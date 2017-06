GoTransylvania, aplicaţia care promovează turismul mureşean

Consilierii judeţeni au aprobat joi, 29 iunie, într-o şedinţă ordinară de lucru, încheierea unui acord de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi SC Gotransylvania Regional Development SRL în vederea promovării Judeţului Mureş prin intermediul unei aplicaţii intitulată GoTransylvania.

Compatibilitate cu Android şi iOS

Potrivit vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Mureş Alexandru Cîmpeanu, dezvoltarea turismului şi valorificarea potenţialului acestui segment reprezintă una din priorităţile autorităţii publice judeţene şi face parte integrantă din Strategia de Dezvoltare a judeţului Mureş pe perioada 2014-2020.

„În acest sens, am analizat resursele frecvent utilizate de turişti în vederea orientării şi obţinerii de informaţii despre destinaţiile care urmează a fi vizitate şi considerăm că o aplicaţie pentru telefon ar completa în mod benefic modalităţile de promovare a judeţului Mureş utilizate în prezent de către Consiliul Judeţean. Aceasta ar fi putea fi realizată sub forma unui ghid turistic şi ar fi disponibilă gratuit pentru sistemele de operare Android şi iOS. Luând în considerare faptul că instituţia noastră dispune de drepturile de autor ale materialelor de promovare – texte, fotografii şi filme – realizate în cadrul proiectului “Promovarea judeţului Mureş”, precum şi complexitatea unei aplicaţii de acest fel, cea mai avantajoasă modalitate de dezvoltare a unei asemenea aplicaţii ar fi încheierea unui parteneriat cu o firmă specializată. În urma studierii pieţei, am identificat aplicaţia goTransylvania”, a precizat Alexandru Cîmpeanu.

Deocamdată, informaţii despre trei zone

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş a mai explicat că aplicaţia goTransylvania dispune de caracteristici compatibile cu cerinţele Consiliului Judeţean, respectiv: prin intermediul acesteia sunt disponibile informaţii referitoare la principalele atracţii turistice din trei locaţii importante din judeţul Mureş şi care au cel mai mare aflux de turişti: Târgu-Mureş, Sighişoara şi Sovata, se poate alege destinaţia, se pot căuta atracţii, obiective turistice istorice, restaurante, locuri de cazare, conţine ghiduri audio sau text, hartă offline, GPS, iar după descărcare este disponibilă şi offline, fără a avea nevoie de conectare la internet.

„În acest sens, instituţia noastră a luat legătura cu dezvoltatorii aplicaţiei mobile goTransylvania – în speță Asociaţia de Dezvoltare Regională Vitality, care ulterior a cesionat drepturile de autor ale aplicației către SC Gotransylvania Regional Development SRL – care și-au exprimat interesul pentru o astfel de colaborare. În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii societății mai sus menționate, a reieşit necesitatea dezvoltării aplicaţiei existente, în sensul cuprinderii a mai multor zone şi puncte de atracţie turistică din judeţul Mureş”, a menţionat Alexandru Cîmpeanu.

Gratuitate pentru utilizatori

Aplicaţia, precum şi pagina web a acesteia va afişa sigla Consiliului Judeţean Mureş, cu sintagma „Partener: Consiliul Judeţean Mureş”, iar Consiliul Judeţean Mureş va crea pe pagina proprie de internet un link către aplicaţia GoTransylvania şi o va promova cu ocazia participărilor la târguri de turism, schimburi de experienţe, vizite ale delegaţiilor din străinătate.

„După dezvoltarea aplicaţiei, prin utilizarea materialelor puse la dispoziţie de către instituţia noastră, SC Gotransylvania Regional Development SRL va menţine gratuitatea acesteia”, a arătat Alexandru Cîmpeanu.

Alex TOTH