INTERVIU. Corina Bozedean, debut la Editura Honoré Champion din Paris

Recent, Corina Bozedean, lector universitar la Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş a publicat cartea „Henry Bauchau, une poetique du mineral” la Editura Honoré Champion, una din editurile de top din capitala Franţei, Paris. „Cred că oricine şi-a pus vreodată întrebări despre propriul sine şi destinul personal, poate găsi răspunsuri fascinate la acest autor, încă prea puţin accesibil publicului român”, a mărturisit autoarea, referindu-se la alegerea temei volumului, scriitorul şi terapeutul psihanalist Henry Bauchau.

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentaţi cititorilor Zi de Zi.

Corina Bozedean: Sunt lector universitar la Universitatea „Petru Maior”, unde predau în cadrul specializării Limbi moderne aplicate diverse discipline de specialitate în limba franceză, dar şi limba italiană ca limbă străină. Parcursul meu în zona francofoniei şi a italienisticii e deja destul de vechi, începând cu anii de liceu, când am studiat franceza în sistem bilingv. Am aprofundat aceste limbi şi literaturile lor în cadrul studiilor universitare şi post-universitare, a activităţii de cadru didactic şi cu ocazia numeroaselor burse de studiu şi cercetare de care am beneficiat în Franţa şi Italia.

Rep.: Aveţi un masterat în „Istoria literaturii şi sistemul criticii literare”. De ce aţi făcut această alegere?

C.B.: Acest masterat a venit ca o continuare firească a formării mele la nivel de licenţă, Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura franceză şi ca o pregătire necesară doctoratului pe care intenţionam să-l urmez în literatură franceză şi comparată. A fost o etapă esenţială pentru mine deoarece am reuşit să-mi consolidez cunoştinţele de critică literară, având ca profesori reputaţi critici literari, profesori la Universitatea „Petru Maior”, şi anume Iulian Boldea, Alexandru Cistelecan, Dorin Ştefănescu şi Virgil Podoabă. Pe durata acestui masterat am reuşit sa obţin o bursă de trei luni în Franţa, care avea să devină definitorie pentru parcursul meu ulterior.

Rep.: Care a fost tema tezei de doctorat şi ce calificativ aţi obţinut?

C.B.: Pe durata şederii în Franţa ca bursier masterand la Université de Cergy-Pontoise m-am hotarât să urmez tot aici şi studiile doctorale. Decisivă în acest sens a fost întâlnirea cu Catherine Mayaux, renumit cercetător şi cadru universitar, care a contribuit enorm la devenirea mea. Am încheiat şi o cotutelă cu Université Catholique de Louvain, Belgia, pentru a beneficia şi de îndrumarea celei mai mari specialiste pe tema aleasă, Myriam Watthee-Delmotte. Tema tezei a fost „L’imaginaire du minéral dans l’œuvre d’Henry Bauchau”, iar calificativul obţinut a fost maxim, „très honorable avec félicitations du jury”, conform sistemului francez.

Rep.: Recent, aţi publicat cartea „Henry Bauchau, une poetique du mineral”. La ce editură a apărut lucrarea?

C.B.: Cartea reprezintă o versiune abreviată a tezei de doctorat şi a apărut la o prestigioasă editură pariziană, Honoré Champion.

Rep.: Ce v-a determinat să alegeţi o editură din Paris?

C.B.: Alegerea a fost firească, în primul rând pentru că această carte se adresează unui public francofon, iar pentru asta Parisul e locaţia optimă pentru difuzare. Preferinţa pentru Champion e legată de renumele şi notorietatea sa în plan european, sau poate chiar mondial.

Rep.: Explicaţi, vă rog, opţiunea pentru Henry Bauchau.

C.B.: Cum am spus anterior, cartea reprezintă o variantă revizuită a tezei mele de doctorat, iar opţiunea pentru Henry Bauchau a fost cât se poate de naturală, deoarece scrierile lui veneau în sensul căutărilor mele intelectuale şi spirituale de la momentul respectiv. Trebuie să spun că Henry Bauchau a fost nu doar scriitor, ci şi terapeut psihanalist, ceea ce contribuie, după părerea mea, la bogăţia operei sale. Cred că oricine şi-a pus vreodată întrebări despre propriul sine şi destinul personal, poate găsi răspunsuri fascinate la acest autor, încă prea puţin accesibil publicului român.

Rep.: Aveţi şi o activitate apreciată de traducător. Ce lucrări aţi tradus până în prezent?

C.B.: Activitatea mea de traducător e una foarte intensă şi concretizată în două mari categorii de lucrări, ca să zic aşa. Traduc, pe de o parte, din/ în franceză şi italiană diverse tipuri de documente, ca orice traducător autorizat, iar pe de alta studii ştiinţifice, cărţi de specialitate – am tradus deja două cărţi de drept şi parţial una de administraţie publică, o carte de filozofie – studii de critică literară, o piesă de teatru.

Rep.: La ce proiecte de viitor lucraţi?

C.B.: Deocamdată, proiectele mele sunt parţial suspendate, deoarece momentan mă ocup în majoritatea timpului de creşterea fiul meu, Victor, de nouă luni. Spun parţial deoarece lucrez totuşi la finalizarea unor proiecte anterioare, cum ar fi editarea volumului unei conferinţe pe care am organizat-o anul trecut, traducerea unui roman, etc. Îmi voi relua însă în septembrie activitatea didactică şi de cercetare la universitate şi cred că priorităţile vor fi în zona traducerilor, mai ales pentru că predau la o specializare ce pregăteşte traducători. Şi mă gândesc serios, împreună cu colegii mei, nu doar la activitatea de cadru didactic, ci la unele demersuri pentru reabilitarea acestei profesii, extrem de grele, dar, din păcate, aproape marginalizate.

A consemnat Alex TOTH