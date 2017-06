Noutăţile anului din cardiologie, prezentate la „CardioNET” 2017

Specialişti de renume internaţional din România, Ungaria, Cehia, Germania şi Austria participă, între 19 şi 24 iunie, la Târgu-Mureş, la cea de-a 17-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Cardiologie cu participare internaţională „CardioNET”. Evenimentul este organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, Societatea Română de Cardiologie și Societatea Maghiară de Cardiologie, în colaborare cu Centrul Medical Cardio Med, Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, Casa de Asigurări de Sănătate și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș.

Prof. dr. Benedek Imre, formator de profesionişti

Importanţa Conferinţei Naţional de Cardiologie „CardioNET” în agenda academică naţională şi internaţională a fost subliniată de prof. dr. Benedek Imre, preşedintele Comitetului Ştiinţific, care s-a declarat mândru de echipa pe care a construit-o de-a lungul anilor la Târgu-Mureş.

„Este un exemplu de cum poate fi creat un brand cu perseverenţă, educaţie şi dedicare, şi un singur om care a pornit cândva a reuşit să facă o unitate şi a hotărât că va face în fiecare an o dare de seamă asupra a ceea ce se întâmplă în asistarea bolnavilor cardiovasculari din punct de vedere al diagnosticului şi terapeutic. Toate aceste noutăţi am încercat să le aduc la Târgu-Mureş şi am reuşit. Dar nu numai atât, am reuşit să creez o echipă care are generaţii deja, vorbesc aici de doamna Benedek Theodora care este şef de Departament, şef de Clinică şi aşa mai departe, de domnul Kovacs Istvan care este şef de lucrări, doamna Monica Chiţu care este şef de lucrări. Iată că astăzi am venit în faţa dumneavoastră cu echipa mea şi pe parcurs vor veni şi invitaţii. Toate universităţile mari, tradiţionale, din România, începând cu Bucureşti, „Carol Davila”, Timişoara, Cluj, Iaşi, şi toţi aceşti oameni, împreună, propuşi de mine, care sunt cetăţean român de naţionalitate maghiară, am încercat pe parcursul anilor să fac o punte între cele două mari Societăţi. Vor veni reprezentanţii Societăţii Maghiare de Cardiologie, şi fiecare centru universitar va avea unul, doi sau trei reprezentanţi”, a afirmat prof. dr. Benedek Imre, cu ocazia unei conferinţe de presă organizată miercuri, 21 iunie, în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş.

„În fiecare an, în Medicină apare ceva nou. Eu am reuşit să aduc (noutăţi – n.a.) şi ei (echipa – n.a.) vor trebui să aducă mai departe”, a adăugat prof. dr. Bendek Imre.

Platforma CardioIMAGE, lansată vineri

Programul Conferinţei Naţionale de Cardiologie cu participare internaţională „CardioNET” conţine şi lansarea oficială a platformei CardioIMAGE, platformă de imagistică cardiacă de înaltă performanță creată printr-un proiect de infrastructură de cercetare în valoare de 2 milioane de euro, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin Ministerul Fondurilor Europene. Evenimentul va avea loc vineri, 23 iunie, la ora 12.00, la sediul Centrului Medical Cardio Med din Târgu-Mureş.

„Platforma CardioIMAGE a rezultat din preocupările noastre timp de mulţi ani, atât în domeniul abordărilor interdisciplinare în patologia cardiacă, dar şi în domeniul imagisticii, cu focalizare asupra imagisticii medicale. Practic, această platformă imagistică, care reuneşte nu numai două echipamente de mare performanţă destinate bolnavilor cardiovasculari, adică un RMN cu aplicaţii cardiace şi un Computer Tomograf ultramodern, de 128 de slice-uri, tot cu destinaţie principală în domeniul bolilor cardiovasculare, conţine un laborator de prelucrări computerizate, aşa-zisa imagistică computaţională prin care toate datele imagisticii pe care le obţinem de la un bolnav pot fi procesate prin tehnici ultramoderne care să ne permită generarea de modele personalizate de tratament”, a punctat prof. dr. Benedek Theodora, co-preşedinte al Conferinţei.

Agendă încărcată, invitaţi de marcă

Lucrările conferinței vor avea loc în Amfiteatrul I al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, iar temele prezentate se vor focusa asupra progreselor actuale în domeniul imagisticii cardiace, electrofiziologiei, sindroamelor coronariene acute și noilor ghiduri europene în diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare. Un rol aparte va reveni și abordării interdisciplinare a multiplelor afecțiuni din patologii conexe, precum și unui workshop destinat medicinii computaționale și transferului tehnologic, organizat vineri, 23 iunie, la ora 11.00, în comun cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş.

Pe lista invitaţilor care vor prezenta lucrări în cadrul Conferinţei Naţionale de Cardiologie cu participare internaţională „CardioNET” se află personalităţi marcante ale cardiologiei precum prof. dr. Merkely Bela – vicepreşedinte al Societăţii Europene de Cardiologie, Gabriel Tatu Chiţoiu – preşedinte al Societăţii Române de Cardiologie şi prof. dr. Toth Kalman, preşedintele Societăţii Ungare de Cardiologie.

Alex TOTH