici. După ce mi-am terminat studiile în România, ştiind că din păcate ţara noastră cea dragă nu-mi poate oferi un viitor strălucit şi sigur cum îmi doream, şi cunoscând atâtea locuri frumoase în lumea asta unde posibilităţile de evoluţie sunt mult mai mari şi unde am observat că mă pot integra cu o relativă usurinţă, am hotărât să mă mut în Monaco. Cred că locul acesta are o energie pozitivă pe care nu numai eu am simţit-o. M-am mutat aici în primăvara anului 2010…

Reporter: Cu ce te ocupi în prezent?

Timea: În prezent lucrez într-o companie de investiții libaneză şi simt în sfârșit că sunt apreciată la adevăratul meu nivel.

Reporter: Ce părere ai despre industria modei din România?

Timea: Din punctul meu de vedere, lumea modei din România se confundă cu show-biz-ul şi se bazează foarte mult pe imagine şi aparenţe. Este controlată de bani, iar snobismul şi impertinenţa sunt promovate cu tărie. Concurenţa este de foarte multe ori nedreaptă şi multe fete își distrug sănătatea făcând o obsesie din diete şi trucuri pentru slăbit sau în speranţa de a face o carieră stralucită ajung să facă multe compromisuri pe care mai târziu le regretă. Creatorii iarăşi sunt majoritatea aparent prieteni, dar pe la spate își urmăresc interesele. Nu vreau să fiu rea dar eu una, deși îmi plăcea foarte mult scenă, nu m-am simțit întotdeauna în largul meu în “lumea modei”.

A consemnat Alex TOTH