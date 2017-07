Sezon reuşit pentru micii baschetbaliști CS Gladius

Timp de trei săptămâni, mai exact în perioada 18 iunie-8 iulie, Clubul Sportiv Gladius Târgu-Mureş a participat în Liga Naţională de Baby şi Minibaschet, disputate în localitatea Mangalia. Clubul mureșean a participat cu un număr de 74 de sportivi, împărţiţi în 6 echipe, la diverse categorii de vârstă. Echipele clubului Gladius au avut evoluții încurajatoare. Astfel, la baby baschet feminin, cele două echipe participante, Gladius Roșu, cu fete născute în anii 2007-2008 a ocupat locul 4 din 39 de echipe, iar Gladius Alb, cu jucătoare născute în 2008-2009, chiar dacă nu s-au numărat printre fruntașe, au obținut rezultate bune, care dau speranţe pentru viitor. Cele două echipe sunt antrenate de Bereczki Andrea și Baki Szilard. Echipa de la baby baschet băieţi la categoria celor născuţi între anii 2007 și 2009, pregătită de Vlad Pora, s-a clasat pe locul 17 din 109 echipe participante, cu doar două înfrângeri, una la un punct şi alta la două puncte diferenţă, dar care au stopat echipa să intre în primele 8 echipe ale ţării.

Evoluții onorante au reușit și echipele de minibaschet fete, categorie unde Gladius a avut tot două echipe. Gladius Roșu s-a clasat pe locul 7 din 61 de echipe, un nou un rezultat remarcabil reușit de fetele antrenate de Florina Pora. A doua echipă, Gladius Alb, cu fetiţe născute în anul 2006 și antrenate de Bereczki Andrea se dovedește la rândul ei o echipă de persepectivă.

Ultima, dar nu cea din urmă, a fost cea de minibaschet masculin, antrenată de Vlad Pora și Baki Szilard, cu o echipă formată din băieți născuți în 2005-2006. Aceasta a încheiat cu rezultate bune în grupa albastră, clasată pe locul 11 și locul 43 la final, din 150 de echipe participante.

Selecțiile la loturi, dovadă a valorii

Chiar fără clasări pe podiumuri, echipele clubului au avut evoluții apreciate, cu multe talente, dar mulți dintre componenți sunt la început de drum.

„După cele trei săptămâni de întreceri, combinate cu o baie în mare şi mult soare, munca desfăşuraă de-a lungul sezonului cu micii baschetbalişti a dat roade. Suntem mândri să ne întoarcem acasă cu rezultate pe care le putem considera deosebite pentru noi şi oraş. Totodată, suntem bucuroşi să vedem că de la an la an numărul practicanţilor de baschet din cadrul clubului este tot mai mare. A fost prima ediţie unde ne-am prezentat cu un număr atât de mare de sportivi. În concluzie, după un an de muncă, eforturile sportivilor noştri au fost răsplătite prin rezultate care fac cinste clubului. Mulţumim părinţilor, sponsorilor şi tuturor celor care ne sunt alături şi înţeleg spiritul acestui club. Sunteți deosebiţi! Felicitări copiilor şi antrenorilor pentru dăruire și pentru sutele de ore de antrenament”, a declarat Vlad Pora, antrenor principal şi vicepreşedintele CS Gladius.

Pe de altă parte, acesta a anunţat și selecţionarea în lotul naţional U15 al României a sportivilor Kurcsi Norbert, Raul Ștefan şi Radu Curtifan, născuți în 2002, precum şi selecţionarea în cadrul campusului Perform Baschet din localitatea Sighetul Marmației a sportivilor Gyorki Cristian (n.2004), Răducu Blaga (n.2005), Raluca Iancu (n.2005), Koblos Evelyin (n.2005) şi Oana Moga (n.2005). „Noi ne vom continua selecția pentru echipele din cadrul clubului, la copii născuți în 2004 și mai mici, fete și băieți, iar cei interesați ne pot contacta la numerele: 0743982331-Vlad Pora, 0727348373-Florina Pora, 0754480020-Bereczki Andrea și 0726131366-Baki Szilard”, a adăugat Vlad Pora.

Foto 1: Echipele de Baby baschet

Foto 2: Minibaschet fete

Foto 3: Minibaschet băieți