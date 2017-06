Prezent și viitor, rotire de colane la Rotary, Rotaract și Interact Tîrgu Mureș

O seară plină de emoții, bilanțuri și speranțe au trăit rotarienii, rotaractienii și interactienii târgumureșeni, la sfârșitul săptămânii trecute, când, la Hotelul Privo, s-a desfășurat ceremonia de rotire a colanelor în toate cluburile Rotary, Rotaract și în unicul Interact din municipiu, altfel spus transferul de mandat de la actualii președinți la viitorii președinți. La ceremonie au fost prezenți Mircea Ștefan Solovăstru, Guvernatorul Rotary District 2241 România și Republica Moldova, Milian Sopoian, viitorul Guvernator în anul rotarian 2017-2018, și Dumitru Dorin Prunariu, Președintele Comitetului de Premii și Recunoaștere din cadrul districtului.

Ceremonia de rotire a colanelor a fost condusă de asistentul de guvernator Jeszenszky Attila, care după sunetul clopotului și intonarea imnurilor

României, Republicii Moldova și cel al Rotary International l-a invitat pe Dumitru Dorin Prunariu să se adreseze auditoriului prezent într-una din sălile de conferințe ale Hotelului Privo.



“Îmi face aceeași plăcere să mă adresez unei audiențe atât de selecte, în primul rând colegi de Rotary, colegi care știu ce înseamnă să servești comunitatea, pe cei care au nevoie, știu ce înseamnă o organizație frumoasă, în același timp puternică și răspândită în lume cum este Rotary. (…) Ce admir peste tot în lume la Rotary este faptul, nu numai că respectăm aceleași proceduri, dar ca oameni suntem aceiași, împărtășim aceleași valori, ne comportăm la fel și ne raportăm la fel la semenii noștri. Același lucru l-am constatat de mult la noi, dați-mi voie cu această ocazie să le urez celor doi guvernatori, atât celui care va pleca din post, Mircea Solovăstru, cât și celui care vine, Milian Sopoian, să rămână aceiași oameni, pentru că de aceea au fost aleși guvernatori pentru că s-au dovedit oameni deosebiți între oameni deosebiți. Mult succes în continuare”, a fost mesajului singurului român care a zburat în Cosmos.

Rotary Club Tîrgu Mureș – “Adoptă o școală”

Primul președinte care a prezentat, pe scurt, bilanțul în serviciul comunității în anul rotarian 2016-2017 a fost Mircea Suciu. “Nu pot să vă spun dacă am fost un președinte eficient sau nu, pot însă să vă spun că am trăit experiențe interesante, am cunoscut oameni noi, am avut parte de surprize și dezamăgiri, dar indiferent de sentimentele pe care le nutresc acum, sunt convins că lucrurile merg înainte, că Rotary și clubul din care fac parte va acționa mereu în folosul comunității. Au fost proiecte multe, spun eu, sau puține, pot să spună alții, dar l-am celebrat pe George Enescu, am organizat Conferința Integritate pentru Prosperitate, am făcut simțită prezența lui Moș Crăciun în rândul copiilor defavorizați, am organizat Career Mentoring Day, am premiat excelența la concursul de matematică al Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian și la Congresul Marisiensis, l-am sprijinit pe Rareș să aibă tată, am participat la conferințe, baluri de caritate sau acțiuni ale altor cluburi, dar proiectul care a intrat în casa sufletului meu este “Adoptă o școală””, a sintetizat Mircea Suciu, președintele Rotary Club Tîrgu Mureș, activitatea clubului.

Proiectul educational “Adoptă o școală” s-a născut din crezul președintelui Mircea Suciu și a celorlalți rotarieni din club, potrivit căruia educația reprezintă cheia succesului în orice comunitate, este baza care asigură continuitatea într-o comunitate. “Accesul la educație asigură în mod indirect sănătate, prosperitate economică, remanența tinerilor în vatra satului, păstrarea tradițiilor, dezvoltarea turismului și a schimburilor culturale și, nu în ultimul rând, bunăstarea la modul general”, a explicat acesta.

Și a plecat având în minte date statistice deloc îmbucurătoare, potrivit cărora în Regiunea Centru, rata abandonului școlar în ciclul primar este de 1,9 %, rata de cuprindere a copiilor în acest ciclu de 91 %, iar promovabilitatea de 88 %, toate acestea raportate la cel mai mare număr de cadre didactice pentru acest ciclu de educație din regiunile României.

“Pentru că nu îmi doresc să trăiesc în țara lui Dorel sau a lucrului prost făcut, am demarat acest proiect la Idicel Pădure. Aici, lucrurile par să curgă într-o altă direcție, aici am întâlnit oameni inimoși, muncitori, păstrători ai tradițiilor populare locale, dar în ochii cărora am citit, la prima vizită, neîncredere, exprimată chiar de ei, din cauza multiplelor promisiuni electorale de care au avut parte”, a continuat președintele Rotary Club Tîrgu Mureș.

Au fost stabilite mai multe direcții de acțiune, una dintre ele fiind dezvoltarea învățământului, obiectivele proiectului și a fost înființat un Rotary Community Corps în Idicel Pădure, în august 2016.

O parte dintre obiective au fost deja atinse – grădinița a fost reabilitată, urmează școala, merii au fost sădiți, iar, cu sprijinul Interact Club Tîrgu Mureș, biblioteca din Idicel Pădure pune la dispoziția copiilor cunoaștere prin slovă.

În final, Mircea Suciu le-a mulțumit celor care au sprijinit proiectele clubului, prin muncă, donații etc.

Cu acestea spuse, președintele i-a înmânat colanul Rotary Club Tîrgu Mureș viitorului președinte, Sorin Pop, care își va începe mandatul în 1 iulie.



“Sunt fericit, sunt și bucuros, dar mă simt și responsabil pentru onoarea pe care mi-au făcut-o colegii mei din Rotary Club Tîrgu Mureș de a mă alege să îi reprezint în următorul an rotarian. (…) La ora actuală trebuie să înlocuiesc cuvintele îmi doresc, sper cu voi face”, a fost mesajul lui Sorin Pop.

Rotary Club Téka – Hartă pentru nevăzători

“Sunt foarte bucuros că mă aflu printre dvs. și pe de o parte mă bucur că predau mandatul, sper să se bucure și doamna care va urma ca președinte”, a stârnit zâmbetele Nagy Attila, președintele Rotary Club Téka, înainte de bilanțul activității clubului pe care l-a coordonat timp de un an.

O activitate importantă a Rotary Club Téka a fost organizarea Balului de caritate, din noiembrie. “Principalul obiectiv pentru care am adunat bani a fost să avem în Tîrgu Mureș o hartă pentru nevăzători. La balul acesta ne-am distrat foarte bine, invitatul nostru de onoare a fost un fost guvernator al unui district din Statele Unite, Gabor Brassai”, a rememorat Nagy Attila.

Harta, un proiect la care a colaborat și Muzeul Județean Mureș, va fi amplasată în Cetatea Medievală, în 20 august.

Un alt proiect, unul de durată, susținut de club a fost premierea și în acest an a șase liceeni – trei artiști plastici și trei muzicieni – de la Liceul Vocațional de Artă, aleși de un juriu profesionist.

Pentru liceeni, împreună cu Rotaract Téka, clubul a elaborat Ghidul juridic pentru tineri, care va fi tipărit în 500 exemplare, în limbile maghiară și română.

Alte activități derulate au fost Rotary Plantează în zona Livezeni și Shoebox, prin care au ajuns daruri de Crăciun la copii nevoiași.

Ar mai fi de menționat donarea unui defibrilator portabil către Clinica Medicală III, donație făcută de către medicul stabilit în Elveția, Alina Predescu.



Mandatul de președinte va fi preluat de la 1 iulie de avocatul Karácsony Erdei Etel. “Eu îmi doresc să continuăm proiectele frumoase pe care le avem, pentru că avem, îmi doresc să facem proiecte noi și îmi doresc să ținem legătura între cluburi tot mai strânsă și să colaborăm cât mai mult, pentru că m-am convins și cred că ne-am convins cu toții că într-adevăr așa putem face lucruri frumoase, importante. Eu sper că la anul voi compensa și voi avea ce să prezint și voi vorbi mult mai mult”, a spus Karácsony Erdei Etel la preluarea ștafetei.

Rotary Club Maris – Punți culturale româno-germane

Maria Ana Georgescu – președinte Rotary Club Maris, un club dominat de doamne, ne-a copleșit cu o avalanșă de acțiuni, proiecte și programe derulate de club în anul rotarian care stă să se încheie.

Rotarienii din Maris au renovat trei locuințe ale celor mai sărmani oameni din localitatea Cuci, locuințe care au fost afectate de tornadă anul trecut, au participat și au susținut primul campionat internațional de karate pentru toate categoriile de sportivi, inclusiv, în premieră, pentru persoane cu dizabilități, desfășurat la Tîrgu Mureș, au continuat proiectul Poveștile Brazilor de Crăciun, concurs al dărniciei, pentru a aduna bani pentru copii talentați, dar nevoiași, cărora li se asigură burse și masa de prânz pentru un an de zile, s-au implicat în acțiunea Shoebox, dăruind 1038 de pachete unor copii din Ibănești, Dubiște, Toaca, din Centrul de Zi Tabitha din Reghin, Centrul Kiwi din Tîrgu Mureș, Casa Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc și au organizat Balul de caritate – “Dăruire pentru excelența în educație” în luna martie, unde invitata specială a fost interpreta de muzică ușoară Mirabela Dauer. “Banii adunați au însemnat premiile acordate la Olimpiada de Industrie alimentară care a avut loc la Tîrgu Mureș, iar după aceea am mai acordat premii pentru trei eleve și un cadru didactic, mi-a plăcut foarte mult ideea lansată la un forum rotarian de a premia și cadre didactice, nu doar elevi”, a spus președintele Rotary Club Tîrgu Mureș Maris.

Un proiect care ne-a reținut, de asemenea, atenția a fost “Punți culturale române – germane”. “Prima etapă a acestui proiect de schimb cultural între copii din România și Germania, dar și a orchestrei de la Liceul Vocațional de Artă s-a făcut printr-o premieră a spectacolului La piccola banda, un spectacol susținut în limba germană. A avut loc și o expoziție de tablouri, în holul Casei de Cultură Mihai Eminescu”, a povestit Maria Ana Georgescu.

În această toamnă, clubul va sponsoriza deplasarea copiilor pentru a susține reprezentații ale spectacolului în Germania.

De asemenea, rotarienii din Maris au participat la Convenția de la Atlanta a Rotary International, în marea parte a programelor districtuale și în proiectele altor cluburi Rotary. Am aminti de participarea activă la Forumul Regional de Proiecte, unde două proiecte din cele cinci selecționate pentru a fi sprijinite de District sunt ale Rotary Maris – CeREPAR și Eye view.

Alte activități în care rotarienii de la Maris s-au implicat au fost Sing for the Moment, un festival organizat de Asociația pentru Copiii cu Cancer, și în Half Marathon.

Maria Ana Georgescu a mai amintit de recunoașterea pe care una dintre membrele clubului a primit-o la Conferința Districtuală de la Tulcea: Violeta Oltean a fost distinsă cu Paul Harris cu 4 Diamante pentru că este Major Donor.

În încheiere, cei mai harnici rotarieni din Maris au fost premiați, iar Maria Ana Georgescu a rotit colanul pentru Meda Neagoe, viitorul președinte.



“Povestea mea în Rotary a început acum trei ani, îi mulțumesc Violetei pentru încrederea pe care a avut-o în mine, când a zis: Haide, să salvăm lumea, și am spus: Ok, haide să o salvăm. Pot să spun după trei ani că m-am convins că putem să salvăm lumea, că putem salva comunitatea de lângă noi sau cea în care trăim sau orașul în care suntem și am o foarte mare încredere și îmi vine să îmi frec mâinile că haide să trecem la treabă”, a fost mesajul viitorului președinte.

Rotaract Téka, pregătiri pentru Board-ul Districtual

Rotaract Club Téka a avut, în anul rotarian 2016-2017, deviza “un an al coeziunii și al omogenizării echipei”, prezentând la ceremonia de rotire de colan 11 proiecte “ca pentru o echipă de fotbal”, cum a menționat reprezentantul președintelui absent Fazakas Tas Árpád.

“Ne-am început activitatea devreme, cu ocazia Vâltorii Mureșene, când am participat la Curtea de Vinuri cu jocul nostru caritativ, iar în urma sumelor pe care le-am obținut am reușit să cumpărăm o sobă pentru casa de tip familial de la Viforoasa. Colegii noștri au participat, de asemenea, la realizarea unui film documentar despre Castelul Bornemisza de la Gurghiu, regizat de doamna Simonffy Katalin. În octombrie am participat la un teambuilding organizat de Outward Bound la Sovata”, a prezentat acesta.

Activitatea Rotaract Club Téka a mai însemnat proiecții de filme, acțiuni construite în jurul simulatorului de accidente Crash, participarea la Balul Rotary Téka, acțiuni caritabile de Crăciun (Shoebox) și de Paști – pachete pentru Casa de tip familial de la Viforoasa, participarea la Campionatul regional de puzzle și la Swimathon, tot pentru Casa de la Viforoasa.

Rotaract Club Téka a creat o aplicație, denumită Singlle, care facilitează interacțiunea persoanelor care se află în aceeași încăpere.

Transferul de mandat a fost făcut către Török Zsombor.

“Sunt deosebit de onorat pentru că am câștigat încrederea colegilor pentru anul viitor, sunt membru Rotaract din 2013, iar până în prezent cred că am evoluat pe toate planurile – personal, profesional și, inclusiv, în Rotaract – și acest lucru vreau să îl aud de la toți colegii din club până la sfârșitul anului viitor. Deviza președinției mele va fi dezvoltarea personală a fiecărui individ. Legat de aceasta avem și un obiectiv măreț, vrem ca în următorii ani – 2018-2019 sau în 2019-2020 – să avem reprezentant în Board-ul Districtului și pentru asta avem desemnată o persoană și o să ne ocupăm de pregătirea ei pentru a se ridica la nivelul așteptărilor”, a spus noul președinte.

Carieră în Rotaract pentru Interact

Activitatea Rotaract Club Tîrgu Mureș Transilvania a fost sintetizată de către președintele Dana Oprea. “Anul 2016-2017 la nivelul Rotaract Tîrgu Mureș Transilvania a fost despre proiecte, despre organizarea la nivelul clubului și, totodată, despre extinderea grupului nostru de prieteni. Am realizat proiecte pentru comunitate, nu multe, dar toate foarte dragi nouă. Unele dintre ele ne-au ieșit foarte bine, dar din altele am avut de învățat pentru a le face mai bine pe viitor. Am participat la proiectele inițiate de clubul sponsor, Rotary Tîrgu Mureș, dar și la proiecte inițiate de celelalte cluburi Rotary din oraș. Am organizat un proiect special pentru Interact Tîrgu Mureș, numit Carieră în Rotaract pentru Interact, unde membrii din Rotaract au vorbit despre cariera lor, împărtășind, totodată, și din experiența lor de viață”, a prezentat președintele aflat la final de mandat.

Printre acțiunile Rotaract Club Tîrgu Mureș Transilvania se numără “Fii Moșul lui BC Mureș”, Half Marathon sau înfrățirea cu un club din Focșani.



Dana Oprea i-a introdus apoi pe membrii Board-ului, care va fi prezidat de Vlad Nicoară. “În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor pentru încrederea pe care mi-au oferit-o și promisiunea pe care pot să o fac este că în anul viitor vom crea niște proiecte mult mai ambițioase și cu impact în comunitate mult mai mare, sperăm să ne și iasă aceste planuri și la final să venim cu un PowerPoint foarte bine pregătit și cu niște proiecte ambițioase”, a spus noul președinte.

Teatru Scena Interact

Interact Club Tîrgu Mureș nu a dus lipsă de acțiuni și acțiune. Sile Suciu, președintele în anul rotarian 2016-2017, și-a început povestea de la Campionatul Internațional pentru Persoane cu Dizabilități, unde interactienii au fost voluntari. Și a continuat: “Am fost prezenți la Conferința Districtuală de toamnă de la Timișoara, am organizat prima ediție a Concursului We like to movie, unde am avut și un reprezentant la etapa districtuală. Pe perioada lunii noiembrie am desfășurat o colectă de cărți de la școlile gimnaziale din Tîrgu Mureș pentru a forma o bibliotecă la școala din Idicel Pădure. Am organizat prima ediție a concursului de cultură generală “Ce spun târgumureșenii?”. În cadrul Balului de Crăciun Interact am strâns fonduri cu care am achiziționat mai multe pachete, ajutând clubul Rotaract în proiectul Ajută-l pe Moșul să vină la mine”.

Activitatea Interact Club Tîrgu Mureș a mai însemnat derularea proiectelor Career Mentoring Day, cu sprijinul Rotary, Scrisoare de Dragobete, maratonul Harry Potter, ediția a patra de Laser Force, participarea la Târgul de universități și ONG-uri, Conferința Districtuală de primăvară de la Cluj-Napoca, Half Marathon ca voluntari etc.

Cel mai important proiect în opinia președintelui a fost “Teatrul Scena Interact”, “în care șase interactieni învață de mai bine de 7 luni artă teatrală cu regizorul Liviu Pancu”. Tinerii au avut deja o premieră la Sighetu Marmației, iar banii colectați din vânzarea biletelor au fost donați unei case de copii din zonă.



Mandatul pentru 2017-2018 va fi deținut de Doris Chiorean, care a spus, la preluarea sa, următoarele: “Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor mei care m-au ajutat să ajung în această funcție și vreau să le urez succes în continuare și sper să fie un an bun pentru toată lumea”.

Mesajele Guvernatorilor

Prezentul și viitorul Districtului s-au întâlnit în aceeași seară și la ceremonia rotirii de colane de la Tîrgu Mureș.

Mircea Ștefan Solovăstru, Guvernatorul Rotary District 2241 România și Republica Moldova, le-a mulțumit rotarienilor târgumureșeni, familiei sale pentru sprijin și a apreciat unitatea cluburilor din municipiu, care a fost un bun exemplu și pentru cluburile din Timișoara, Cluj sau Iași.

“Am observat în acest an de mandat că lucrurile s-au mișcat destul de bine, am avut proiecte naționale și internaționale, care au fost văzute foarte bine în comunitățile în care s-au desfășurat și care au fost remarcate la nivelul organizației noastre. V-aș putea da câteva exemple: „Salvați inima unui copil”, „Rotary Plantează”, „Cărți pentru Moldova”, „Invest Quest” – Bursa de Valori București, iar lista ar putea continua. Sunt proiecte care transformate în programe anuale pot aduce plusvaloare organizației noastre. Am primit, din nou, garanția recunoașterii internaționale a activității noastre la Atlanta. La aniversarea a 100 de ani ai Fundației Rotary, unde programul “Salvați inima unui copil” a primit din nou susținerea financiară, ceea ce ne permite să salvăm mai multe vieți de copii. Este și rezultatul efortului pe care prietenii noștri care au donat pentru susținerea proiectelor fundației l-au făcut în acest an când am reușit să donăm peste 124.000 de dolari. Acești bani se vor întoarce în district sub forma de puncte DDF pentru proiecte de amploare. Nu e puțin lucru. Și mă bucur că rotarienii care se află în mijlocul nostru sunt cei care au contribuit enorm pentru acest lucru. Mulțumesc, familia Oltean, Mircea și Violeta.

Este alături de noi și viitorul Guvernator, Milian Sopoian, cel care va prelua peste câteva zile misiunea Rotary, îl asigur că va găsi sprijin în cluburile din Tîrgu Mureș. Succes, Emil.

Dragi președinți, vă felicit pentru activitatea din mandatul 2016-2017, iar vouă, viitorilor președinți, vă urez succes și multă putere de muncă”, a mai spus guvernatorul în discursul său.



Viitorul guvernator a vorbit despre prietenie, spiritul Rotary, ceremonia emoționantă și i-a felicitat pe actualii și viitorii președinți.

“Am urmărit cu atenție proiectele prezentate aici, vă felicit pentru acest lucru, dar vreau să vă felicit pentru unul dintre cele mai mari proiecte pe care un club Rotary poate să îl realizeze, și anume crearea de cluburi Rotaract și Interact. De asemenea, vă felicit fiindcă ați fost realmente un scut în jurul lui Mircea, l-ați susținut și vă admir cu toată sinceritatea și onestitatea pentru acest lucru. La viitorii președinți vreau să le urez mult succes și să nu uite că ei vor fi dirijorii unei orchestre deosebite, cu instrumente care au personalitatea lor, și de voi depinde să le armonizați aceste tonalități, să fiți o singură voce, să fiți unitari și să realizați ceea ce vă propuneți”, a rostit Milian Sopoian.

Multe distincții

Mai avem puțin de lucru până ne este clar ce reprezintă fiecare distincție în Rotary, așa că dacă mai greșim câteva ceva sperăm să fim scuzați.

Fostului președinte în anul rotarian 2015-2016, Kiss Sándor, i-a fost înmânat Paul Harris din partea Rotary Club Téka, iar lui Nagy Attila o plachetă “în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită depusă în proiectele Rotary District 2241”. Erdős László a primit din partea Rotary Club Tîrgu Mureș Téka o plachetă “în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită depusă la proiectele Rotary District 2241”.

Vasile Costea, George Bueșteanu, Dănilă Buculeu au primit plachete din partea Rotary Tîrgu Mureș “în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită depusă la proiectele Rotary District 2241”.

Foto: Violeta Oltean, Major Donor, deținător al distincției RI Paul Harris cu patru diamante, alături de Guvernatorul Mircea Ștefan Solovăstru

Foto: Lui Mircea Oltean, directorul general IRUM SA Reghin, i s-a acordat distincția Paul Harris cu trei safire

Foto: Silviu Puni, District Strategic Planning Chair în momentul în care primește un pin Paul Harris cu un safir

Guvernatorul Mircea Ștefan Solovăstru a acordat plachete cu același mesaj Interact Tîrgu Mureș, Rotaract Teka Tîrgu Mureș, Rotaract Tîrgu Mureș Transilvania, Maviprod Reghin, IRUM SA Reghin, Transilvania Business, Ovidiu Maior – Azomureș, colanul cu patru diamante doamnei Violeta Oltean, distincția Paul Harris cu trei safire lui Mircea Oltean, distincția Paul Harris deputatului Florin Buicu și lui Florin Crăciun, Diplome de excelență – diplome Paul Harris doamnelor Maria Ana Georgescu și Meda Neagoe, lui Mircea Suciu, pilotului Adrian Motorga, președinte al Rotary Club Turda, lui Silviu Puni (și un pin Paul Harris cu un safir), un pin cu două rubine lui Dumitru Dorin Prunariu, un pin cu un safir asistenților de guvernator Jeszenszky Attila și Jakab Szabolcs și secretarului Districtului 2241, Andrei Moscviciov.



“Din punct de vedere a sarcinii pe care am îndeplinit-o anul acesta, doresc să le mulțumesc președinților, secretarilor și trezorierilor pentru modul în care am colaborat, să îi felicit pentru rezultatele deosebite și nu am cum să nu remarc că de foarte mulți ani de când sunt în Rotary, există această cutumă legată de perioada asta de un an și trebuie să spun, dragi președinți, care ați fost nominalizați anul acesta, un an trece foarte repede și chestiunea aceasta nu o știți. De aceea vă îndrum să căutați să fructificați fiecare moment, pentru că la sfârșitul mandatului va rămâne ceva în amintirea fiecăruia dintre noi”, le-a transmis Andrei Moscviciov rotarienilor, rotaractienilor și interactienilor.

Ultima distincție a serii a fost acordată de Dumitru Dorin Prunariu Guvernatorului Mircea Ștefan Solăvăstru. Un Paul Harris cu trei safire.

Dragi președinți, vă felicit pentru activitatea din mandatul 2016-2017, iar vouă, viitorilor președinți, vă urez succes și multă putere de muncă, Mircea Ștefan Solovăstru, Guvernatorul Rotary District 2241 România și Republica Moldova

Ligia VORO

Foto: Rotary District 2241