Case de marcat semiautomate la Auchan Târgu-Mureş City Sud

În ziua de 7 iulie, la ora 10.00, echipa de management a Auchan Târgu-Mureș City Sud (ieșirea către Sighișoara) a făcut un traseu demonstrativ de cumpărător în propriul magazin împreună cu jurnalişti din presa locală, pentru a observa noutățile în modul de expunere a mărfurilor și în felul de a efectua plățile. Echipa a fost formată din directorul Călin Cherteș și specialista în resurse umane Alina Someșan. Excursia a relevat o întreagă tehnologie a vânzării.

Reinventarea comerțului, lungă tradiție

Hipermarketul Auchan Târgu-Mureș City Sud este o uzină de vânzări conform unui pattern. Așa a proiectat familia Mulliez orice unitate, încă de la fondarea lanțului de distribuție care astăzi deține o cotă de piață de 84,5% din retailul francez. El pune în practică decalogul comerțului modern scris de un guru al retailului – americanul de origine columbiană Bernardo Trujillo, care numără următoarele principii: Autoservire, discount și publicitate; No parking, no business; Divertisment sub formă de show în magazin; Stivaj înalt, politică de prețuri joase; Țineți cont: săracii au nevoie de hrană ieftină, bogații de adorație; Comerț de proximitate lângă mari artere de trafic; Creați insulițe de pierderi într-o mare de profit; Alungați vitrinele, ele sunt sicriile magazinului; Totul sub un singur acoperiș; 20 de ani de experiență pot fi anulați de un singur an cu 20 de greșeli repetate.

Comerț și implicare în comunitate

La punerea în practică a principiilor de marketing, echipa Auchan Târgu-Mureș City Sud, condusă de directorul Călin Cherteș a adăugat și numeroase inițiative sociale și de educație cum au fost: concursuri pe teme de protecția consumatorului, organizate împreună cu OPC Târgu–Mureș la licee, școli gimnaziale, sondaje de opinie la clienții de magazin pentru descoperirea principalelor preocupări în domeniul politicilor publice – un ultim sondaj a arătat preocuparea pentru educație, toate devenind teme ale unei campanii intitulate ”Mobilizatron”. Apoi organizarea de training-uri cu proprii angajați în spiritul educației permanente, a ridicării nivelului de competențe și a îmbunătățirii serviciilor. S-au organizat, în scopuri ecologice, în vecinătatea magazinului puncte de colectare ale deșeurilor electro-casnice și electronice.

Reorganizări de raioane: la textile, legume și electronice

Începând cu luna iulie, Auchan Târgu-Mureș City Sud își primește clienții cu un aspect nou, cu o gamă mai mare de produse, dar și cu servicii moderne pentru a spori confortul la cumpărături. Ca rezultat al remodelării, Auchan Târgu-Mureș City Sud beneficiază acum atât de o extindere a gamei de produse electronice și textile, cât și de o reorganizare a departamentelor parfumerie și legume-fructe.

De asemenea, magazinul va găzdui un platou sezonier care va permite o mai bună vizibilitate și accesul facil al clienților la produsele cu cea mai mare căutare în anumite momente ale anului.

Nu în ultimul rând, ca o premieră în oraș, Auchan Târgu-Mureș City Sud a implementat un sistem de case semiautomate rapide, având ca scop diminuarea timpului petrecut de clienți pentru realizarea plății. Sunt opt case de marcat cu 13 borne – cinci exclusiv pentru plata cu card și opt cu funcție mixtă de încasare, prin card și numerar. Ele fluidizează procesul încasării, înlătură obositoarea așteptare la coada de la casă.

Bilanțul anului 2016

Cu o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați, 44.000 de produse, servicii moderne și prețuri mici, permanent, Auchan Târgu-Mureș City Sud își propune să ofere cu cei 200 de angajați ai săi, locuitorilor orașului, soluții de cumpărare adaptate mereu nevoilor acestora. Numele Auchan are o pronunție omofonă cu Hautes- Champs, numele unui cartier din localitatea franceză Roubaix unde a fost deschis primul magazin în 1961, într-o fabrică dezafectată de textile.

Conform portalului listafirme.ro, Auchan SA România a înregistrat pe 2016 o cifră de afaceri de 4.895.591.739 lei, o pierdere de 23.946.123 lei şi a avut un număr mediu de 9.337 de angajați.

Ioan POTOLEA