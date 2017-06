Cinci ani de luptă pe baricadele antifumat, la UMF

Conducerea Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Tîrgu Mureș a prezentat vineri, 23 iunie rezultatele proiectului internațional „Dezvoltarea Capacității de Cercetare în Domeniul Fumatului în România”, derulat în perioada 1 iulie 2012 – 30 iunie 2017, în colaborare cu universitățile Davidson College și Wake Forest din Statele Unite ale Americii. Proiectul de cercetare al UMF Tîrgu Mureș abordează șapte domenii între care se includ: fumatul în gimnazii și licee, fumatul la copii și tinerii instituționalizați, fumatul la femeile însărcinate, fumatul la studenții mediciniști, analiza aspectelor economico-financiare ale consumului de tutun și monitorizarea poluării cauzate de fumul de țigară în unele universităţi şi instituții publice. „A fost un proiect extrem de ambițios, care a avut câteva lucruri specifice. În primul rând, a fost un proiect care, dincolo de componenta lui ștințifică, a avut o componentă socială extrem de importantă. Noi rămânem fideli unei misiuni pe care ne-am asumat-o ca și universitate, de a trece dincolo de prima misiune a unei uiversități și anume învățământul, să ne implicăm și în ce privește binele societății. Mai mult decât în cazul altor proiecte, în mod extrem de direct acest proiect a arătat că o universitate, prin profesioniștii ei, trebuie să-și asume această răspundere socială, civică, prin care să transmită mesaje coerente și corecte, bine argumentate ștințific, care să contribuie la schimbarea unei opinii. Acest proiect a fost unul deosebit deoarece a arătat cum se poate lucra interdisciplinar, disciplinar și internațional. Au fost implicați specialiști din diverse zone de activitate, specialiști din mai multe țări, care au creat și un model de bună practică în ce privește modul de lucru în echipe multidisciplinare.A fost un proiect care a avut în componența sa mai multe subproiecte, fiecare cu un target bine definit. Din aceste motive, cred că a fost un mare succes pentru universitatea noastră. Nu în ultimul rând, UMF Târgu-Mureș a fost pionier într-o direcție care era neexplorată la nivel național. A devenit prima universitate liberă de fumat, in ce privește mesajul care îl dăm societății din jurul nostru, ceea ce a fost foarte bine. A doua față a acestui proiect, a fost componenta pur ștințifică, cu cercetări ștințifice de bună calitate care au fost publicate la manifestări importante la nivel internațional, astfel încât percepția mea în acest moment este una pozitivă, cu dorința de recidivă, în sensul în care cred că există un potențial mare care a crescut în ultima vreme, și care merită să fie folosit”, a precizat prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMF Tîrgu Mureș.

Model pentru alte universități

Prof. dr. Ábrám Zoltán, coordonatorul proiectului, a afirmat că în cadrul proiectului a fost elaborat un raport în limbile română şi engleză, întitulat „Aspectele economice ale utilizării, producţiei şi taxării produselor din tutun în România”, care a fost lansat în luna noiembrie a anului trecut. „Proiectul s-a derulat pe o perioadă de cinci ani și va continua încă un an fără finanțare pentru publicații. S-a elaborat un raport în limbile română şi engleză intitulat „Aspectele economice ale utilizării, producţiei şi taxării produselor din tutun în România”, care a fost lansat, împreună cu prezentarea unor cercetări efectuate, în data de 22 noiembrie 2016, la Bucureşti, la Palatul Parlamentului, în faţa reprezentanţilor guvernamentali şi neguvernamentali. Așadar, nu vorbim despre un proiect pur științific, problema fumatului fiind una generală și importantă. Subproiectul „Universitatea medicală liberă de fumat” este model și pentru alte universități. Anul trecut, în martie, a intrat în vigoare legea privind interzicerea fumatului în spații publice, iar astfel noi am putut compara în cadrul cercetării. Proiectul este unul complex, vorbim despre șapte subproiecte, iar alături de noi se află și directorii subproiectelor. Cercetarea se derulează până la data de 30 iunie și vom mai continua un an”, a arătat prof. dr. Ábrám Zoltán.

Coaliția Universității libere de fumat

Cele șapte subproiecte au fost legate de practicile legate de fumat la gravidele din județul Mureș, prevenția comunitară pentru adolescenți din diferite comunități locale, programul multimedia interactiv asistat de calculator de prevenire a fumatului la adolescenţi, consumul de tutun și reglementarea fumatului în sistemul de protecție familială a copiilor din România, monitorizarea calităţii aerului prin PM2.5, aspecte economice ale utilizării, producției și taxării produselor de tutun din România, precum și „Universitatea medicală liberă de fumat”, proiect coordonat de prof. dr. Kikeli Pál István. ”Avem foarte mult de făcut, ca atare acest proiect în care universitatea noastră a fost un partener foarte important, cred că are o importanță foarte mare, istorică pot spune, la nivel național. De regulă, se așteaptă niște rezultate care să fie șocante, în sensul pozitiv, dar noi am reușit în acești cinci ani să avem niște evidențe foarte clare, care sunt puncte de sprijin în foarte multe domenii. Prin acest proiect, „Universitate liberă de fumat”, avem prima referință din țară privind obiceiul fumatului pentru studentul de medicină. Este un lucru extrem de important, deoarece studentul la medicină de azi este medicul de mâine, din procentul fumatului în ce privește corpul medical este între 36 și 50 %, aproape jumătate din medici. În acești cinci ani am realizat pe acest tărâm o metodologie, în afară de faptul că avem evidențele clare privind percepția asupra obiceiului de fumat, am reușit împreună să realizăm o strategie foarte clară în privința evaluării acestui obicei, la această categorie. Mai mult decât atât, am reușit inclusiv să aducem niște contribuții de intervenție. Elementul crucial în acest context este realizarea a Coaliției Universității libere de fumat care cuprinde mediul academic, mediul studențesc și mediul administrativ. Este un model și pentru restul universităților, pentru că, în momentul de față, mediul universitar național cuprinde 900.000 de studenți la diverse universități, iar noi dorim extinderea proiectului și la alte categorii de universității non-medicale. Universitățile medicale au aproximativ 100.000 de studenți. Acești absolvenți din diverse domenii, vor avea un impact enorm asupra întregii societăți”, a menționat prof. dr. Kikeli Pál István.