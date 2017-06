Revista Marisia, la volumul XXXVI

Conferința internațională de comunicări științifice cu tema „Preocupări recente în cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural” a debutat joi, 29 iunie la Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș cu lansarea volumului XXXVI al revistei Marisia, Studii și materiale, Științele Naturii. „Spre bucuria noastră, revista Marisia a ajuns la numărul XXXVI. Este un volum care apare, cum deja ne-am obișnuit, în condiții grafice excepționale. Suntem de acord cu toții că nu puține instituții reușesc să aducă un volum la asemenea nivel, fapt pentru care felicit colegii de la Târgu-Mureș implicați în chestiuni de tehnoredactare și alte aspecte. Meritul nostru, al referenților, este cel știut, acela de a filtra puțin informația, de a o curață de unele mici tendințe ce apar în articole, fapt ce duce la o normalitate exigențelor comunității internaționale. Volumul din acest an cuprinde două secțiuni, o secțiune de botanică și una de zoologie .În ce privește secțiunea de zoologie, trebuie remarcată contribuția deosebită a colegilor noștri de peste Prut. Este important ca aceste volume să dobândească vizibilitate și totodată notorietate în comunitatea internațională. Dacă ele se adresează doar unei caste relative, strânse și închise, atunci nu am făcut niciun progres. Vremurile s-au schimbat, iar informația trebuie să fie extrem de mobilă”, a precizat prof. univ. dr. Vlad Codrea, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca.

Rezistența în timp a revistei

Printre cei care și-au pus amprenta asupra ultimului număr al revistei se numără și prof. univ. dr. Silvia Oroian, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, o mai veche colaboratoare a revistei și a Muzeului de Științele Naturii din Târgu-Mureș. „Sunt mândră de faptul că am luctat cândva la Muzeul de Științele Naturii, mai mult decât atât, am ajutat la redactarea primului volum de științele naturii. Mă bucur foarte mult că pe o perioadă atât de lungă revista a apărut non stop, ceea ce înseamnă că are o valoare științifică ridicată. În această revistă apar lucrări, atât de botanică, cât și de zoologie a unor colegi de-ai noștrii, fie din țară sau din străinătate cu o ridicată valoare ștințifică. Mă bucur pentru acest lucru deoarece toate articolele din revista noastră Marisia pot fi utilizate de către specialiști , ceea ce îi conferă o valoare ștințifică, valoare de care ne bucurăm cu toții”, a precizat prof. univ. dr. Silvia Oroian.

Oaspeți de la Chișinău

O contribuție la valoarea ridicată a revistei a fost adusă de oaspeții de la Chișinău, respectiv prof. univ. dr. hab. Tatiana Calalb, de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. „În calitate de referent al revistei Marisia, vreau să apreciez faptul că spectrul lucrărilor este foarte diferit , eu singură îmi îmbogățesc cunoștințele fapt pentru care vă mulțumesc. Dacă aspectul revistei este unul foarte frumos, conținutul revistei este și mai frumos iar pentru efortul depus, pentru calitatea lucrărilor meritați toate aprecieriile”, a spus prof. univ. dr. hab. Tatiana Calalb.