Echipa „CardioNET”, model pentru cardiologia europeană

Cea de-a 17-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Cardiologie cu participare internaţională „CardioNET” a debutat oficial joi, 22 iunie, în Amfiteatrul I din incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş. Evenimentul este organizat în perioada 19-24 iunie de Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, Societatea Română de Cardiologie și Societatea Maghiară de Cardiologie, în colaborare cu Centrul Medical Cardio Med, Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, Casa de Asigurări de Sănătate și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, şi reuneşte specialişti de renume internaţional din România, Ungaria, Cehia, Germania şi Austria.

Benedek Imre: „Suntem o forţă în Medicină”

Şedinţa festivă a fost deschisă de prof. dr. Benedek Imre, preşedintele Conferinţei, care a punctat evoluţia ascendentă a „CardioNET”, eveniment care în acest an bifează cea de-a 17-a ediţie.

„Provenind dintr-o familie de medici universitari, am avut de tânăr medic dorinţa de a face aceste conferinţe. Iată că suntem la cea de-a 17-a ediţie. Am pornit cu ideea de a da o dare de seamă despre ce am făcut, ce putem face şi ce ne aşteaptă. Am ridicat ştacheta din ce în ce mai mult şi am ajuns astăzi aici, alături de un colectiv numeros, avem alături de noi Târgu-Mureşul, administraţia târgumureşeană şi mai ales Universitatea din Târgu-Mureş din care facem parte, şi pentru asta mulţumim tuturora. În cadrul acestor conferinţe am găsit sprijinul celor două mari societăţi naţionale, Societatea Română de Cardiologie şi Societatea Maghiară de Cardiologie, şi a universităţilor din oraş, cărora le mulţumesc frumos. Trebuie să spun că fără sprijinul lor nu aş fi putut să avem ştacheta aşa de ridicată aşa cum o avem acum. Fără falsă modestie, afirm că suntem o forţă în Medicină, mai ales după ce am câştigat numeroase proiecte care astăzi sunt în derulare şi oferit asistenţă cardio-vasculară pentru bolnavi din România, la nivelul cetăţenilor europeni”, a afirmat prof. dr. Bendek Imre.

Benedek Theodora: „A fost o muncă de peste 30 de ani”

În discursul său, prof. dr. Benedek Theodora, co-preşedinte al Conferinţei, a mulţumit tuturor celor care şi-au adus contribuţia de-a lungul timpului atât la consolidarea evenimentului „CardioNET” ca brand al comunităţii academice din România, cât şi la dezvoltării Clinicii de Cardiologie, şi a subliniat că tot ceea ce s-a realizat până acum este o motivaţie puternică pentru a merge mai departe.

„În spatele realizărilor care aud dus la dezvoltarea Clinicii de Cardiologie şi la această dezvoltare a congresului nostru, care a reuşit să ajungă la cea de-a 17-a ediţie, există o muncă susţinută de peste 30 de ani, o muncă pornită de la unele observaţii referitoare la diferite ipoteze de actualitate în cardiologie, referitoare la funcţia miocardică, la geneza aritmiilor, la ipoteze provocative referitoare la rolul celulelor stem, crearea de reţele. Toate aceste ipoteze, cu ajutorul echipamentelor, infrastructurii, dar şi a muncii susţinute a personalului Clinicii de Cardiologie, au fost confirmate după ani de zile, au fost după aceea validate cu ajutorul unor granturi de cercetare şi evident că au fost publicate în publicaţii de mare impact, ceea ce demonstrează validitatea acestor ipoteze. Aceste ipoteze au fost iniţial provocatoare, dar după aceea, fiind implementate în Clinică şi validate pe plan internaţional şi-au dovedit valoarea”, a precizat prof. dr. Benedek Theodora, şefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş.

Leonard Azamfirei: „Suntem în top”

Prezent în prezidiu, prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş a caracterizat Conferinţa Naţională de Cardiologie cu participare internaţională „CardioNET” ca fiind „o manifestare de tradiţie a cardiologiei mureşene” şi a punctat rolul esenţial al resursei umane, considerată ca o „garanţie a viitorului pentru orice proiect care există.”

„Constat cu bucurie că unul dintre vârfurile de lance ale universităţii noastre este Cardiologia, permanent are ceva de spus şi de-a lungul timpului am văzut că fiecare generaţie de membri ai corpului academic au înţeles blazonul pe care trebuie să îl poarte şi s-au făcut eforturi pentru ca acesta să nu fie minimalizat. Constat, de asemenea, cu bucurie, având informaţiile mai globale, că suntem, cel puţin în domeniul Cardiologiei, ca şi centru universitar, în top”, a menţionat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Călin Enăchescu: „Suntem parteneri în proiecte de cercetare”

Importanţa tehnologiei în progresul Medicinei, fie că este vorba despre activităţi curente sau de cercetare la nivel înalt, a fost reamintit de prof. dr. Călin Enăchescu, rectorul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş.

„Prezenţa mea aici este firească, nu sunt doar rectorul unei universităţi din Târgu-Mureş, ci sunt rectorul universităţii partenere a Universităţii de Medicină şi Farmacie, în cadrul unui consorţiu care categoric este şi va fi dezvoltat în continuare. Dacă în numeroase domenii medicale avem punţi construite în colaborare, cu Clinica de Cardiologie aş putea zice că puntea tinde să devină un pod. Aceasta se datorează faptului că am participat aproape la toate proiectele care au fost prezentate, participăm în continuare, suntem implicaţi împreună în proiecte de cercetare şi cred că acesta este un exemplu care ar trebui generalizat la nivelul tuturor domeniilor medicale”, a arătat prof. dr. Călin Enăchescu.

Péter Ferenc: „Respect pentru munca în echipă”

Din prezidiu a făcut parte şi Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,care s-a declarat onorat de prezenţa la o asemenea manifestare academică şi a transmis felicitări organizatorilor conferinţei pentru că „au reuşit să aducă la Târgu-Mureş nume de marcă în cardiologie, nume de marcă în medicina românească şi cea internaţională.”

„Cred că în aşa fel reuşim ca poziţia municipiului Târgu-Mureş în acest domeniu (cardiologia – n.a.) să înainteze şi mai mult. Într-adevăr, pot să spun că întotdeauna am respectat munca în echipă şi îi respect şi pe cei din această echipă şi le doresc ca în continuare să aibă succes în acest domeniu pentru că avem nevoie de ei, Târgu-Mureşul are nevoie de ei”, a precizat Péter Ferenc.

Merkely Béla: „Transmit felicitări organizatorilor”

La prezidiul celei de-a 17-a ediţii a Conferinţei Naţionale de Cardiologie cu participare internaţională „CardioNET” s-a aflat şi dr. Merkely Béla, vicepreşedinte al Societăţii Europene de Cardiologie şi preşedinte de onoare al Societăţii Române de Cardiologie şi Societăţii Maghiare de Cardiologie.

„Sunt onorat că am fost invitat la acest eveniment de prestigiu şi în calitate de reprezentant al conducerii Societăţii Europene de Cardiologie doresc să transmit felicitări organizatorilor de la Târgu-Mureş, respectiv profesorilor Benedek Imre şi Benedek Theodora”, a afirmat dr. Merkely Béla.

Gabriel Tatu Chiţoiu: „Model de cooperare academic”

Nivelul ridicat al manifestării a fost evidenţiat de dr. Gabriel Tatu Chiţoiu, preşedintele Societăţii Române de Cardiologie

„Aceste întâlniri au început să fie un model de cooperare între cele două societăţi academice, Societatea Maghiară de Cardiologie şi Societatea Română de Cardiologie, aşa cum se desfăşoară ea în ultimii ani”, a precizat dr. Gabriel Tatu Chiţoiu, fost absolvent al Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş.

Gherasim Leonida: „Remarc continuitatea de generaţii”

Lista invitaţilor speciali a fost întregită de academicianul Gherasim Leonida, care a transmis felicitări organizatorilor Conferinţei, dar şi conducerii Clinicii de Cardiologie din Târgu-Mureş, ambele considerate veritabile repere pe plan naţional în domeniul profesionalismului.

„Am plăcerea să particip la o conferinţă al cărei nivel ştiinţific, program ştiinţific priveşte probleme de cardiologie de vârf. Un astfel de program a fost realizat datorită unei colaborări a Societăţii Maghiare de Cardiologie şi a Societăţii Române de Cardiologie, a universităţilor de medicină din ţară. Ceea ce vreau să remarc în mod deosebit este continuitatea acestor manifestări, ceea ce este esenţial pentru încrederea unei instituţii. Faptul că 17 ani la rând în acelaşi loc s-a stimulat participarea cardiologilor din România, din Transilvania, din Ungaria şi din alte părţi ale Europei reprezintă un mare câştig. De asemenea, aş vrea să subliniez că în programul acesta există o continuitate de generaţii, ceea ce este esenţial în progresul oricărei societăţi ştiinţifice, a oricărei profesiuni şi mai ales a universităţilor. De asemenea, cred că e foarte important că în această colaborare şi în conferinţa noastră există colaborarea universităţilor, colaborarea societăţilor, colaborarea medicilor cardiologi din reţelele de cardiologie care asigură perspectiva dezvoltării soluţiilor de vârf în cardiologie”, a menţionat academicianul Gherasim Leonida.

