Ceartă pe tema audienţei, la Radio Târgu-Mureş

Într-o postare făcută recent, pe reţeaua de socializare Facebook, jurnalistul Ioan Chiorean solicită demisia managerului Studioului Regional de Radio Târgu-Mureş, Nicoleta Ghişa. Argumentele aduse de Ioan Chiorean, fost candidat la funcţia de manager al Studioului Regional de Radio Târgu-Mureş, sunt rezultatele unui studiu de audienţă care ar situa postul din „Oraşul trandafirilor” la cote de piaţă apropiate de 0%.

În replică, Nicoleta Ghişa susţine că de fapt audienţa studioului pe care îl coordonează a crescut cu 23% faţă de perioada similară a anului trecut şi cataloghează postarea jurnalistului Ioan Chiorean ca fiind un atac „în formă continuată”, respectiv „o recidivă a campaniei de intimidare, hărțuire și defăimare declanșată în urmă cu două luni.”

Ioan Chiorean: „Audienţa a scăzut cu 40%”

În postarea sa, jurnalistul Ioan Chiorean, angajat al Studioului Regional de Radio Târgu-Mureş, îşi exprimă nemulţumirea vis a vis de rezultatele unui studiu de audienţă realizat de către IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi Mercury Research SRL la comanda Asociaţiei pentru Radio Audienţă.

„Așa cum vedem clar – din cifrele Studiului de Audienţă Radio realizat de către IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi Mercury Research SRL la comanda Asociaţiei pentru Radio Audienţă – este șocant ca un post public, pe vremuri foarte ascultat, să ajungă acum la o audiență între 0,6% – 0,2%. Este șocant să vezi că la capitolul total public comercial Radio Târgu-Mureș într-un an, sub mandatul competent al doamnei director Nicoleta Lavinia Ghișa audiența și așa foarte mică a scăzut cu 40% – de la 0,5 la 0,3! La fel, scade numărul total de ascultători +11 ani Radio Târgu-Mureș – la nivel urban – la 0,4 de la 0,6! Despre numărul total de ascultători comercial Radio Târgu-Mureș la nivel urban – 0,2% – ce să mai spunem, atunci când marja de eroare a cercetării este 0,3%?”, a afirmat Ioan Chiorean.

Acuzaţii de hărţuire

În aceeaşi postare, jurnalistul deplânge şi acţiuni de intimidare care ar fi exercitate de managerul interimar asupra angajaţilor Radioului Public din Târgu-Mureş.

„Între timp, doamna manager interimar îi hărțuiește pe colegii din Radio să facă declarații neadevărate despre mine și face penibile cercetări să vadă cine i-a răsturnat cărțile pe masă sau cine a pus la avizier nu știu ce hârtie.

Stimată doamnă, de ce nu vă asumați public cifrele de audiență, care sunt catastrofale? De ce hărțuiți și intimidați personalul? Vremea dictaturii Ovidiu Miculescu a trecut! Ați văzut bine că “ordinele” pe care le-ați dat pentru ca doamna Balaci să fie votată, nu au fost respectate și Slavă Bunului Dumnezeu, doamna Balaci nu mai poate face parte din noul Consiliu de Administrație”, a precizat Ioan Chiorean.

Se cere demisia de onoare

Nu în ultimul rând, jurnalistul se declară nemulţumit de audienţa scăzută a Studioului Regional de Radio Târgu-Mureş şi solicită demisia managerului interimar, Nicoleta Ghişa.

„Cât trebuie să scadă audiența la Radio Târgu-Mureș pentru ca managerul interimar Nicoleta Ghișa să își dea demisia? De câteva zile/săptămâni bune tot aștept o reacție de la conducerea Studioului Regional de Radio Târgu-Mureș, recte de la doamna manager interimar (!) Nicoleta Ghișa în legătură cu rezultatele Studiului de Audienţă Radio, valul de primăvară 2017, studiu referitor la perioada 9 ianuarie – 23 aprilie 2017. Tăcerea însă este deplină. Reamintesc că doamna manager interimar (!) Nicoleta Ghișa a venit la Radio Târgu-Mureș în martie 2016, transferată de la Cluj Napoca de unde (așa cum dovedesc procesele împotriva ei, procese în urma cărora Societatea Română de Radiodifuziune – SRR a plătit (!) daune de 100.000 de euro colegului Mihai Miclăuș de la Radio Cluj a trebuit să plece fortuit. Din martie 2016 până în martie 2017, doamna Nicoleta Ghișa a ocupat funcția de manager interimar (!). Apoi a urmat un concurs controversat al cărui rezultat încă nu a fost validat. În continuare doamna Nicoleta Ghișa este manager interimar (!)”, a menţionat Ioan Chiorean.

Nicoleta Ghişa: „Audienţa a crescut cu 23%”

Răspunsul managerului interimar al Studioului Regional de Radio Târgu-Mureş a venit prin intermediul unui comunicat de presă în care se afirmă că, de fapt, audienţa este în creştere.

„În ciuda tuturor atacurilor, vă asigur că Radio Târgu-Mureş îşi va îndeplini cu profesionalism misiunea sa de serviciu public promovând diversitatea culturală și contribuind la educarea și formarea publicului, încercând să fie principala sursă de informare din zonă. În comparație cu anii trecuți, când concurența era foarte scăzută, în aria de acoperire a Studioului Regional Radio Târgu-Mureş – Covasna, Braşov, Mureş și Harghita – sunt acum nu mai puțin de 101 posturi de radio și 48 de posturi de televiziune plus posturile naționale. Chiar și în aceste condiții, Radio Târgu-Mureș a reușit să obțină anul acesta o creștere de audiență de 23% față de primăvara anului 2016. Conform valului I/ 2017, de primăvară, a Studiului de audienţă radio, realizat de IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi Mercury Research, Radio Târgu-Mureș are o creștere netă a audienței la 133.600 de ascultători/zi (Daily Reach) de la un număr de 108.700 de ascultători, cât a fost în primăvara anului 2016, iar cota de piață la nivel național (Market share) s-a păstrat neschimbată, rămânând la 0,6%. Aceste cifre oficiale sunt publicate pe site-ul audiența-radio.ro”, a explicat Nicoleta Ghişa.

„Atenție! În timp ce Daily Reach – numărul mediu de ascultători zilnici, reflectă performanța emisiunilor și realizatorilor de emisiuni, Market share – cota de piaţă, reprezintă procentul din volumul total de ascultare la nivel naţional, însă Ioan Chiorean nu face diferența”, a completat Nicoleta Ghişa.

Notorietatea postului, „bună şi foarte bună”

Totodată, managerul interimar al Studioului Regional de Radio Târgu-Mureş a precizat că un studiu realizat în toamna anului 2016 de către Institutul Român pentru Evaluare și Strategie scoate în evidenţă faptul că notorietatea postului este „una bună și foarte bună.”

„În toamna anului trecut Societatea Română de Radiodifuziune a comandat prima cercetare calitativă pentru determinarea așteptărilor și cerințelor ascultătorilor cu privire la Radio Târgu-Mureș. În urma studiului realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES – a rezultat că notorietatea postului este una bună și foarte bună. Participanții la cele două focus grupuri, bărbați și femei cu vârste între 40 și 50 de ani, cu educație medie și superioară, activi ocupațional au asociat Radio Târgu-Mureș cu excelența, performanța, profesionalismul, diversitatea, obiectivitatea, fiind apropiat de ascultători și premiat la concursuri și le mulțumim pentru asta. Radio Târgu-Mureș emite în paralel trei programe: unul în limba Română, 24 de ore, pe frecvenţele 98,9 FM şi 102,9 FM, unul pentru Minorităţi, 18 ore (două ore le-am obținut anul acesta, în luna martie), pe frecvenţele 106,8 FM, 96 FM şi 1323 AM, în limbile maghiară și germană, având şi două emisiuni adresate comunităţii rrome. În plus, mai emitem un program mixt, cu fragmente din cele două programe FM, preluând şi două ore/zi de la Redacţia Minorităţi Bucureşti, pe frecvenţele 1593 AM și 1197 AM. Prin ştirile, materialele de actualitate, emisiunile cultural-educative, sportive, muzica foarte bună şi divertismentul oferite, pentru care muncesc zilnic profesioniștii din radio, angajați și colaboratori, ne dorim să fim un mijloc de informare şi formare a publicului credibil şi eficient, echilibrat, obiectiv și echidistant”, a subliniat Nicoleta Ghişa.

Alex TOTH