Bugetul CAS Mureș, insuficient

Rodica Biro, președinte- director general al Case de Asigurări de Sănătate (CAS) Mureș a prezentat miercuri, 28 iunie, în cadrul Colegiului Prefectural, stadiul realizărilor acțiunilor stabilite în Planul de acțiuni pentru realizarea în județul Mureș a Programului de Guvernare 2017-2020. Potrivit acesteia, în primul trimestru al anului 2017, numărul furnizorilor CAS Mureș a fost de 791, structurați pe diverse categorii de servicii, fiind acoperite toate categoriile de servicii. Printre bilele negre se numără necesarul medicilor de specialitate.„Specialitățile deficitare la nivelul județului Mureș, sunt la Târgu-Mureș-medicină nucleară. Târnăveni- medicină de urgență, epidemiologie, radiologie și imagistică medicală, anatomie patologică, Sighișoara- epidemiologie, medicină de laborator, medicină de urgență, neaonatologie, Luduș- radiologie și imagistică medicală, anestezie-terapie intensivă, medicină de urgență, competență paleație, și Sângeorgiu de Pădure- chirurgie generală. Fiecare zonă, față de anul trecut a reușit să-și mai aducă medici, și aici există o problemă care trebuie rezolvată, și anume sprijinul administrațiilor locale. În localitățile menționate, un medic poate acorda servicii medicale spitalicești în două unități sanitare distincte aflate în relație cu CAS Mureș. Specialitatea de terapie intensivă este deficitară la nivelul întregului județ, la fel ca și la nivelul întregii țări, este una din marile probleme pentru care spitalele din România duc lipsă de acești medici care trebuie să fie suport în sistemul de primire-urgență”, a precizat Rodica Biro.

„Problema medicilor de familie va fi una serioasă”

În ce privește accesul populației la serviciile medicale, la nivelul județului există 296 de cabinete, la nivelul medicinei primare, din care 137 sunt situate în mediul rural și 59 în mediul urban. „Deși există 32 de norme neacoperite pentru medici de familie, majoritatea populația populației se află înscrisă pe lista unui medic de familie. Problema medicilor de familie va fi una serioasă în perspectivă, și sperăm ca la nivelul județului Mureș să avem posibilitatea să acoperim cu medici de familie necesari. Nu sunt interesați pentru că cea mai mare nemulțumire a lor este că nu sunt finanțați așa cum și-ar dori”, a precizat Rodica Biro.

Referitor la activitatea de asistență medicală dentară, Rodica Biro a subliniat importanța unui pachet de servicii de bază cuprins în contractul cadru și în normele metodologice. „La nivelul județului avem 84 de medici stomatologi care au contract cu CAS Mureș. În mediul rural și urban, sumele contractate, din păcate, pentru un medic pe o lună, sunt între 1.280 lei și 1.920 de lei. Bătălia mare este între o categorie care ar trebui deservită gratuit sută la sută, cei cu vârsta între până în 18 ani și persoanele vârstnice. Costurile sunt foarte mari, iar copiii, dacă nu vor fi susținuți sută la sută, să avem finanțare pentru aceste servicii, problemele dentare vor duce la foarte multe probleme medicale”, a menționat Rodica Biro.

Chirurgia cardiovasculară și ortopedia, specialități de top

Rodica Biro a punctat faptul că județul Mureș deține cea mai mare pondere în ce privește programele stabilite la nivel național. „Există boli cronice foarte grave a căror costuri presupun sume absolut fabuloase , printre care tratamentul hepatitei fără interferon, care ajunge la 70.000 de euro, plus multe altele care sunt mult mai scumpe. Avem această oportunitate, și acest merit că derulăm toate programele naționale care există în România pe finanțare de la Fondul Național de Asigurări Sociale de Sănătate. Suntem elită pe cel puțin două specialități, chirurgia cardiovasculară și ortopedia. Încercăm să mai tridicăm standardul și la celelalte. Nominalizarea hepatitei fără interferon ne-a pus în situația ca medicii noștri să fie căutați la nivel de țară, la care se pot adresa cetățeni din toată România pentru a beneficia de tratament.Pot să spun că am făcut progrese substanțiale în ce privește protexele auditive implantabile, în special pentru copiii care au probleme de auz foarte grave. Dezvoltăm foarte bine programul de diabet zaharat, plus alte lucruri care ne nominalizează pentru a fi un centru medical important, dar nu suficient”, a menționat reprezentantul CAS Mureș.

Problema bugetului

Of-ul cel mare al CAS Mureș îl reprezintă bugetul, considerat insufucient de Rodica Biro. „Bugetul alocat serviciilor medicale în anul 2017 față de 2016 este în proporție de 96,66 %. În conformitate cu Legea Finanțelor, ordonatorul principal de credite, CNAS are 10% buget în rezervă la dispoziția sa, rezervă care urmează a fi deblocată în trimestrele III și IV ale acestui an și, de asemenea, încă un procent de 3 %. Astfel, până la finele anului 2017, se poate considera acoperirea față de 2016 în procent de 100 %. Dacă vom primi într-adevăr această diferență de 13 %, probabil că vom depăși nivelul anului precedent. Cu toate acestea, a crescut pachetul de servicii de bază, s-au introdus niște servicii noi, avem o creștere a numărului de furnizori în contract cu CAS Mureș, s-au deschis laboratoare noi, au venit rețele de spitale puternice, motive pentru care acest buget este unul insificient”, a spus Rodica Biro.

La capitolul plusuri, Rodica Biro a precizat că județul Mureș nu are o listă foarte mare de așteptare la dispozitive medicale. „Când am venit la CAS Mureș, aveam un an și jumatate, cereri și solicități întinse pe această perioadă. Am reușit să depășim această perioadă, suntem aproape la zi, ceea ce e un lucru fantastic”, a subliniat Rodica Biro.