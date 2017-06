Miss Fitness Universe, mesaj pentru prieteni şi fani

Mureşeanca Anca Bucur a cucerit titlul de campioană mondială la Fitness Universe Championships 2017, competiţie a cărei finală a avut loc sâmbătă, 24 iunie, în Miami (SUA).

Mulţumiri pentru susţinere

Aflată la titlul mondial cu numărul 5, sportiva originară din localitatea Sâncraiu de Mureş a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook, în care a mulţumit pentru susţinere atât staff-ului, cât şi familiei, prietenilor şi fanilor.

„Sunt foarte fericită, sunt multe de spus, o să încep prin a mulţumi celor care au fost prezenţi în primul rând aici, soţul meu şi prietenii apropiaţi, familia, voi, cei care mi-aţi scris tot timpul şi oamenii din spatele acestui trofeu”, a spus Anca Bucur.

„Wonder Woman”, la propriu

Antrenor şi consultant în fitness, Anca Bucur şi-a ales în acest an să interpreteze tema „Wonder Woman”, adică „Femeia fantastică”. Coregrafia momentului a fost realizată de Bogdan Boantă, iar costumul purtat de Anca Bucur poartă semnătura Andreei Dogaru.

„Sunt foarte fericită pentru că am bătut recordul, vroiam să îmi ating acest obiectiv, să îl îndeplinesc. Nu îmi vine să cred! Voi duce acest trofeu greu de 12 kilograme înapoi în România. De fapt, toată valoarea este în spatele acestui trofeu, toţi anii mei de muncă. Mi-am asumat fitness-ul, e un sport diferit, e o combinaţie între performanţă, un corp lucrat bine dar într-o formă cât mai naturală, feminină şi mă bucur tare mult pentru că pot să combin toate astea cu jobul pe care îl am, cel de antrenor, şi cu toate proiectele pe care le am în aceeaşi direcţie”, a mai afirmat sportiva originară din judeţul Mureş.

Alex TOTH