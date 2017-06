Missuri de Mureş (4). Boroka Kopacz, model de succes în Hong Kong

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial inedit de interviuri realizate în perioada 2012-2017 cu cele mai frumoase mureşence, laureate cu titlul de Miss în cadrul unor concursuri de profil internaţionale, naţionale şi locale.

La nici 24 de ani a câştigat deja cam tot ce era de câştigat în materie de concursuri de frumuseţe. Premii şi experienţă, în special capacitatea de a trece peste detalii inutile, despre care Boroka Kopacz spune că e esenţială pentru a performa în industria modelling-ului şi în general în viaţă. În prezent, târgumureşeanca de 183 centimetri înălţime şi 60 de kilograme locuieşte şi studiază în Hong Kong, primind recent o bursă din partea Savannah College of Art and Design (SCAD), universitate la care va desluşi tainele designului interior.

Reporter: Câte titluri de Miss ai în palmares?

Boroka: Am participat la multe concursuri de Miss, mici şi mari, din care am câştigat şase, iar la altele am fost printre primele trei sau nu am câştigat nimic. Dintre cele câştigate consider importante Miss Tourism România, Miss Transilvania, Miss Kronika Erdely Szepe şi Miss Mures.Ro. Chiar dacă nu am ieşit câştigătoare, următoarele concursuri au avut impact mare asupra carierei mele: Elite Model Look Hungary, Miss Intercontinental – unde am reprezentat România şi Top Model România.

Reporter: Ai avut de mai multe ori coroniţa de Miss pe frunte… Senzaţia a fost la fel de fiecare dată?

Boroka: Da, te simţi mândră de tine. A câştiga e un lucru, dar cum foloseşti acest lucru după este o altă întrebare. Tocmai de aceasta aprecierile m-au împlinit cu curiozitate mai mult: ce vine după asta? Ce pas să fac… sau să nu fac?



Reporter: Se simte o anumită presiune? După ce devii Miss, ochii tuturor sunt concentraţi asupra ta, intri în centrul atenţiei…

Boroka: Cine participă la astfel de concursuri, acceptă sau nu, vrea să fie remarcată, vrea să fie în centrul atenţiei. Se zice: take care what u wish because you just might get it. Cine nu este pregătită cu umilinţă şi un pic de inteligenţă, va lua prea în serios… Şi cu asta vine presiunea. Pentru mine, am fost Miss atunci, acolo, dar nu m-a făcut să devin mai mult sau mai puţin. Sunt Boroka şi încerc să îmi construiesc o viaţă, aşa cum face toată lumea de pe Pământ.

Reporter: Care e cea mai importantă lecţie însuşită în urma participării la concursuri şi alte evenimente de fashion?

Boroka: Ca te poţi pierde foarte uşor în detalii daca nu te uiţi la lucruri din mai multe perspective. Trebuie să te uiţi la viaţă ca la un întreg, pentru că totul este în mişcare, schimbare, şi te poţi adapta doar dacă ai acest “bigger picture” în faţa ta. Te pierzi în joburi, evenimente, oameni care nu îţi oferă nimic doar îţi cresc ego-ul pentru un minut. Focusează-te la ce este important cu adevărat.

Reporter: Ce stil alimentar ai?

Boroka: Am fost complet vegetariană timp de doi ani, dar de când mănânc proteine mă simt mult mai bine. Dieta e super simplă: pui, peşte, ou, multă verdeaţă şi lichide naturale. Pe termen lung e şi mai ieftin, şi mai uşor…

Reporter: Ce calităţi ar trebui să aibă o femeie frumoasă?

Boroka: Coco Chanel zicea: nu există femeie urâtă, doar leneşă. Atât. Să faci trei lucruri simple pe zi care sunt în rezonanţă cu sufletul tău.

Reporter: Sunt importante naturaleţea şi inteligenţa pentru o femeie frumoasă?

Boroka: Clar. Fără naturaleţe femeia îşi pierde frumuseţea, iar fără inteligenţă nu îşi va da seama de acest lucru.

Reporter: Ce le recomanzi fetelor care participă pentru prima dată la un concurs de frumuseţe?

Boroka: Ia-o uşor. Du-te să cunoşti oameni, şi nu să câştigi cu orice preţ. Comunică un mesaj şi ascultă. Dacă nu îţi place ce vezi, pleacă! Nu te lăsa influenţată. Sunt lucruri mult mai interesante, energizante în viaţă, decât această lume controversată.

A consemnat Alex TOTH