Miss-uri de Mureş (5). Beatrix Hack, nutriţionista care ştie reţeta frumuseţii

Prezenţă constantă la diverse concursuri de frumuseţe naţionale şi internaţionale, Beatrix Hack este, la cei 22 de ani pe care îi are, un nume respectat şi apreciat în modelling-ul mureşean. Tânăra este studentă la masterat, în anul doi, în domeniul Nutriţie clinică şi comunitară, la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, instructoare de balet, are 1,72 metri înălţime şi 52 de kilograme şi afirmă că gândirea pozitivă este principalul atu al unei femei frumoase.

Reporter: Care sunt motivele pentru care ai participat la primul concurs de frumuseţe din viaţa ta?

Beatrix: Visul meu era să particip la un concurs internaţional de frumuseţe, eram foarte curioasă!

Reporter: La câte concursuri de frumuseţe ai participat şi ce rezultate ai obţinut?

Beatrix: Am participat la trei concursuri naţionale, Miss World România 2010 – top 10, Miss Universe România 2011 – 2nd runner up şi Miss Tourism România 2nd – runner up, şi la două concursuri internaţionale,

Miss Asia Pacific 2011 – Miss Fotogenie şi Miss Exclusive of the World 2012.

Reporter: Ce ai simţit când aveai pe frunte coroniţa de Miss?

Beatrix: Eram foarte încântată şi mă simţeam onorată.

Reporter: Ţi-a schimbat cu ceva viaţa experienţele de la concursurile la care ai participat?

Beatrix: Da, mi-a schimbat, au fost experienţe de neuitat şi m-au învăţat să fiu cu capul pe umeri i cu picioarele pe pământ, mi-au deschis multe portiţe şi oportunităţi, mi-au oferit nişte amintiri de neuitat!

Reporter: Care e secretul siluetei tale? Nutriţia…?

Beatrix: Da! Nutriţia şi sportul, mai exact orele zilnice de balet. Fiind dietetician-nutriţionist am mare grijă de felul în care mă hrănesc şi de stilul meu de viaţă!

Reporter: Ce ar trebui să mănânce o femeie care vrea să fie frumoasă?

Beatrix: Ar trebui să renunţe la băuturile carbogazoase, la snacksuri, chipsuri, ciocolată. Ar trebui să mănânce foarte multe legume şi fructe şi de preferat carne de pui, iar seara să nu-şi încarce prea mult stomacul, iar de băut să bea apă plată, apă cu lămâie sau sucuri naturale.

Reporter: Defineşte te rog frumuseţea. Cum crezi că ar trebui să fie o femeie frumoasă?

Beatrix: Frumuseţea vine din interior, dacă o femeie este împăcată cu sine, se simte bine şi emană sentimente pozitive, cu siguranţă este o femeie frumoasă! Frumuseţea nu este strict fizică, este şi fizică şi psihică, trebuie să existe un echilibru între aspectul fizic şi sentimente-gândire!

Reporter: Te regăseşti în definiţia ta? Ce atuuri consideri că ai ca femeie?

Beatrix: Da, mă simt împăcată cu mine, fac ceea ce-mi place, sunt înconjurată de persoane dragi şi pozitive care mă fac fericită! Am o gândire pozitivă şi mă consider o persoană pozitivă!



Reporter: Care e principala lecţie pe care ai învăţat-o la concursurile de frumuseţe la care ai participat?

Beatrix: Trebuie să rămâi tu însăţi, indiferent ce s-ar întâmpla în viaţă trebuie să ai o personalitate puternică şi să nu te laşi influenţată!

Reporter: Există vreo persoană care te-a sprijinit să participi la concursurile de frumuseţe?

Beatrix: Da, părinţii mei mă sprijină de când am început şi sunt foarte mândri de mine. De asemenea, am un cerc de prietene care mă sprijină, îmi trimit mesaje de încurajare atunci când particip la un concurs.

Reporter: Ai vreun sfat pentru fetele care aspiră la titlul de Miss?

Beatrix: Să fie ambiţioase, optimiste şi să aibă încredere în ele!

A consemnat Alex TOTH