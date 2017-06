FOTO: Oaspeți din Dunaszentbenedek, la sărbătoarea comunei Aluniș

Primăria și Consiliul Local al comunei Aluniș a organizat în perioada 24-25 iunie o nouă ediție a evenimentului „Zilele Alunișene”. Oaspeții sărbătorii au venit tocmai din Dunaszentbenedek, Ungaria, comună înfrățită cu Alunișiul, în frunte cu primarul Vargyas Mihaly. „Relația de înfrățire dintre cele două comune durează de mai bine de 20 de ani, concretizată anual prin vizite reciproce. Într-un an venim noi la Aluniș, iar în anul următor suntem noi gazde pentru cei din Aluniș. La Kalocsa, un oraș aflat în apropierea comunei noastre, a fost organizat în urmă cu mulți ani un festival unde a fost invitată și comuna Aluniș. Neavând unde să-i cazeze, comuna noastră a oferit cazare celor din Aluniș la diferite familii. Au fost cazați într-un an, apoi i-am invitat la noi în anul următor, și așa s-a născut această relație de înfrățire care durează deja de 23 de ani. Venim întotdeauna cu o mare plăcere la Aluniș, aici am găsit mereu un loc cu oameni primitori și ospitalieri, ne simțim foarte bine și de fiecare dată așteptăm cu nerăbdare să revenim aici la Aluniș. Pentru acest an am venit cu un grup de 56 de persoane, din care un grup de 18 dansatori, iar restul grupului este format din familii care au dezvoltat de-alungul timpului relații de prietenie cu familiile din Aluniș. Alunișul reprezintă singura localitate cu care Dunaszentbenedek are o relație de înfrățire, dar una foarte strânsă și foarte frumoasă”, ne-a declarat Vargyas Mihaly, primarul comunei Dunaszentbenedek.

Sărbătoarea comunei Aluniș a debutat sâmbătă, 24 iunie, cu o defilare de căruțe și cai, după care oaspeții din Ungaria au fost primiți de gazdele din Aluniș, în frunte cu primarul Kristóf Lóránt. Programul primei zile a mai cuprins competițíi sportive, distractive, concursuri pentru copii și un meci old boys între echipa Alunișului și Dunaszentbenedek din Ungaria.

„De fiecare dată când venim în Ardeal, ne simțim foarte bine, ne simțim ca și acasă. Această prieteneie dintre cele două comună e susținută de familiile din Aluniș și Dunaszentbenedek. Dacă ceva iese bine de la început, atunci se continuă. Dacă nu, atunci lucrurile nu merg în direcția bună. În ce privește cele două comune, lucrurile au mers bine încă de la început, și iată că această relație durează frumos de 23 de ani. Cum vorbim aceeași limbă, nu avem bariere lingvistice, fapt pentru care nu am căutat să avem relații de înfrățire cu alte localități din alte țări”, a precizat primarul comunei Dunaszentbenedek.

Homonyik Sándor, oaspetele special

Seara de sâmbătă a mai cuprins un moment de zumba fitness cu Simona Moldovan, urmat de concertele serii pe scena amenajată pe terenul de fotbal, Szabadi Nora și Ördög Miklos Levente, Luminița Anghel și Homonyik Sándor. „Sunt printre primii care după căderea comunismului a concertat în România, respectiv în Ardeal. Și atunci, ca și acum am găsit aici oameni foarte primitori, care de fiecare dată ne-au primit cu drag unde am concertat. Chiar dacă am avut numeroase concerte în Ardeal, este pentru prima dată când sunt prezent la Aluniș, un loc cu oameni dragi și primitori. Nu se poate face o diferență între publicul din Ungaria și publicul maghiar de aici din Ardeal, ambii îmi sunt la fel de dragi. Fiind o comunitate mai mică, normal că e un pic mai altfel, relațiile dintre oameni sunt mai apropiate. Muzica noastre își pune amprenta asupra oamenilor, indiferent de unde este el, oamenilor le place muzica care are ceva de transmis. De aceea suntem muzicieni, pentru că dorim să transmitem ceva oamenilor prin cântec, iar oamenii simt acest lucru, indiferent că sunt din Ungaria sau din Ardeal”, a declarat Homonyik Sándor.

Program folcloric

Ziua de dumică a fost dedicată cântecului și dansului popular, printre cei care au urcat pe scenă numărându-se solistele Corina Covaciu, Alexia Aștelian, alături de formațiile de dansuri populare din Dunaszentbenedek, Aluniș, Lunca Mureșului, Vălenii de Mureș, Voivodeni, Deda, Periș și Glodeni. Au mai urcat pe scenă Buta Árpád Attila, Magyar Rósza, Dred și Fred, iar la final a avut loc tradiționalul foc de artificii.