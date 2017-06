FOTO: Distincţii „Paul Harris” pentru Excelenţă în Educaţie

Guvernatorul Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova petru anul rotarian 2016-2017, Mircea Solovăstru, a conferit joi, 22 iunie, distincţia „Paul Harris” unui număr de opt personalităţi ale judeţului Mureş, în semn de recunoaştere pentru implicarea în proiectele Rotary. Ceremonia a avut loc în Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu-Mureş în prezenţa a circa 50 de invitaţi, rotarieni şi reprezentanţi ai mediului academic din judeţul Mureş.

Educaţia, prioritate Rotary

În alocuţiunea sa, guvernatorul Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova pentru anul rotarian 2016-2017 a subliniat importanţa Educaţiei pentru dezvoltarea comunităţilor şi i-a încurajat pe rotarieni să realizeze cât mai multe proiecte pentru sprijinirea Educaţiei.

„Mandatul meu de guvernator se apropie de final. 1 iulie este data la care prietenul meu Emil Sopoian va prelua ştafeta. Am aruncat în ultimele zile mai multe priviri către ceea ce s-a întâmplat în acest an şi vă pot spune că Rotary a reuşit din nou să îşi îndeplinească obiectivul: acela de a sprijini comunitatea, de a fi mai presus de sine. Mandatul meu de guvernator a stat încă de la început sub tema generoasă a Educaţiei. Am încurajat cele 123 de cluburi din Districtul 2241 să realizeze proiecte în acest domeniu şi să îşi concentreze activităţile pe toate categoriile de vârstă. În acest context, am ţinut să apreciem eforturile pe care fiecare dintre dumneavoastră le depuneţi în activităţile pe care le aveţi în universităţile şi în instituţiile pe care le conduceţi şi să vă arătăm recunoştinţa noastră. Paul Haris a fost într-adevăr un vizionar, aşa cum şi comunitatea academică târgumureşeană aşteaptă de la dumneavoastră soluţii pentru continuitate la Târgu-Mureş”, s-a adresat celor prezenţi Mircea Solovăstru.

O misiunea comună, „aceea de a ajuta”

Invitatul special al ceremoniei ai fost primul şi singurul cosmonaut al României, dr. ing. Dumitru Prunariu, membru de onoare al Academiei Române, care a făcut o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă comunitatea Rotary în lume.

„Rotary este o organizaţie de oameni de afaceri şi specialişti reuniţi pe plan mondial, care oferă ajutor umanitar, promovează cele mai înalte standarde etice în orice activitate profesională şi contribuie la restaurarea climatului de bună-voinţă şi pace în lume. Obiectivul nostru este de a încuraja şi a susţine idealurile de a servi, ca bază a acţiunilor de valoare. Suntem o comunitate de oameni cu profesii diferite, cu vârste diferite, cu interese diferite, uniţi însă de viziunea unei Românii mai bune într-o lume mai bună şi pentru împărtăşirea aceloraşi valori fundamentale. Suntem un grup de prieteni cu o misiune comună, aceea de a ajuta”, a punctat dr. ing. Dumitru Prunariu.

Personalităţi de excepţie

Amfitrionul evenimentului a fost cunoscutul om de radio Ioan Chiorean, care a reliefat valoarea umană şi profesională a celor opt târgumureşeni cărora li s-a conferit distincţia „Paul Harris”: prof. dr. Leonard Azamfirei – rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Călin Enăchescu – rectorul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, prof. dr. Constantin Copotoiu – preşedintele Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean – preşedintele Senatului Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, prof. dr. Horaţiu Suciu – şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu-Mureş, Péter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, prof. dr. Klara Brînzaniuc – directorul Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu-Mureş (absentă de la ceremonie) şi prof. dr. Gáspárik Attila – directorul Teatrului Naţional din Târgu-Mureş (absent de la ceremonie).

Totodată, sopranei Virginia Zeani (absentă de la ceremonie) i-a fost acordată o Diplomă de recunoaştere „ca semn de înaltă apreciere a contribuţiei adusă în cadrul învăţământului de artă teatrală interpretativă.”

Discursurile laureaţilor

„Rotary, din ceea ce am văzut ca filozofie, precum şi o universitate, au o valoare comună, şi anume binele societăţii. Dacă şi dumneavoastră, dacă şi universităţile, dacă şi noi, ne urmăm această misiune, cu siguranţă că vom fi în stare să facem lumea mai bună”, a afirmat prof. dr. Leonard Azamfirei.

„Chiar sunt emoţionat şi onorat, uitându-mă la calitatea oamenilor care constituie această organizaţie minunată, pentru mine este un moment de referinţă şi faptul că am fost astăzi premiat îmi spune că există o speranţă ca lucrurile să meargă bine şi în arealul mureşean, şi în ţară. Când astfel de oameni se implică în astfel de acţiuni cred că trebuie să privim cu mare încredere potenţialul pe care îl are societatea noastră”, a subliniat prof. univ. dr. Călin Enăchescu.

„Apreciez foarte mult activitatea Rotary deoarece luptă pentru binele omului şi al omenirii. Acţiuni în ţară şi în străinătate care au ca scop final omul, lucru foarte important”, a menţionat prof. dr. Constantin Copotoiu.

„Mă bucur că astăzi s-a premiat să spunem Excelenţa în Educaţie. Eu sunt istoric şi ştiu un lucru, studiat de mine în multe studii şi cărţi, că Europa Centrală şi de Sud-Est este opera etosului instruirii, a Educaţiei. Este o întreagă teorie a etosului instruirii, specific Europei Centrală, faţă de etosul protestant al muncii. Noi suntem o creaţie a Educaţiei”, a subliniat prof. univ. dr. Cornel Sigmirean.

„Activitatea mea se desfăşoară pe două paliere importante, atât cea de educaţie medicală la Universitatea de Medicină şi Farmacie, cât şi cea de medic în domeniul cardiovascular, aşa cum spunem de multe ori în medicina de performanţă, în medicina de excelenţă”, a spus prof. dr. Horaţiu Suciu.

„Trăim într-o societate în dezvoltare, trăim într-o societate care putem să spunem că se bazează pe cunoaştere, unde avem nevoie de astfel de valori şi într-adevăr mă simt onorat că mă aflu printre membrii marcanţi ai mediului academic. Totodată, mă simt onorat că mă aflu alături de dumneavoastră, rotarieni ca şi mine”, au fost cuvintele lui Péter Ferenc.

Cea mai mare distincţie acordată de Rotary

Finalul ceremoniei i-a aparţinut lui Emil Sopoian, guvernatorul Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova pentru anul rotarian 2017-2018.

„Cred că Districtul nostru, 2241 România şi Republica Moldova, este onorat de prezenţa dumneavoastră, astăzi, aici, suntem realmente onoraţi că aţi acceptat această distincţie, „Paul Harris”, care este cea mai mare distincţie acordată de organizaţia noastră”, a precizat Emil Sopoian.

Alex TOTH